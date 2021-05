Trong danh mục sản phẩm xe Mazda tại Việt Nam, CX-8 là mẫu xe duy nhất có tiềm năng cạnh tranh ở phân khúc xe SUV 7 chỗ cỡ trung và xe CUV 5 2 tại Việt Nam, mặc dù dòng sản phẩm Mazda CX-8 không cùng "ngồi chung mâm" trong phân khúc này. Khi Mazda CX-8 không phải là xe SUV 7 chỗ cỡ trung, đồng thời lợi thế hơn tất cả các mẫu xe CUV 5 2 về kích thước.

Ưu điểm Mazda CX-8

1. Không hề hẹp:

Chiếc Mazda CX-8 chỉ hẹp nếu so với CX9 trước đây, còn so với các xe cùng phân khúc như Santafe, Everest, Kia Sorento thì không hẹp hơn quá nhiều. Cụ thể, CX8 chỉ hẹp hơn Everest 2cm, Santafe 5cm và Sorento 6cm.

Điều quan trọng, Mazda CX8 có trục cơ sở bằng CX9 và dài nhất phân khúc SUV Mid-Size ở Việt Nam, có lẽ chỉ thua MVP Sedona.

2. Không có cửa sổ trời thật ra là một lợi thế

Ít nhất với thị trường nhiệt đới mưa nhiều như Việt Nam. Nhiều người than vãn cửa sổ trời nóng, hấp nhiệt, kêu cọt kẹt, hư vỡ, ngấm nước, không đóng lại được…

3. Không bị đổi mẫu facelift quá nhiều

Cái hay của xe Hàn là đổi mới cải tiến liên tục, nhưng đó cũng có thể là điểm trừ với những người mua xe từ đầu dòng đời do chỉ sau 2 năm xe của họ đã bị lỗi thời. Bản nâng cấp 2021 của Santafe là ví dụ, nhiều người than vì thực sự bản mới gần như là chiếc xe mới với các cải tiến trong và ngoài nội thất quá nhiều.

Trong khi CX-8 Facelift (đã công bố ở Nhật) lại không thay đổi quá nhiều, chỉ có thêm vài tùy chọn như cửa sổ trời, làm mát…

4. Mẫu duy nhất trong phân khúc có nội thất da Nappa

Toàn bộ nội thất của Mazda CX-8 được bọc da Nappa cao cấp, với tone màu nâu sang trọng. Đây là điểm cộng giúp doanh số của chiếc xe tốt hơn. Ngoài ra dàn loa bản Premium/Luxury CX8 được đánh giá nghe hay nhất phân khúc.

Nhược điểm xe Mazda CX-8

1. Không có cửa gió hàng 3, đây thực sự là điểm trừ. Điều này khiến nhiều người lên tiếng, rằng cảm giác ngồi hàng 3 rất ngộp.

2. Sạc ở hàng 2 không ở chỗ cửa gió giống các xe khác mà ở trong bệ tỳ tay, mỗi lần sạc phải kéo bệ tì tay ở giữa xuống, nếu ngồi full 3 người ở hàng 2 thì không sạc được.



3. Không có bản dầu, khá ăn xăng: Mua PREMIUM AWD chạy nội thành báo 17 lít/100km. Trong khi theo nhiều người sử dụng Santafe bản dầu chạy loanh quanh 6-7 và bản xăng cũng tầm 8-10 lít /100km.

4. Giá bán thay đổi liên tục, nâng cấp giữa các dòng khá loạn khiến cho người mua xe bị tổn thương vì cảm giác "mua hớ" (nổi trội là vụ bản premium nâng cấp 3 tính năng đặc biệt - đá cốp, ba ga mui, ti chống…).

5. Không có làm mát ghế mà chỉ có sưởi ghế. Ở TPHCM nên tính năng sưởi ghế này vô dụng, còn tính năng này ở Miền Bắc cũng hiếm khi xài, trong khi làm mát mông trên những chuyến đường dài lại không có.

Ngoài ra, hệ thống định vị dẫn đường không thông minh, ít cập nhật hơn Huyndai mặc dù vẫn có thể xài Google Map thay thế nhưng cho thấy Mazda chưa thực sự quan tâm thị trường Việt Nam như hãng của Hàn Quốc.

Hiện tại, Mazda CX-8 phiên bản tiêu chuẩn Deluxe đang có giá bán 999 triệu đồng. Trong khi 3 phiên bản còn lại gồm: Luxury, Premium và Premium AWD có giá lần lượt: 1,049 và 1,149 và 1,249 tỷ đồng. Mazda CX-8 cũng được áp dụng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, tương tự như các phiên bản lắp ráp trong nước của Toyota Fortuner.