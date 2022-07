Vì sao Bình Dương trở thành điểm nóng của dịch sốt xuất huyết khu vực phía Nam?

Bệnh sốt xuất huyết tăng mạnh tại Bình Dương

Thời gian qua, toàn tỉnh Bình Dương đã ghi nhận hơn 920 ổ dịch sốt xuất huyết, với gần 5.000 ca mắc. Trong đó, có 8 ca tử vong và gần 200 trường hợp diễn biến nặng. TP.Thuận An, TP.Dĩ An và TX.Tân Uyên là những địa phương có số ca mắc sốt xuất huyết tăng cao.

Từ đầu năm đến nay, TP.Thuận An ghi nhận gần 1.000 ca sốt xuất huyết. Theo số liệu của Trung tâm Y tế TP.Thuận An, tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết đang tăng dần theo các tháng.

Trẻ em bị sốt xuất huyết đang điều trị tại Khoa Nhi, Trung tâm Y tế TP.Thuận An. Ảnh: TTYT Thuận An

Từ tháng 1 đến tháng 4, TP.Thuận An chỉ ghi nhận 492 ca. Trong tháng 5, số ca sốt xuất huyết tăng lên hơn 240 ca. Tháng 6, số lượng ca mắc bệnh đã tăng thêm hơn 210 ca. TP.Thuận An cũng đã ghi nhận 2 ca tử vong.

Theo BS CKII. Huỳnh Thị Nguyệt Phương – Giám đốc Trung tâm Y tế TP.Thuận An, trong khu điều trị của Trung tâm thời gian qua, bệnh nhi nhập viện do sốt xuất huyết quá tải. Diễn biến của bệnh sốt xuất huyết nặng cũng tăng nhiều hơn so với cùng kỳ.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn TX.Tân Uyên ghi nhận hơn 1.200 ca mắc sốt xuất huyết, tăng khoảng 300 ca so với cùng kỳ.

Tính đến đầu tháng 7, có 56 bệnh nhân, phần lớn là trẻ em dưới 15 tuổi, được điều trị sốt xuất huyết tại Trung tâm y tế TX.Tân Uyên.

Theo BS. CKI. Trần Văn Chung - Phó giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương, số ca mắc nặng tăng nhiều hơn so cùng kỳ.

Một trong những nguyên nhân khiến bệnh sốt xuất huyết tăng là do việc tổ chức phun hóa chất và diệt lăng quăng tại các địa phương còn thấp. Ảnh: TTYT Thuận An

Nguyên nhân đầu tiên khiến dịch bệnh tiếp tục tăng là do việc tổ chức phun hóa chất và diệt lăn quăn tại các địa phương còn thấp, chỉ mới đạt 38%.

Cũng theo BS. CKI. Trần Văn Chung, phân tích diễn biến bệnh cho thấy, nhiều bệnh nhân điều trị ở nhà quá lâu, không sớm đến bệnh viện khám, khiến cho bệnh trở nặng. Hoặc là người bệnh tự mua thuốc điều trị tại nhà.

Một nguyên nhân nữa dẫn đến các ca sốt xuất huyết nặng tăng cao, thậm chí tử vong do một phần ý thức của người dân. Nhiều người nhầm lẫn về những triệu chứng của sốt xuất huyết với triệu chứng của dịch Covid-19 trong giai đoạn mới.

Vì thế, khi có dấu hiệu sốt, người bệnh thường tự ý mua thuốc để điều trị tại nhà. Khi có dấu hiệu trở nặng, người bệnh mới đến các cơ sở y tế khám chữa bệnh. "Lúc này, khi phát hiện bị sốt xuất huyết thì việc cứu chữa hết sức khó khăn", BS. Chung phân tích.

Chủ động phòng chống bệnh sốt xuất huyết

Chị Trần Ngọc Phương ở phường Bình Nhâm (TP.Thuận An) có con bị sốt xuất huyết kể: Ban đầu cho bé uống thuốc hạ sốt, thấy có đỡ. Hôm sau, bé bị sốt lại. Chị đưa bé đi khám ở Trung tâm Y tế TP.Thuận An mới biết đại dương tính với sốt xuất huyết.

Cùng điều trị sốt xuất huyết cho con, chị Ngô Thị Nhạn ở phường Thuận Giao (TP.Thuận An) kể, thấy uống thuốc hạ sốt không giảm mới đi khám. Chị Nhạn thắc mắc, không biết bé lây bệnh từ đâu. Bởi vì ở nhà, chị thường xuyên dọn dẹp vệ sinh.

Tờ rơi tuyên truyền của Sở Y tế tỉnh Bình Dương kêu gọi người dân chung tay phòng chống dịch sốt xuất huyết. Ảnh: Sở Y tế tỉnh Bình Dương

BS. CKII. Huỳnh Thị Nguyệt Phương – Giám đốc Trung tâm Y tế TP.Thuận An cho biết, mầm mống của sốt xuất huyết vẫn là ở lăng quăng. Người dân không thể chủ quan rằng nhà mình thông thoáng, sạch sẽ, không có muỗi. Vì có khi, muỗi từ nhà hàng xóm bay sang.

BS. Phương cho biết, để chủ động kiểm soát dịch bệnh sốt xuất huyết, TP.Thuận An đang triển khai chiến dịch diệt lăng quăng, tổng vệ sinh môi trường.

Đồng thời, TP.Thuận An triển khai nhiều giải pháp quan trọng, thực hiện nghiêm túc các chế độ xác minh, giám sát, xử lý các ổ dịch theo đúng các quy định của Bộ Y tế. Hiên 79/79 ổ dịch ở TP.Thuận An đều đã được phun hóa chất.

Ngành y tế TY.Tân Uyên cũng đã phát hiện và xử lý kịp thời 195 ổ dịch, tập trung chủ yếu ở các phường có nhiều khu nhà trọ, có đông công nhân lao động.

BS. Nguyễn Văn Chay – Phó giám đốc Trung tâm y tế TX.Tân Uyên cho biết, thị xã đã thành lập từng nhóm cán bộ, đi xuống từng xã phường để giám sát môi trường, giám sát ca bệnh để xử lý kịp thời.

Tích cực diệt lăng quăng để hạn chế nguy cơ nhiễm sốt xuất huyết. Ảnh: TTYT Thuận An

"Trung tâm cũng chuẩn bị đầy đủ các phương tiện vật tư y tế, thuốc men, không để bệnh trở nặng dẫn đến tử vong", BS. Chay nói.



Năm 2022 được chuyên gia y tế dự báo là năm chu kỳ của dịch sốt xuất huyết. Mùa mưa ở Nam Bộ từ tháng 4-11 hàng năm là thời điểm có nguy cơ cao bùng phát các ổ dịch sốt xuất huyết.

Ngành y tế tỉnh Bình Dương khuyến cáo người dân cần thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch. Theo BS. CKI. Trần Văn Chung, việc phòng bệnh vẫn là trên hết bởi vì bệnh này vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.

Ngành y tế sẽ tổ chức việc tiêu diệt lăng quăng, kết hợp phun hóa chất. Đồng thời kiểm soát những ổ dịch nhỏ và theo sát diễn biến dịch để có biện pháp can thiệp, hoặc phun diệt diện rộng.

Ngoài sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, thì vai trò của người dân và cộng đồng rất lớn. Người dân cần tích cực thực hiện các biện pháp diệt lăng quăng, diệt muỗi và phòng chống muỗi đốt; không để các mầm bệnh sốt xuất huyết tạo thành ổ dịch lớn trong cộng đồng.

"Khi có dấu hiệu của dịch bệnh nguy hiểm này, người dân cần đến ngay các cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị kịp thời", BS. Chung khuyến cáo.