Sững sờ với thứ nhìn thấy bên trong máy bay không người lái tự chế của Ukraine

Máy bay không người lái tạm thời có kích thước nhỏ nhưng rẻ, dễ chế tạo và gây chết người. Ảnh Getty

Tờ New York Times đưa tin, những chiếc máy bay tạm thời này đã trở thành một phần thông thường trong lực lượng trinh sát và hỏa lực của Ukraine. Một phi công lái máy bay không người lái, binh nhì Yevhen, nói với tờ New York Times rằng máy bay không người lái rẻ, chỉ có giá vài trăm đô la, so với những chiếc máy bay không người lái trị giá 20.000 đô la mà Nga đã sử dụng.



Quân đội Ukraine thường cấu hình lại máy bay không người lái đua dân sự của công ty Trung Quốc DJI, gắn tới 2 pound chất nổ bằng dây buộc hoặc băng dính, The New York Times đưa tin.

Việc bổ sung tạm thời khiến máy bay không người lái sử dụng một lần không thể hạ cánh an toàn sau khi quân đội bắt đầu vận hành chúng.

Tuy nhiên, Thiếu tướng Ukraine Kyryl Veres nói với The New York Times rằng ông nhìn thấy "tiềm năng to lớn" về vũ khí.

Hệ thống tổng thể có thể thô, nhưng nó hiệu quả. Tờ New York Times đưa tin, những chiếc máy bay không người lái này có thể bay cách hàng dặm phía sau quân địch, tiêu diệt các mục tiêu có giá trị và thả bom vào những người lính "nhẹ dạ cả tin".

Máy bay không người lái đã được sử dụng ở cả hai bên trong cuộc chiến, tàn phá các lực lượng ở tiền tuyến và hơn thế nữa. Nhưng Ukraine đã tận dụng công nghệ này, coi máy bay không người lái là một yếu tố bất thường trong chiến đấu.

Trong diễn biến khác, trong bài phát biểu buổi tối 8/5, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết ông có tin tốt liên quan đến việc cung cấp đạn dược cho quân phòng thủ Ukraine, nhưng vẫn chưa đến lúc công khai thông tin này. "Tôi đã tổ chức một cuộc họp với Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược liên quan đến đạn dược. Có một số tin tốt về vấn đề này. Tất nhiên, bây giờ không phải là lúc để công khai chúng", ông Zelensky nói.