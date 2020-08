Sự thật cảnh hôn hiếm hoi của Diễm My 9X và Nhan Phúc Vinh trong "Tình yêu và tham vọng"

"Tình yêu và tham vọng" đã đi đến những nút thắt cuối cùng, chuyện tình cảm của các nhân vật đã trở nên rõ ràng hơn. Mới đây, một thành viên trong ê-kíp của phim đã hé lộ cảnh hôn trong phim "Tình yêu và tham vọng".

Thành viên này ghi: "Xem phim sao cứ phải hằn học, bức xúc, cay nghiệt, chửi người này miệt thị người kia... toàn những cảm xúc tiêu cực có hại cho sức khoẻ. Thay vào đó, tìm lý do mà cười có phải tốt hơn không. Đồng ý thì like, không đồng ý thì cười thật to".

Bức ảnh hôn trên phim và cảnh quay thực tế đã khiến nhiều người bật cười vì sự khác biệt. Đến người trong nghề như nghệ sĩ hài Vân Dung cũng phải thốt lên: "Eo...em làm chị tụt hết cả cảm xúc á". Nghệ sĩ Đinh Thúy Hà cũng bình luận: "Thực tế đau nhờ". NSND Minh Hòa - mẹ của Tổng giám đốc Minh trong phim thì vào an ủi: "Like chứ, thực tế quá lãng mạn nhỉ".

Cảnh hôn của Diễm My và Nhan Phúc Vinh trên phim và thực tế.

Riêng fan của "Tình yêu và tham vọng" thì muôn vàn cảm xúc khác nhau. Người buồn cười, kẻ hụt hẫng, có người cả hai nhưng vẫn ủng hộ bộ phim. Một khán giả cuồng phim bày tỏ sự tiếc nuối khi xem cảnh thực tế của Nhan Phúc Vinh và Diễm Mỹ 9X: "Tụt cảm xúc luôn. Bảo sao Minh - Linh kêu quay mấy tiếng mới xong cảnh này, cảm xúc gỗ đá này thì yêu đương gì. Tất cả chỉ là lừa dối".

Còn người trong cuộc là Diễm My 9X và Nhan Phúc Vinh cũng lên tiếng về phân cảnh này. Diễm My chia sẻ với Zing: "Hôm đó chúng tôi quay đêm ở hồ, thời tiết rất nóng. Đạo diễn muốn nắm bắt cảm xúc bên trong của hai nhân vật để khán giả hiểu nên chúng tôi phải quay rất nhiều góc máy. Ban đầu đạo diễn muốn ngã ở bãi cỏ nhưng việc dựng máy khó. Sau đó, tôi và anh Vinh phải ngã ở nền gạch. Anh Vinh nằm trên một cái bục cao.

Tôi nhớ không nhầm thì khoảng 4-5h, đoàn phim mới hoàn thành phân cảnh này. Vì làm việc liên tục, chúng tôi đều mệt. Khi tôi ngã nằm trên người, anh Vinh bị khó thở. Tôi phải cố gắng gồng một chút để không đè mạnh lên bạn diễn". Nhan Phúc Vinh cũng bày tỏ trạng thái bí bách khó chịu như Diễm My 9X.