Sử dụng điều hoà ô tô mùa nắng nóng thế nào cho hiệu quả?

Dưới đây là một số kinh nghiệm sử dụng điều hòa ô tô đúng cách cho những ngày hè:

Một trong những mẹo nhỏ để tránh nóng cho xe là đỗ xe ở bóng râm, sử dụng kính chống nóng và sử dụng các loại bạt che có tính phản quang. Điều này sẽ giúp xe cải thiện được phần nào hơi nóng từ bên ngoài tích tụ vào bên trong xe.

Thoát khí nóng khỏi xe trước khi mở điều hòa ô tô

Một chiếc xe đỗ dưới trời oi nóng, không gian cabin sẽ bị đốt nóng nhanh hơn gấp nhiều lần so với bên ngoài. Với khí hậu nắng nóng ở Việt Nam, nếu nhiệt độ bên ngoài là 40 độ C thì nhiệt độ trong ô tô có thể lên đến 70 độ C khi đỗ lâu ngoài trời.

Khởi động điều hòa trên ô tô từ từ

Không ít lái xe có thói quen "phá xe" là vặn điều hòa ở nấc to nhất (đối với hệ thống điều hòa chỉnh tay) hoặc chỉnh điều hòa về nhiệt độ thấp (đối với hệ thống điều hòa tự động) ngay sau khi bước lên ô tô. Tuy nhiên việc làm gây ảnh hưởng quá nhiều đến động cơ xe.

Một trong những nhiệm vụ của động cơ ô tô là kéo máy nén của điều hòa. Đồng thời, trong thời gian 1 phút sau khi khởi động ô tô, động cơ sẽ hoạt động nặng hơn bình thường để có thể bơm chất bôi trơn đi khắp các bộ phận cũng như đưa nhiệt độ điều hòa lên mức lý tưởng. Việc ép điều hòa hoạt động hết công suất ngay khi khởi động xe khiến động cơ phải làm việc hết sức "căng thẳng" và tính về lâu về dài, việc làm này sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của động cơ.

Sử dụng chế độ lưu thông khí trong xe

Một số mẫu ô tô hiện đại ngày nay được trang bị chế độ tự động lưu thông thông khí từ bên ngoài nhưng hoạt động này chỉ phù hợp khi nhiệt độ ngoài trời và trong xe không quá chênh lệch. Còn trong những ngày nắng nóng của mùa hè, thì nên lựa chọn lưu thông khí trong xe để làm mát xe và điều hòa không bị quá tải.

Tắt điều hòa vài phút trước khi xuống ô tô

Nếu đột ngột bước ra từ nền nhiệt độ khoảng 25 độ C tiếp xúc trực tiếp với môi trường nóng gần 40 độ C thì có khả năng cao là nhiều người sẽ bị sốc nhiệt. Do đó, để tránh bị sốc nhiệt cho cơ thể, các lái xe nên chủ động tắt điều hòa sớm vài phút, hé mở cửa xe để làm quen từ từ với nhiệt độ môi trường bên ngoài và khi ra khỏi xe, cơ thể sẽ dễ thích nghi hơn.

Tắt điều hòa ô tô trước khi tắt máy

Trước khi dừng xe, hãy tắt điều hòa (A/C off) để rút ngắn khoảng cách nhiệt trong và ngoài ô tô. Tuy nhiên, lái xe vẫn nên để quạt gió chạy giúp làm thoáng không khí và làm khô hơi nước đọng ở cửa gió của điều hòa. Nếu tắt động cơ trước khi tắt điều hòa sẽ tạo nên một cú sốc với hệ thống điều hòa ô tô và giảm tuổi thọ của bộ phận này.