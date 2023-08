Danh ca Celine Dion đang phải đối mặt với những tác động của hội chứng "người cứng", một loại rối loạn thần kinh hiếm gặp có đặc điểm là co giật cơ bắp. Sau khi công bố về tình trạng sức khỏe của mình, nữ ca sĩ nổi tiếng người Canada đã chọn lùi bước khỏi ánh mắt công chúng. Tuy nhiên, chị gái của cô, Claudette Dion đã cung cấp các thông tin thường xuyên cho truyền thông. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với 7Jours mới đây, Claudette đã chia sẻ thêm thông tin về tình trạng sức khỏe hiện tại của Celine.



Sự thật Celine Dion bị trầm cảm, không thể quay trở lại ca hát?

Có tin đồn Celine Dion bị trầm cảm do căn bệnh "người cứng". Ảnh: IT.

Để làm sáng tỏ tình hình, Claudette Dion đã bác bỏ những tin đồn xoay quanh sức khỏe của Celine. Cô cho biết, "Hãy để tôi mang đến cho bạn cái nhìn chân thực, Celine đang thực sự nỗ lực hết mình. Chúng tôi nhận thức rằng căn bệnh của cô ấy là nguy hiểm, nhưng Celine có một đội ngũ chuyên gia tận tâm và đang tích cực chữa trị để phục hồi sức khỏe. Tôi tin vào đội ngũ này. Em gái tôi rất kiên cường và cô ấy đang ổn." Claudette phản bác các tin đồn về trạng thái trầm cảm mà Celine đnag gặp phải.

"Tôi muốn khẳng định rõ ràng rằng, những suy đoán về việc Celine trầm cảm là không có cơ sở. Tương tự, những thông tin rằng cô ấy đang cách ly với con trai René-Charles là không có căn cứ. Trên thực tế, René-Charles thường xuyên ở bên cạnh mẹ", Claudette nói.

Claudette đã làm sáng tỏ. Bà cũng đã phản bác thông tin Celine đã mất khả năng hát. "Những người khẳng định rằng tài năng ca hát của Celine kém đi là sai lầm. Cô ấy đã hát cho tôi nghe qua điện thoại, và giọng hát của Celine vẫn thần tiên như xưa. Điều đó mang lại cho tôi niềm vui và sự yên lòng", Claudette tâm sự.

Trước đó, nhiều trang tin khẳng định tình trạng của diva 55 tuổi diễn tiến tệ hơn. Sức khỏe ca sĩ suy nhược đến mức cô ghét phải ra khỏi nhà dù chỉ trong thời gian ngắn. Cô gặp khó khăn trong việc đi lại vì dễ bị những cơn đau co thắt. Lưng ca sĩ cũng dần cong vì hội chứng này, kèm theo những đợt co thắt cơ "không thể chịu đựng". Chứng bệnh hiếm khiến Celine Dion cảm thấy như bị "giam cầm" trong chính cơ thể mình, và "có thể vĩnh viễn không còn đi hát được nữa". Gần hai năm, cô chưa xuất hiện trước công chúng.

Celine Dion hát ca khúc "The Power Of Love". Clip: Youtube Celine Dion.

Cuối năm 2022, diva chia sẻ cô mắc hội chứng SPS - rối loạn vận động liên quan tự miễn rất hiếm gặp, ảnh hưởng tới hệ thần kinh trung ương (não hoặc tủy sống). Căn bệnh gây nên các cơn co thắt, làm đảo lộn cuộc sống hàng ngày, khiến Dion gặp khó khăn khi đi lại. Celine Dion cũng bị ảnh hưởng dây thanh quản, không thể ca hát như trước.

Celine Dion sinh năm 1968 tại Charlemagne, Québec. Cô là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng và thành công nhất trong lịch sử âm nhạc thế giới.

Celine Dion sinh ra trong một gia đình có tám người con, và bà là con út. Cô đã sớm thể hiện tài năng âm nhạc khi còn nhỏ, và gia đình đã nhận ra sự hứng thú của bà với ca hát. Celine Dion bắt đầu biểu diễn trong các buổi diễn dân gian và sự kiện tại nơi sinh sống của mình.

Năm 1981, khi Celine Dion mới 13 tuổi, cô đã gặt hái thành công đầu tiên với việc giành chiến thắng trong cuộc thi Ca nhạc Yamaha ở Nhật Bản. Từ đó, sự nghiệp âm nhạc của bà bắt đầu phát triển. Năm 1988, Celine Dion tham gia Eurovision và mang về chiến thắng cho Canada với ca khúc "Ne partez pas sans moi". Điều này giúp cô tạo dấu ấn quốc tế đầu tiên.

Nhưng thực sự, sự nghiệp của Céline Dion đã thăng hoa khi cô ký hợp đồng với Sony Music vào đầu thập kỷ 1990. Album tiếng Anh đầu tay của cô là "Unison" (1990) đã đánh dấu sự bùng nổ của cô trên thị trường âm nhạc quốc tế. Album sau này như "The Colour of My Love" (1993) và "Falling into You" (1996) đã đem lại cho Celine Dion nhiều giải thưởng Grammy và đạt doanh số bán hàng kỷ lục.

Một trong những ca khúc nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của cô là "My Heart Will Go On," bài hát chủ đềủa bộ phim "Titanic" (1997). Ca khúc này đã trở thành biểu tượng của bộ phim và giúp Celine Dion trở thành tên tuổi hàng đầu trên thế giới.

Celine Dion tiếp tục phát hành những album thành công trong thập kỷ 2000, như "A New Day Has Come" (2002) và "Taking Chances" (2007). Bà cũng thực hiện một loạt các buổi biểu diễn tại Las Vegas trong các chuyến lưu diễn mang tên "A New Day..." và "Céline".

Năm 1994, Celine Dion kết hôn với quản lý của mình, René Angélil, người đã giúp đỡ bà trong sự nghiệp. Hai người có ba người con chung. Tuy nhiên, René Angélil qua đời vào năm 2016 sau một thời gian chiến đấu với căn bệnh ung thư.