Phụ nữ phải đối mặt với nhiều thách thức về sức khỏe khi có tuổi. Từ kinh nguyệt và mang thai đến cho con bú và mãn kinh – cơ thể họ phải trải qua rất nhiều thay đổi. Hơn hết, do những thách thức dai dẳng này, nhiều phụ nữ thậm chí còn gặp khó khăn trong việc cân bằng cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp, dẫn đến căng thẳng, không thể sống khoẻ mỗi ngày.

Một điều có thể giúp phụ nữ đó là chế độ ăn uống cân bằng. Nếu tất cả các chất dinh dưỡng cần thiết cho phụ nữ đều được tiêu thụ, nó có thể giúp họ tăng tuổi thọ và có chất lượng cuộc sống cao hơn.

Dưới đây là 9 dưỡng chất thiết yếu mà phụ nữ nên bổ sung qua thực phẩm ở mọi lứa tuổi để sống lâu hơn và giữ dáng, sống khoẻ mỗi ngày.

Bổ sung các dưỡng chất thiết yếu giúp phụ nữ giữ dáng và sống thọ hơn. Ảnh: Unsplash.

1. Folate (Vitamin B9)

Folate là một chất dinh dưỡng quan trọng mà mọi phụ nữ nên bổ sung vào chế độ ăn uống hàng ngày của mình. Chất dinh dưỡng này giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, chức năng thần kinh, các vấn đề về da và mắt, tiêu hóa, tuần hoàn máu và sản xuất năng lượng.

Khi mang thai, các chuyên gia y tế khuyên phụ nữ nên tiêu thụ folate vì nó có khả năng làm giảm nguy cơ dị tật bẩm sinh ở trẻ sơ sinh. Folate có thể được tiêu thụ dưới dạng rau lá xanh, các loại đậu, ngũ cốc tăng cường và trái cây họ cam quýt.

2. Canxi

Canxi rất quan trọng để duy trì xương và răng chắc khỏe. Phụ nữ, đặc biệt là khi có tuổi, có nguy cơ mắc bệnh loãng xương cao hơn, một tình trạng đặc trưng bởi xương giòn và yếu. Do đó, việc bổ sung đủ canxi là điều bắt buộc trong suốt cuộc đời của người phụ nữ. Canxi rất giàu các nguồn như sữa, sữa chua, phô mai, … trong khi nếu một người ăn chay thì họ có thể chọn dùng sữa có nguồn gốc thực vật và các loại rau lá xanh như cải xoăn và rau bina.

3. Vitamin D

Vitamin D cần thiết cho sự hấp thụ canxi, chức năng miễn dịch và sức khỏe tổng thể, hoạt động như một loại hormone trong cơ thể phụ nữ. Người ta có thể dành chút thời gian dưới ánh nắng vào buổi sáng hoặc chiều muộn để có được một ít vitamin D, đồng thời để kết hợp vitamin D trong chế độ ăn uống, bạn có thể tiêu thụ các sản phẩm từ sữa và cá béo.

4. Sắt

Sắt là một chất dinh dưỡng thiết yếu khác cần thiết để duy trì sức khỏe máu và giúp ngăn ngừa bệnh thiếu máu. Nếu sắt không được tiêu thụ đúng cách, chúng ta có thể bị mệt mỏi và suy nhược.

Các chuyên gia khuyên nên dùng sắt cùng với các thực phẩm giàu vitamin C để hấp thu nhanh hơn và tiêu hóa tốt hơn. Các thực phẩm giàu chất sắt bao gồm thịt nạc đỏ, thịt gia cầm, cá và đậu.

5. Axit béo Omega 3, giúp phụ nữ tăng tuổi thọ và giữ dáng, sống khoẻ mỗi ngày

Axit béo omega-3 rất quan trọng để duy trì sức khỏe tim mạch và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở phụ nữ. Người ta có thể lấy axit béo omega-3 từ các nguồn như bơ sữa trâu, quả bơ, quả óc chó, hạt chia và dầu ô liu. Việc kết hợp những thực phẩm này vào chế độ ăn uống giúp phụ nữ có sức khỏe tim mạch tốt.

6. Chất đạm

Protein là thành phần xây dựng cơ bản của sự sống và cần thiết cho khối lượng cơ, chức năng miễn dịch và sửa chữa mô. Phụ nữ ở mọi lứa tuổi đều cần tiêu thụ đủ lượng protein để duy trì sức khỏe tổng thể.

Thực phẩm giàu protein bao gồm thịt nạc, thịt gia cầm, cá, trứng, các sản phẩm từ sữa, đậu lăng và đậu phụ. Thực phẩm giàu protein đa dạng đảm bảo lượng axit amin quan trọng được cân bằng.

7. Vitamin C

Vitamin C, thường được gọi là axit ascorbic, là một chất chống oxy hóa mạnh, đóng một số vai trò quan trọng đối với sức khỏe phụ nữ. Nó thúc đẩy tổng hợp collagen, có lợi cho sức khỏe làn da và chữa lành vết thương.

Hơn nữa, vitamin C cải thiện sự hấp thu sắt, đặc biệt có lợi cho phụ nữ bị thiếu máu do thiếu sắt. Vitamin C có nhiều trong trái cây họ cam quýt, dâu tây, ớt chuông và bông cải xanh.

8. Chất xơ

Chất xơ là nguồn năng lượng dinh dưỡng có lợi cho phụ nữ ở mọi lứa tuổi. Nó thúc đẩy trọng lượng cơ thể khỏe mạnh, hỗ trợ tiêu hóa và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như bệnh tim và tiểu đường loại 2. Ngũ cốc nguyên hạt, trái cây, rau, đậu và các loại hạt đều có nhiều chất xơ. Thêm những thực phẩm giàu chất xơ này vào chế độ ăn uống của bạn.

9. Kali

Kali là chất điện giải cần thiết cho việc điều hòa huyết áp cũng như chức năng cơ và thần kinh khỏe mạnh. Tiêu thụ đủ kali giúp giảm nguy cơ tăng huyết áp và đột quỵ. Kali có nhiều trong chuối, cam, khoai tây, rau bina và đậu. Điều cần thiết là phải cân bằng lượng kali với lượng natri để kiểm soát huyết áp tối ưu.

Vì vậy, các chị em hãy đảm bảo chế độ ăn uống của mình giàu các chất dinh dưỡng này để duy trì một lối sống lành mạnh nhé! Cũng nên nhớ rằng mặc dù ăn uống hợp lý là quan trọng nhưng bạn không thể bỏ qua việc tập thể dục thường xuyên và giữ cuộc sống không căng thẳng để sống khỏe mạnh và sống lâu hơn.