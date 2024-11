Sụp đổ ngay đêm tân hôn khi vợ say mềm, nói những lời say đắm Đêm tân hôn, trong cơn say vợ thỏ thẻ đúng 5 từ này khiến tôi đã giận tím mặt

Tim tôi như ngừng đập, tôi cứ nghĩ mình nghe nhầm, nhưng rồi cô ấy tiếp tục nói với giọng nhẹ nhàng, thỏ thẻ thêm vài lần nữa. Lúc này, tôi không thể ngồi yên.