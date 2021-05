Sự hối hận muộn màng của bệnh nhân 3051 vừa bị khởi tố tội làm lây lan dịch bệnh

Gây ra ổ dịch lớn ở Hải Dương

Ngày 24/5, công an TP.Hải Dương ra lệnh khởi tố, bắt tạm giam Đào Duy Tùng- đối tượng nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam với tội danh làm lây lan dịch Covid-19.

Sự ăn năn của bị can Đào Duy Tùng.

Theo thông tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra, khoảng cuối tháng 3/2021, đối tượng Đào Duy Tùng tức BN3051 (SN 1989, trú tại Số 42 Hàm Nghi, phường Hải Tân) xuất cảnh trái phép sang nước Lào và tiếp xúc với anh họ hiện đang lao động tại đó.

Sau khi nhập cảnh trái phép về Việt Nam, từ ngày 22/4-5/5, Đào Duy Tùng đã lưu trú tại nhiều khách sạn ở Hải Phòng.

Khi được người anh họ điện thoại thông báo, một số người tiếp xúc với Tùng ở Lào hiện đã bị mắc dịch Covid-19, lúc này, Tùng đang có biểu hiện ho, sốt, đau họng. Tuy nhiên, Tùng không đến cơ quan y tế gần nhất để khai báo mà tự gọi nhân viên y tế đến truyền nước và tiêm thuốc.

Thời gian này, Tùng thường xuyên ở cùng phòng với bạn gái là N.T.T (SN 2000, trú tại xã Tân Tiến, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương).

Đến ngày 5/5, Tùng về Hải Dương để lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ngày 6/5,Tùng có kết quả Dương tính với Sar-CoV-2 và được đưa đi điều trị tại Bệnh viện nhiệt đới Hải Dương. Sau đó, N.T.T là F1 của Tùng cũng có kết quả Dương tính với Sar-CoV-2.

Hiện tỉnh Hải Dương đã ghi nhận nhiều ca nhiễm liên quan đến yếu tố dịch tễ của Tùng.

Nhận thấy, hành vi của Đào Duy Tùng là nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, đã xâm phạm đến sự an toàn về tính mạng, sức khỏe của cộng đồng và xã hội, ngày 13/5, Cơ quan CSĐT - CATP Hải Dương đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người, quy định tại khoản 1 Điều 240 Bộ luật hình sự để điều tra.

Sau một thời gian tích cực vào cuộc điều tra, mở rộng, thu thập chứng cứ, đến nay Cơ quan CSĐT - Công an TP.Hải Dương đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đào Duy Tùng về tội "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người", quy định tại khoản 1 Điều 240 Bộ luật hình sự.

Công an TP.Hải Dương dẫn giải bị can Tùng về nơi giam giữ.

"Tôi xin lỗi mọi người"

Ngày 24/5, gặp Đào Duy Tùng tại cơ quan điều tra, thời điểm này Tùng vừa khỏi bệnh được 5-6 ngày.

Sự bối rối và lo lắng vẫn hiện trong đôi mắt và gương mặt cúi gằm của nam thanh niên này.

Tùng khai nhận, biết hành vi nhập cảnh trái phép của mình là vi phạm pháp luật nhưng sợ bị bại lộ, nên không khai báo y tế. Bản thân Tùng lúc đó không nghĩ mình bị mắc Covid-19.



Tùng thừa nhận: "Đi chính ngạch thì về sau đó lại phải cách ly, tôi định sang đấy tìm hiểu vài hôm thì tôi về ngay. Sau khi về thì tôi làm sổ hộ chiếu. Trong thời gian tìm hiểu bên đó tôi có nhập cảnh ngược về lại Việt Nam. Trong suy nghĩ của tôi thì tôi biết mình nhập cảnh trái phép chứ không nghĩ mình bị bệnh dịch. Về Việt Nam tôi không khai báo, đấy là sai trái của tôi. Lúc đó cũng do trong hoàn cảnh của tôi nếu khai ra thì hành vi đó cũng là sai phạm pháp luật nên tôi chưa khai báo y tế".

"Việc tôi gây ra thực sự, trong ngày qua tôi nằm trong viện thì tôi nghĩ đã gây ảnh hưởng đến rất nhiều người, ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều người dân tỉnh Hải Dương, hành vi của tôi như thế tôi xin phép được nhận sai và tôi xin lỗi mọi người"- bị can hối hận nói.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, lãnh đạo Công an TP.Hải Dương cho biết, bị can Đào Duy Tùng đã khỏi bệnh Covid-19 cách đây khoảng 5-6 ngày. Tuy nhiên, theo qui định, bị can Tùng vẫn phải theo dõi y tế 21 ngày. Do đó, Công an TP.Hải Dương đã bố trí phòng tạm giam riêng biệt cho bị can Tùng để đảm bảo qui định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.