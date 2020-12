Sức khỏe nam tiếp viên hàng không làm lây lan COVID-19 ra sao?

Chiều 3/12, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 THPCM, ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết: Hiện nay, bệnh nhân 1342 (tiếp viên hàng không Vietnam Airlines) có dấu hiệu mỏi mệt, sốt ho và đau họng.

Theo ông Bỉnh, liên quan đến ca bệnh trên, TPHCM phát hiện thêm các ca bệnh khác. Cụ thể là bệnh nhân 1347 (giáo viên tiếng Anh, bạn của bệnh nhân 1342).

Tiếp đó, bệnh nhân 1347 gây lây nhiễm cho bệnh nhân 1348 (bé 14 tháng tuổi) và học viên tiếng Anh (bệnh nhân 1349). Hiện tại tình hình sức khoẻ 3 bệnh nhân này ổn định, không có triệu chứng bất thường.

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết, hiện nay TPHCM đã thông báo toàn ngành y tế để tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trong đó tăng cường điều tra truy vết các F1, F2 toàn TPHCM.



Đến nay TPHCM đã cách ly tập trung các trường hợp F1 tiếp xúc với 4 ca bệnh trên. Các trường hợp F2 được cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú. Đồng thời tiến hành lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng cả những người tiếp xúc gần.

Đến chiều 3/12, TPHCM đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm được 2.344 người, trong đó có 852 trường hợp F1; 1.492 người thuộc diện F2. Kết quả xét nghiệm đã có 2.196 người âm tính. Số còn lại đang chờ kết quả xét nghiệm.

Khởi tố vụ án liên quan đến tiếp viên hàng không lây bệnh

Ngày 3/12, Công an TPHCM phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức họp báo cung cấp thông tin khởi tố vụ án hình sự “Lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” trên địa bàn thành phố. Cụ thể, Cơ quan An ninh điều tra – Công an TPHCM đã có quyết định số 02 ngày 3/12 khởi tố vụ án hình sự “lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”.