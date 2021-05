Hải Dương: Sẽ xử lý hình sự BN 3051 vì có dấu hiệu làm lây lan dịch bệnh

Thượng tá Nguyễn Tuấn Hưng, Trưởng Công an TP.Hải Dương xác nhận với PV Dân Việt, hôm nay (10/5), đơn vị đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ để xem xét xử lý hình sự BN 3051. BN này là Đào Duy Tùng (SN 1989, trú 42 Hàm Nghi, phường Hải Tân, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

Đêm 23/4, Tùng nhập cảnh trái phép từ Lào về Hải Phòng. Tại đây, Tùng lưu trú tại nhiều khách sạn, cùng với bạn gái tên T. làm ở quán karaoke New KTV mà không khai báo y tế theo quy định.

Đến khi Tùng có biểu hiện ho, sốt, đau họng mới bắt taxi về Hải Dương để xét nghiệm Covid-19.

Nhận được thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch TP.Hải Dương, Công an TP.Hải Dương đã nhanh chóng cử đội nghiệp vụ điều tra truy vết đối tượng, làm rõ nguồn lây.

Đây là trường hợp nhiễm Covid-19 đầu tiên trên địa bàn TP.Hải Dương trong đợt dịch thứ 4. Cơ quan công an đã xác định tính chất của ca bệnh này rất phức tạp do lịch trình di chuyển dày đặc và chưa xác định rõ nguồn lây. Đặc biệt, nếu không kịp thời xác định chính xác nguồn lây có thể khiến tình hình dịch ở Hải Dương và Hải Phòng diễn biến theo chiều hướng phức tạp, nguy cơ thiệt hại về kinh tế - xã hội là rất lớn.

Đối tượng Tùng đang bị cách ly chữa bệnh tại

Thượng tá Nguyễn Tuấn Hưng cho biết, khi mới làm việc với cơ quan chức năng, Tùng không hợp tác với lực lượng truy vết. Tùng là người làm nghề tự do, thường xuyên di chuyển. Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an TP.Hải Dương nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường, Tùng che dấu dẫn đến công tác xác định nguồn lây trở nên khó khăn. "Chủ động báo cáo và được sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Hải Dương, Ban chỉ đạo phòng chống dịch TP.Hải Dương và Ban Giám đốc Công an tỉnh, chiều 5/5, lãnh đạo Công an TP.Hải Dương đã họp khẩn chỉ đạo Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH chủ trì, phối hợp với các lực lượng khác thuộc đơn vị để vào cuộc điều tra, truy vết nguồn lây đối với BN này, lên kế hoạch chi tiết như một vụ án.

Sau 3 ngày đấu tranh, khai thác thông tin và điều tra xác minh, được sự phối hợp tích cực của Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hải Dương, công an TP.Hải Dương đã xác định được nguồn lây dịch của Tùng là từ Lào, do đối tượng đã nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam"- thượng tá Nguyễn Tuấn Hưng nói.

Từ Lào, Tùng đã trốn về Hải Phòng, không khai báo y tế, tiếp xúc với bạn gái làm người này nhiễm dịch. Bạn gái Tùng tiếp tục lây bệnh cho một nữ tiếp viên khác của New KTV Hải Phòng.