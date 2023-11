Sự thật chấn động chưa tiết lộ về thảm họa diệt chủng Holocaust

Nạn diệt chủng người Do Thái trong Thế chiến 2 (1939 - 1945) do Đức quốc xã thực hiện còn được gọi là thảm họa diệt chủng Holocaust. Chính quyền trùm phát xít Hitler gọi đây là "Giải pháp tối hậu cho vấn đề Do Thái".