Sữa tươi chuẩn ngoại nhập – dấu ấn mới của NutiFood

Đây là dấu ấn mới của NutiFood cùng đội ngũ chuyên gia, bác sỹ dinh dưỡng đã không ngừng nghiên cứu, tìm tòi để cho ra những sản phẩm đột phá về chất lượng, đáp ứng tốt nhất nhu cầu dinh dưỡng của mọi gia đình Việt Nam.



Chuẩn cao thế giới

Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO), sữa là một nguồn thực phẩm quan trọng cung cấp năng lượng, đạm chất lượng cao và chất béo. Trong sữa bò, chất béo (Fat) cấu thành khoảng 3-4% hàm lượng chất rắn của sữa, chất đạm (Protein) khoảng 3,5%.

Tỷ lệ các dưỡng chất này trong sữa tươi của các thương hiệu lớn trên thế giới thường đạt ở mức từ 3.4g đến 4.0g. Đối với các sản phẩm sữa tươi nguyên chất nội địa tại Việt Nam, theo bà Ngô Thị Diễm Trang, Phó Giám đốc Công ty Nghiên cứu Thị trường Ipsos tại Việt Nam, hàm lượng đạm đang ở mức từ 2.9g đến 3.2g, còn hàm lượng chất béo từ 3.2g đến 3.9g trong 100ml sữa.

Đánh giá cao về chất lượng sữa tươi NutiMilk, ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ NNPTNT cho biết: "Với 3.5g Đạm – 4.0g Béo trong 100ml sữa tươi, chất lượng này tương đương với sữa của châu Âu và là một trong những yếu tố rất quan trọng để chúng ta đặt chân vào thị trường khắt khe này, đặc biệt trong thời điểm Hiệp định EVFTA có hiệu lực. Bộ NNPTNT đánh giá cao thành quả này. Đó là niềm tự hào của ngành chăn nuôi Việt Nam nói chung và ngành sữa nói riêng".

Với mục tiêu tạo ra được nguồn sữa tươi có chất lượng vượt trội theo chuẩn cao của thế giới, NutiFood đã dành 2 năm tập trung đầu tư, nghiên cứu, áp dụng kỹ thuật nông nghiệp cao cho hoạt động chăn nuôi tại Trang trại Bò sữa NutiMilk theo Bộ tiêu chuẩn chất lượng của Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng NutiFood tại Thụy Điển. Nằm ở độ cao 800m so với mực nước biển, tách biệt với cuộc sống con người, Trang trại bò sữa NutiMilk hội đủ 6 yếu tố ưu việt nhất: Đất sạch – Không khí sạch – Nước sạch – Cỏ sạch – Nhiệt độ mát 21-25oC – Sản lượng 25 lít sữa/ngày/con bò (không khai thác ở mức tối đa để đảm bảo sữa có chất lượng tốt nhất) để cho ra nguồn sữa tươi chuẩn cao. Tổng thời gian từ lúc sữa được vắt ra đến khi thành phẩm chỉ mất 9.5 tiếng, giúp lưu giữ trọn vẹn vị thơm ngon và hàm lượng dinh dưỡng trong từng hộp sữa.

Có được nguồn sữa tươi chất chuẩn cao, NutiFood đã chính thức công bố ra thị trường thương hiệu NutiMilk, dòng sản phẩm từ sữa với chất lượng cao và liên tục khai phá những hương vị tươi ngon nhất mang đến cho khách hàng. Sản phẩm đầu tiên của dòng sản phẩm này sẽ đến tay người tiêu dùng chính là Sữa tươi 100 điểm NutiMilk với ý nghĩa có chất lượng vượt trội - hàm lượng dinh dưỡng đạt chuẩn cao với 3.5g đạm và 4.0g béo trên 100 ml, tương đương với sữa ngoại nhập.

Bên cạnh hàm lượng dinh dưỡng cao, sữa tươi 100 điểm NutiMilk còn có hương vị tự nhiên, an toàn, tốt cho sức khỏe do: Không chất bảo quản – không dư lượng thuốc thú y – không hóc-môn tăng trưởng – không thuốc bảo vệ thực vật – dinh dưỡng tốt tự nhiên – tươi ngon thuần khiết. Ngoài ra, các thành phần dinh dưỡng của sữa in trên hộp được sắp xếp theo từng nhóm với lợi ích khác nhau cho sức khỏe giúp người xem dễ hiểu hơn.

Không chỉ mang lại những vị quen thuộc như sữa tươi không đường, ít đường, có đường, NutiFood đã không ngừng nghiên cứu sáng tạo các hương vị mới lạ, bắt nhịp với xu hướng, trào lưu khẩu vị hiện nay. Sữa tươi 100 điểm NutiMilk đường đen chính là bước đột phá mới khi NutiFood là công ty sữa đầu tiên sản xuất và giới thiệu ra thị trường dòng sản phẩm "bắt trend" độc đáo làm xiêu lòng từ trẻ em đến người lớn. Sự kết hợp giữa đường đen và sữa tươi, một thức uống vừa thơm ngon lại bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe được kỳ vọng sẽ trở thành thức uống được yêu thích và quen thuộc của mọi nhà.

Sản phẩm dành cho mọi gia đình

Được thành lập từ các bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng, NutiFood được thị trường đón nhận là một công ty luôn có những bước đi tiên phong với các sản phẩm đặc trị, lĩnh vực luôn bị các công ty sữa ngoại thống trị với giá thành cao.

Từ sản phẩm Enalaz - thực phẩm nuôi ăn qua ống thông dạ dày đầu tiên tại Việt Nam, góp phần hỗ trợ điều trị bệnh nhân nặng tại bệnh viện khắp cả nước với giá thành chỉ bằng 1/10 sản phẩm ngoại nhập vào năm 1989, các chuyên gia dinh dưỡng NutiFood đã liên tục đưa ra những nghiên cứu mới đáp ứng các nhu cầu dinh dưỡng chuyên biệt cho từng lứa tuổi, từng bệnh lý khác nhau như: Sữa cho trẻ biếng ăn, sữa tăng chiều cao, trẻ béo phì, sữa bổ sung canxi, cho người bị tiểu đường…

Trong đó, sữa cho trẻ suy dinh dưỡng thấp còi GrowPLUS+ là sản phẩm đặc trị có số lượng tiêu thụ nhiều nhất trên thị trường Việt Nam trong nhiều năm liền và trở thành thương hiệu sữa trẻ em số 1 Việt Nam trong năm 2020. Tiếp nối những thành quả ấn tượng trong dòng sản phẩm đặc trị, NutiFood tiếp tục khai phá lĩnh vực mới, sản phẩm sữa sử dụng hàng ngày dành cho mọi gia đình với dòng sữa tươi chất lượng tương đương sữa ngoại nhập NutiMilk.

Chia sẻ về hướng phát triển mới này, bác sĩ Trần Thị Lệ, Tổng Giám đốc của NutiFood cho biết: "Sau thời gian dài chuyên tâm nghiên cứu để mang đến những sản phẩm đặc trị chất lượng cao với giá thành hợp lý cho từng nhu cầu dinh dưỡng chuyên biệt, bệnh lý khác nhau của trẻ em và người lớn, chúng tôi muốn được góp phần nhiều hơn trong việc xây dựng nên nền tảng vững chắc cho sự phát triển về thể chất và trí tuệ của người Việt.

Ý tưởng này được chúng tôi triển khai từ 2 năm trước với sự tham gia của nhiều chuyên gia dinh dưỡng tại Việt Nam và châu Âu để làm sao có được các sản phẩm sữa theo chuẩn cao thế giới và giá thành hợp lý. Sự ra đời của dòng sản phẩm chất lượng cao NutiMilk với 3,5g đạm và 4.0g béo là niềm tự hào của chúng tôi, là tâm huyết của các chuyên gia, bác sĩ dinh dưỡng NutiFood gửi gắm đến mọi gia đình Việt Nam với mong muốn mỗi nhà, mỗi người đều luôn tươi vui và tràn đầy sức sống mỗi ngày".