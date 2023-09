Mới đây, nam diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc Song Joong Ki (38 tuổi) đã tiết lộ những cảm xúc của mình về vai diễn trong bộ phim "Hwaran", cũng như hé lộ về việc bộ phim này tiến tới Liên hoan phim quốc tế Cannes như thế nào.

"Hwaran" do đạo diễn Kim Chang Hoon thực hiện. Bộ phim đã thu hút sự chú ý từ khán giả bởi cốt truyện đầy kịch tính về chàng trai trẻ tên Yeon Gyu (do Hong Sa Bin thủ vai) và ông chủ cấp trung của một tổ chức là Chi Gun (do Song Joong Ki thủ vai), trong một thế giới ngầm đầy nguy hiểm.

Nam diễn viên Song Joong Ki gây chú ý khi đóng phim với cát-xê "0 đồng"

Song Joong Ki xuất hiện không lấy thù lao trong phim "Hwaran". Ảnh: IT.

Trong một cuộc phỏng vấn, Song Joong Ki đã chia sẻ về cơ hội đóng vai Chi Gun. "Tôi không được mời tham gia dự án này, nhưng đã đọc kịch bản. Ngay lập tức tôi từ chối các công việc khác để đảm nhận vai diễn trong bộ phim này", Song Joong Ki cho biết. Nam diễn viên đã yêu cầu làm việc trên cơ sở không nhận khoản phí nào để có thể tham gia vào dự án này vì anh muốn tham gia vào một tác phẩm có cảm xúc mạnh.

Tuy nhiên, khi được hỏi về việc có nhận phí xuất hiện sau này, Song Joong Ki hài hước cho biết: "Tôi không nhận vì bộ phim hay, nhưng tôi nghĩ các nhà sản xuất khác sẽ hỏi: "Thế còn chúng tôi thì sao? Từ giờ trở đi, kể cả khi đó là một dự án hay, tôi vẫn sẽ nhận tiền thù lao".

Hơn nữa, nam diễn viên này đã bật mí về tạo hình nhân vật của mình trong "Hwaran". "Tôi đã giấu những vết sẹo trên khuôn mặt của mình, nhưng lần này, tôi cố tình để lộ ra", anh nói.

Không chỉ vậy, Song Joong Ki cũng chia sẻ về thông tin phim "Hwaran" tiến tới Liên hoan phim quốc tế Cannes, nơi anh đang quay bộ phim khác tại Hungary. Anh cho biết: "Tôi đang quay bộ phim "Ro Ki Wan" ở Hungary thì nhận được lời nhắn rằng, "Hwaran" đã được tiến tới Liên hoan phim Cannes". Anh thể hiện sự bất ngờ và hào hứng trước thông tin này.

Ngoài ra, Song Joong Ki cũng không quên đề cập đến phản hồi của khán giả Hàn Quốc đối với bộ phim. Anh nói: "Liên hoan phim Cannes thích "Hwaran", nhưng khán giả Hàn Quốc có thể không thích bộ phim này. Vì vậy, nếu có phản hồi nói rằng bộ phim "không thân thiện" thì tôi nghĩ chúng tôi cũng sẽ tiếp nhận một cách cởi mở".