Subaru, Honda, Toyota đồng loạt bị phát lệnh triệu hồi tại Việt Nam

Theo thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, từ ngày 1.10.2022 đến 31.10.2025, Subaru triệu hồi 378 chiếc ôtô gồm các mẫu Legacy, Levorg, Outback và XV để kiểm tra, xử lý lỗi rạn nứt trên đầu nối bộ chuyển đổi phanh đỗ điện tử. Trên những xe bị ảnh hưởng, nếu hư hỏng xảy ra, đèn chỉ báo phanh đỗ điện tử sẽ nổi sáng để cảnh báo người lái.



Các xe trong diện triệu hồi thuộc đời 2015-2019, được sản xuất từ ngày 13.5.2014 đến 28.11.2018 và được phân phối tại Việt Nam từ tháng 5.2014 đến tháng 12.2020.

Việc kiểm tra, sửa chữa được thực hiện miễn phí với thời gian dự kiến 30 phút/xe.

Subaru Outback 2019. Ảnh: Subaru

Lexus Việt Nam cũng vừa thông báo triệu hồi để cập nhật phần mềm điều khiển phanh trên dòng xe Lexus NX350 sản xuất trong giai đoạn 29.11.2021 đến 29.6.2022 do TMV nhập khẩu và phân phối chính thức.

Theo Lexus Việt Nam, chương trình triệu hồi được đơn vị này thực hiện từ ngày 17.10.2022 tại tất cả các đại lý của Lexus trên toàn quốc. Theo thông tin do Tập đoàn Toyota Nhật Bản (TMC) cung cấp, danh sách và số lượng xe Lexus tại Việt Nam bị ảnh hưởng cụ thể như sau:

Theo TMC, bộ điều khiển phanh nằm trong bộ chấp hành phanh, có chức năng điều khiển bộ chấp hành phanh trong khi xe đang chạy hoặc kích hoạt phanh đỗ điện tử.

Với những xe bị ảnh hưởng, bộ điều khiển có thể phát hiện không chính xác sự quá dòng của bộ chấp hành phanh đỗ điện tử và chuyển sang chế độ dự phòng.

Lúc đó, đèn cảnh báo hư hỏng sẽ sáng, thông báo “Parking Brake Malfunction, Visit Your Dealer” sẽ hiển thị trên màn hình đa thông tin, đồng thời, hệ thống sẽ ngăn không cho phanh đỗ điện tử chuyển trạng thái gài/không gài.

Trường hợp phanh đỗ điện tử không thể chuyển sang trạng thái gài, lái xe bỏ qua đèn cảnh báo cũng như thông báo trên màn hình đa thông tin, đồng thời xe đỗ ở trên dốc mà không về số P, xe có thể tự di chuyển, tăng nguy cơ va chạm.

Theo nội dung của chương trình triệu hồi, Lexus Việt Nam áp dụng phiên bản phần mềm mới nhằm cải thiện chức năng điều khiển phanh. Các đại lý sẽ kiểm tra phiên bản phần mềm điều khiển phanh và cập nhật phần mềm miễn phí nếu phiên bản phần mềm trên xe khách hàng là phiên bản cũ.

Từ 5.10.2022 đến 5.10.2023, Honda Việt Nam cũng phát lệnh triệu hồi 408 chiếc Honda HR-V và Civic sản xuất năm 2022 để thay thế khung đệm ghế lái. Lý do bởi mối hàn tại khung đệm ghế lái có thể bị bong tróc khi xảy ra va chạm, dẫn đến tính năng an toàn liên quan đến người lái không hoạt động đúng mong muốn, gây ảnh hưởng tới an toàn.

Các phiên bản bị triệu hồi gồm HR-V L, RS và Civic E, G, sản xuất từ 20.4.2022 đến 30.6.2022. Việc kiểm tra, sửa chữa dự kiến kéo dài từ 1,9-2 tiếng/xe và được thực hiện miễn phí.

