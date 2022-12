Sự thật thông tin 4.000 cán bộ Công an Hà Nội và Trưởng Công an quận xin ra khỏi ngành Sự thật thông tin 4.000 cán bộ Công an Hà Nội và Trưởng Công an quận xin ra khỏi ngành

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP.Hà Nội trả lời thông tin 4.000 cán bộ công an TP. Hà Nội xin ra khỏi ngành và khẳng định, Công an TP.Hà Nội cũng như công an cả nước đang siết chặt kỷ cương theo yêu cầu của Đảng.

