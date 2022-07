Sốt xuất huyết tăng mạnh, Covid-19 tái phát

Ngày 5/7, tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai cho biết, tính đến nay toàn tỉnh Đồng Nai đã phát hiện gần 1.200 ổ dịch sốt xuất huyết (SXH). Số ổ dịch phát hiện tăng nhiều ở các huyện như Xuân Lộc, Định Quán, Tân Phú và Thống Nhất.

Đáng báo động là mới qua 6 tháng nhưng có đến 7 ca tử vong do SXH, đồng thời số ca chân tay miệng cũng tăng cao.

Đặc biệt, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai cũng cho biết dịch Covid-19 đang có nguy cơ bùng phát trở lại.

Đồng Nai tăng cường phòng chống dịch sốt xuất huyết. Ảnh: Tuệ Mẫn

Cụ thể, số ca nhập viện do mắc SXH tăng ở tất cả 11/11 huyện, thành phố trong tỉnh. Tăng cao nhất là huyện Thống Nhất, kế đến là huyện Xuân Lộc, TP.Biên Hòa,…

Cộng dồn từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Đồng Nai đã ghi nhận gần 9.000 ca SXH, tăng trên 5.000 ca so với cùng kỳ năm 2021. Số ca tử vong do SXH cũng tăng 6 ca so với cùng kỳ.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, số bệnh nhi mắc bệnh SXH nhập viện những ngày qua liên tục tăng. Các khoa phòng điều trị luôn trong tình trạng đông bệnh nhân. Đáng nói ngoài bệnh nhi SXH còn có khoảng 30 bệnh nhi mắc tay chân miệng cũng đang điều trị tại bệnh viện.

Công tác phun xịt khử trùng, diệt muỗi, lăng quăng diễn ra thường xuyên. Ảnh: Tuệ Mẫn

Bệnh nhi nhập viện nhiều nên những trường hợp bệnh nhẹ, nghi ngờ được chuyển điều trị tại Khoa Tim mạch, huyết học thần kinh. Những trường hợp SXH cần theo dõi kỹ, có yếu tố nguy cơ như béo phì được điều trị tại Khoa Bệnh nhiệt đới. Những trường hợp bệnh nặng, sốc, suy đa cơ quan được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc.

"Do lượng bệnh quá đông nên cả tháng nay bệnh viện phải tăng cường bác sĩ điều dưỡng ở những khoa khác hỗ trợ để theo dõi, điều trị cho bệnh nhi SXH. Còn đối với gần 20 bệnh nhân sốc SXH nặng đang được các bác sĩ theo dõi tích cực tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc”, bác sĩ Nghĩa nói.

Số bệnh nhi nhập viện ngày càng tăng. Ảnh: Tuệ Mẫn

Tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, trung bình mỗi ngày tiếp nhận khoảng 20 bệnh nhân SXH là người lớn, trong đó có 3-4 ca sốc SXH. Bên cạnh đó thời gian gần đây bệnh viện còn tiếp nhận một số ca dương tính với SARS-CoV-2. Như vậy, thời gian này Đồng Nai đang phải đối phó với nhiều loại dịch bệnh gồm SXH, tay chân miệng, Covid-19.

Bênh viện kê thêm ghế bố

Bác sĩ CKI Đồng Minh Hùng, Trưởng khoa Nhiễm Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai chia sẻ, khoa có 60 giường bệnh nhưng phải chừa lại 10 giường để dự phòng tiếp nhận điều trị bệnh nhân Covid-19. Do đó, chỉ còn 50 giường bệnh để điều trị các bệnh truyền nhiễm, trong đó chủ yếu là sốt xuất huyết.

Theo bác sĩ Hùng, do lượng bệnh nhân đông, dịch bệnh này bùng lên, dịch khác tái diễn nên hiện tại, 2 bệnh nhân SXH phải nằm chung 1 giường. Khoa đang phải kê thêm 10 ghế bố để bệnh nhân nằm nhưng bệnh ngày càng đông nên có thể khó đáp ứng được.

“Hiện, dịch Covid-19 cơ bản đã được kiểm soát nhưng mới đây, biến thể phụ BA.5 của biến chủng Omicron đã xâm nhập vào Việt Nam cho thấy dịch Covid-19 vẫn chưa kết thúc. Đồng Nai tuần qua vẫn phát hiện người mắc Covid-19 và có cả trường hợp tử vong vì Covid-19 nên khá lo ngại. Không những vậy đợt này còn có thông tin dịch bệnh đậu mùa khỉ vẫn đang đe dọa xâm nhập vào Việt Nam. Như vậy, nguy cơ dịch chồng dịch rất cao”, ông Hùng nói.

Cũng theo bác sĩ Hùng, đợt này bệnh SXH do virus Dengue gây ra với 4 tuýp, ký hiệu là D1, D2, D3, D4 mà Đồng Nai ghi nhận có cả 4 tuýp này lưu hành. Một người có thể mắc SXH đến 4 lần trong đời, nhiều trường hợp mắc lần sau nặng hơn lần trước.

Chính vì vậy, người dân tuyệt đối không được chủ quan với dịch bệnh. Khi có triệu chứng sốt lâu không hạ thì cần đến cơ sở y tế ngay để được thăm khám, điều trị kịp thời.