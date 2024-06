Suni Hạ Linh tiếp tục bùng nổ, chính thức vào Chung kết show "Đạp gió" tại Trung Quốc

Suni Hạ Linh: "Tôi đã chịu rất nhiều áp lực khi tham gia Đạp gió 2024"

Do trước đó, Suni Hạ Linh cùng các đồng đội đứng đầu công diễn 4 nên ở tập này, nhóm của cô được giữ nguyên đội hình và bổ sung thêm thành viên mới là Trương Dư Hi và Liễu Nham. Tại Công diễn 5, đại diện đến từ Việt Nam cùng 6 đồng đội còn lại là Trần Hạo Vũ, Nicole Jung, Tạ Kim Yến, Vinida, Trương Dư Hi, Liễu Nham biểu diễn ca khúc Thêm gió thổi lửa.

Đúng với tên gọi của tiết mục, đây là một sân khấu rất "nóng" với rất nhiều hiệu ứng gió và lửa. Suni Hạ Linh cùng các chị đẹp trong nhóm diện trang phục đen, khoe vẻ tự tin, gợi cảm và khả năng vũ đạo trên sân khấu.

Suni Hạ Linh trong đêm Công diễn 5 của "Đạp gió 2024". (Ảnh: NVCC)

Phần thi bùng nổ của Suni Hạ Linh và các chị đẹp đã giúp nhóm cô nhận được 887 điểm - số điểm cao nhất trong phần thi nhóm tại Công diễn 5. Ngoài ra, cùng với phần thi cá nhân của đội trưởng và đọ Vocal của các thành viên trong nhóm trước đó, đội của Suni Hạ Linh nhận được tổng điểm 2.076, tiếp tục là nhóm đứng đầu Công diễn 5 và chính thức lọt vào vòng chung kết Đạp gió 2024.

Chia sẻ về chiến thắng tại phần thi nhóm lần này, Suni Hạ Linh cho biết: "Với tôi thì Thêm gió thổi lửa là một sân khấu đòi hỏi rất nhiều sự tự tin. Đôi khi, tôi cũng ước mình sẽ có thật nhiều sự tự tin, nhưng trên thực tế thì để duy trì được điều đó là điều không dễ dàng chút nào. Vì vậy, tôi đã tập luyện và làm việc rất chăm chỉ để có thể mang đến màn trình diễn tốt nhất ở công diễn 5. Nhờ sự kết hợp ăn ý với 6 chị em trong nhóm, cũng như sự hỗ trợ hết mình từ ê-kip Đạp gió 2024, chúng tôi đã có thể mang đến một sân khấu thật đẹp và khác biệt như thế".

Suni Hạ Linh và các đồng đội tại Công diễn 5. (Ảnh: NVCC)

Nói thêm về hành trình 4 tháng gắn bó cùng chương trình Đạp gió trước khi chính thức đặt chân vào vòng Chung kết, Suni Hạ Linh cho biết: "Thời gian trôi qua nhanh quá, chớp mắt một cái đã hết công diễn 5 rồi. Tôi đã chịu rất nhiều áp lực khi tham gia Đạp gió 2024 vào thời gian đầu. Từng công diễn trôi qua, mọi chuyện cũng đã trở nên tốt hơn và tôi cũng có được cho mình rất nhiều bài học về chuyên môn, về cách giao tiếp với mọi người, cách làm việc và cách phản ứng với dư luận. Có thể từ đầu mọi người không nghĩ rằng tôi có thể đi đến cuối cùng, vì trước đây tôi chưa có nhiều cơ hội để thể hiện bản thân. Nhưng cuối cùng với rất nhiều sự nỗ lực, mình đã thành công bước vào Chung kết.

Tôi vô cùng biết ơn những người đã đồng hành cùng tôi để có được những trải nghiệm vô giá tại hành trình Đạp gió, biết ơn những khán giả đã luôn quan tâm và yêu thương, và cũng cảm ơn bản thân vì đã chưa từng bỏ cuộc trên chặng đường hoạt động nghệ thuật dài và gian nan này".

Hiện, Suni Hạ Linh đang có mặt tại Hồ Nam, Trung Quốc để chuẩn bị cho vòng Chung kết. Sân khấu Chung kết Thành đoàn Đạp gió mùa 5 sẽ được diễn ra vào ngày 27/6 tới.