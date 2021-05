Sức hấp dẫn của "tường thành nhan sắc" Ý khiến triệu đàn ông mê đắm

Năm nay, Monica Bellucci bước sang tuổi 57 nhưng vẫn sở hữu nhan sắc làm đắm say nhiều thế hệ. Trong bộ ảnh mới nhất dành cho tạp chí Madame Figaro số tháng 5/2021, Monica khoe đường cong tuyệt mỹ cùng dáng vóc gợi cảm. Người hâm mộ đã dành những lời ngợi ca cho nhan sắc "vượt thời gian" của mỹ nhân U60.

Monica Bellucci xuất hiện trên tạp chí Madame Figaro số tháng 5/2021.

Monica Bellucci, sinh năm 1964, tại Ý và luôn có mặt trong danh sách những mỹ nhân hàng đầu của Ý nhiều năm nay. Cô sở hữu nhan sắc rực rỡ của miền đất Địa Trung Hải, vừa khỏe khoắn, vừa mặn mà lại pha chút gợi tình. Cô khởi nghiệp là một người mẫu từ năm 13 tuổi với vai trò người mẫu ảnh.

Tới năm 1988, cô đến Milano, kinh đô thời trang của châu Âu, để theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp. Từ một người mẫu bán thời gian, Monica Bellucci trở thành một bóng hồng có tiếng trong làng thời trang quốc tế.

Vẻ ngoài nóng bỏng và ngọt ngào đã đưa Monica nhanh chóng nổi lên trong làng thời trang Paris và sau này là tới Mỹ. Mỹ nhân Ý tham gia trình diễn, chụp hình cho nhiều thương hiệu thời trang danh tiếng trên thế giới. Vẻ đẹp vừa ngây thơ, vừa đàn bà của Monica khiến cô nổi danh khắp thế giới.

Monica Bellucci được mệnh danh là "nàng thơ" của bộ đôi nhà thiết kế lừng danh Dolce & Gabbana. Cô là người phụ nữ mang đậm tinh thần D&G nhất bởi vẻ ngoài mê hồn và bền bỉ theo năm tháng.

Monica Bellucci, sinh năm 1964, được xem là tượng đài nhan sắc của Ý suốt nhiều năm qua.

Monica Bellucci trở thành người mẫu khi mới 13 tuổi nhờ vẻ ngoài rực lửa và gợi cảm.

Monica nhiều lần lọt danh sách minh tinh đẹp nhất thế giới suốt 3 thập kỷ qua và đến nay, khi ở tuổi U60, sắc vóc và thần thái của mỹ nhân Ý dường như không tàn phai. Điểm đặc biệt nhất ở nhan sắc Monica chính là đôi môi. Đôi môi của Monica Bellucci từng được khán giả bình chọn là đôi môi gợi cảm nhất thế giới. Nó hài hòa với gương mặt của mỹ nhân người Ý và khiêu khích với người đối diện.

Không chỉ là "nàng thơ" của nhiều nhà mốt nổi tiếng, Monica Bellucci còn lọt vào "mắt xanh" của nhiều nhà sản xuất và đạo diễn phim. Cô bắt đầu đóng phim từ năm 1991 với dự án điện ảnh của Ý - La Riffa và Bram Stoker's Dracula vào năm 1992. Tài năng diễn xuất của Monica cũng nhanh chóng phát triển cùng danh tiếng và nhan sắc của cô.

Monica sở hữu nhan sắc rực rỡ của miền đất Địa Trung Hải, vừa khỏe khoắn, vừa mặn mà lại pha chút gợi tình.

Năm 1996, Monica nhận đề cử César, một giải thưởng điện ảnh uy tín của nước Pháp khi góp mặt trong tác phẩm tâm lý The Apartment. Giới chuyên môn dành lời khen cho Monica: "Monica đẹp đến mức siêu thực".

Bộ phim đưa danh tiếng của Monica nổi khắp toàn cầu chính là tác phẩm lãng mạn Malèna vào năm 2000. Đây cũng là giai đoạn thăng hoa nhất về nhan sắc của mỹ nhân người Ý. Trong phim, cô vào vai nàng Malèna xứ Sicily, một người phụ nữ đẹp hoàn hảo, khiến nhiều đàn ông say mê, đồng thời là "kẻ thù" của mọi phụ nữ.

Malèna được nhận định là vai diễn dành riêng cho Monica Bellucci. Với lợi thế hình thể, Monica hóa thân vào vai diễn này một cách dễ dàng, chân thực. Cô khoe được nét đẹp mặn mà, kiêu hãnh của nhân vật nhưng cũng thể hiện được sự bất hạnh của một người đàn bà đẹp.

Vai diễn nàng Malèna trong bộ phim "Malèna" được xem là một trong những vai diễn để đời của Monica.

Cảnh phim ấn tượng nhất trong Malèna là phân cảnh nàng Malèna với gương mặt bình thản, ánh mắt buồn xa xăm pha chút kiêu hãnh bước đi trong sự trầm trồ của hàng người xung quanh. Đây đã trở thành cảnh phim kinh điển. Vai diễn này giúp Monica trở nên nổi tiếng tại Hollywood và trở thành nữ diễn viên người Ý được "săn đón" nhất ở kinh đô điện ảnh thế giới.

Đạo diễn Tornatore của Malèna cũng dành lời khen cho Monica: "Cô ấy toát lên vẻ bí ẩn đầy hấp dẫn. Sau vẻ đẹp ngoại hình là một thế giới nội tâm cần được khám phá. Cô ấy thông minh, hết lòng vì sự nghiệp và không có giới hạn nào cho sự cống hiến miệt mài đó".

Không chỉ là nàng thơ của nhiều thương hiệu thời trang, Monica còn là một diễn viên tài sắc vẹn toàn.

Vẻ đẹp khiến hàng triệu đàn ông khao khát của Monica Bellucci.

Mỹ nhân nức tiếng nổi đình đám với các tác phẩm như The apartment, Malèna, Ma trận (phần 2 và 3), The Brothers Grimm, Don't Look Back, Spectre (James Bond phần 24)… Những năm qua, tượng đài nhan sắc Ý vẫn miệt mài đóng phim. Bộ phim gần nhất mà Monica tham gia là The Befana Comes At Night 2: The Origins.

Vài năm trước, khi đã ngoài 50 tuổi, Monica được chọn mặt gửi vàng vào vai Bond Girl trong bom tấn Spectre rồi trở thành một Bond Girl trung niên duy nhất trong lịch sử. Khi tin tức về việc Monica Bellucci được chọn vào vai Bond Girl được đăng tải, nhiều người hồ nghi về sự lựa chọn này nhưng Monica đã chứng minh được năng lực diễn xuất và sự hấp dẫn "vượt thời gian" của mình trên màn ảnh. Gương mặt dù vương vấn chút vết dấu của thời gian nhưng vẻ điềm đạm, từng trải khiến nhân vật của Monica trong Spectre vẫn vô cùng quyến rũ.

Monica góp mặt trong bom tấn "Spectre" và được xem là Bond Girl "có tuổi" nhất trên màn ảnh.

Tuổi tác cũng không làm giảm sức hấp dẫn của Monica Bellucci trong "Spectre".

Dù luôn được ngợi ca bởi vẻ ngoài xinh đẹp, quyến rũ bất chấp tuổi tác nhưng Monica vẫn hiểu rằng, lão hóa là một quy luật bất biến với tất cả mọi người. Nói về "sự già", mỹ nhân nước Ý chia sẻ: "Tôi không cho rằng mình đẹp hơn theo thời gian, tôi chỉ cảm thấy tốt hơn. Ngay cả khi bạn mất đi sự trẻ trung của vẻ đẹp ngoại hình thay vào đó sẽ là những điều rất thú vị. Tôi đã gặp những người phụ nữ 60, 70 tuổi như vậy. Họ rất sâu sắc và đó là vẻ đẹp không thể có sẵn mà bạn phải rèn luyện mới có được".

Cũng trong buổi phỏng vấn mới nhất, ngôi sao 57 tuổi nhìn lại chặng đường nghệ thuật và những thành tựu mà mình đã gặt hái: "Khi tôi bắt đầu ở tuổi 25, tôi không bao giờ tưởng tượng được mình còn có thể ở trên phim trường khi đã ngoài 50".

Monica Bellucci không quan tâm quá mức đến cân nặng. Cô luôn duy trì một chế độ ăn uống khoa học nhưng không quá cực đoan, chăm chỉ tập thể dục và giữ cho tâm trạng luôn thoải mái. Môn thể thao Monica yêu thích là bơi lội và yoga.

Môn thể thao Monica yêu thích là bơi lội và yoga.

Suốt 30 năm qua, Monica Bellucci được xem là mỹ nhân mà hàng triệu đàn ông khao khát nhưng tình duyên của biểu tượng sắc đẹp nước Ý lại vô cùng trắc trở. Cô trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ.

Monica kết hôn lần đầu với nhiếp ảnh gia người Ý - Claudio Carlos Basso vào năm 1990 nhưng cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài 18 tháng. Tới năm 1996, Monica gặp nam diễn viên người Pháp - Vincent Cassel trong bộ phim L'appartement. Cả hai nhanh chóng trúng tiếng sét ái tình và làm đám cưới vào năm 1999. Vincent Cassel thừa nhận, Monica là mối tình đầu của mình bởi trước khi gặp mỹ nhân người Ý, anh quen với nhiều cô gái nhưng những mối quan hệ này chỉ "thoáng qua".

Vợ chồng Monica và Vincent từng tạo nên chuyện tình xuyên biên giới đáng ngưỡng mộ. Họ có hai con gái Deva (sinh năm 2004) và Léonie (sinh năm 2010). Năm 2012, Monica từng nói về cuộc hôn nhân của mình với tài tử người Pháp: "Tôi sẽ rất hạnh phúc nếu có thể ở bên anh ấy mãi mãi. Chúng tôi có các con và tình yêu đối với chúng là mãi mãi. Ngày qua ngày tôi vẫn tận hưởng niềm hạnh phúc ấy".

Monica và người chồng thứ hai - nam diễn viên người Pháp - Vincent Cassel có 14 năm chung sống và 18 năm quen nhau trước khi ly hôn vào năm 2013.

Monica và Vincent Cassel có hai con gái chung.

Tuy nhiên, chỉ 1 năm sau đó, họ thông báo ly hôn, xác nhận kết thúc cuộc hôn nhân 14 năm trong sự ngỡ ngàng của công chúng. Có thông tin cho rằng, nguyên nhân của sự tan vỡ là do Vincent nảy sinh tình cảm với bạn diễn Lea Seydoux trong thời gian cộng tác.

4 năm sau khi ly hôn người chồng thứ 2, Monica Bellucci gây choáng váng khi công khai hẹn hò với chàng diễn viên người Pháp kém 18 tuổi - Nicolas Lefebvre. Bất chấp khoảng cách tuổi tác, nữ minh tinh từng xuất hiện ngọt ngào và bày tỏ tình cảm với người bạn trai kém tuổi.

Nói về người đàn ông mình lựa chọn, Monica chia sẻ: "Anh ấy không làm cùng ngành nghề với tôi nhưng chia sẻ cuộc sống với tôi. Bạn trai tôi di chuyển rất nhiều. Nhịp sống của anh ấy bổ sung cho cuộc sống của tôi".

Tuy nhiên, khi được hỏi về kế hoạch tái hôn, người đàn bà từng trải như Monica cười nói: "Khi đã kết hôn tới hai lần, chắc chắn, bạn sẽ cần dành thời gian để suy nghĩ về mọi thứ trước khi bắt đầu lại. Như vậy, bạn sẽ hiểu tại sao nó lại xảy ra và tại sao bạn lại ly hôn. Tôi vẫn đang học cách sống".

Monica từng hò hẹn với nam nghệ sĩ người Pháp kém 18 tuổi - Nicolas Lefebvre từ năm 2017 đến năm 2019.

Tuy nhiên, chỉ sau 2 năm bên nhau, Monica và Nicolas Lefebvre chia tay. Biểu tượng sắc đẹp nước Ý giải thích rằng, dù không còn là tình nhân nhưng cô và chàng người yêu kém 18 tuổi vẫn sẽ là bạn. Khoảng cách tuổi tác chính là một trong những nguyên nhân khiến mối quan hệ giữa Monica và Nicolas Lefebvre tan vỡ.

Sau này, trong bộ phim tài liệu The Big Question, Monica từng thừa nhận về con người mình: "Tôi là con người không tin vào điều gì dù tôi là một người tôn trọng và quan tâm tới tất cả các tín ngưỡng. Nếu có điều gì đó trên thế giới này khiến tôi tin tuyệt đối, có lẽ đó chính là những năng lượng bí ẩn. Tôi tin vào những người có thể lấp đầy đại dương với những đợt thủy triều, hay những người có khả năng kết nối tự nhiên với nhân loại".

Người đàn bà đẹp nước Ý giờ không hò hẹn với ai nhưng vẫn miệt mài với những vai diễn.

"Khi tôi bắt đầu ở tuổi 25, tôi không bao giờ tưởng tượng được mình còn có thể ở trên phim trường khi đã ngoài 50", Monica chia sẻ.