Doanh thu của Supe Lâm Thao đạt 2.150 tỷ đồng, tăng 256 tỷ đồng

Nhờ sự cố gắng phấn đấu của tập thể người lao động, đặc biệt là sự đồng hành, chia sẻ, hợp tác của các bạn hàng, các nhà vận chuyển trên toàn quốc, 6 tháng đầu năm 2023 doanh thu từ sản xuất phân bón của Công ty CP Supe phốt phát và hoá chất Lâm Thao (Supe Lâm Thao) đã đạt 2.150 tỷ đồng, tăng 256 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Thông tin trên được Supe Lâm Thao công bố tại Hội nghị tri ân các bạn hàng tiêu thụ và vận chuyển sản phẩm, đồng thời tổng kết công tác tiêu thụ sản phẩm 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Những con số về doanh số bán hàng, doanh thu, các chủ trương chính sách thúc đẩy bán hàng được chia sẻ tại hội nghị đã làm mọi người nức lòng, phấn khởi, vơi bớt nỗi lo trước một năm được cho là suy thoái kinh tế, khó khăn đủ bề.

Các đại biểu dự Hội nghị tổng kết công tác tiêu thụ sản phẩm 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 do Công ty CP Supe phốt phát và hoá chất Lâm Thao tổ chức tại TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.

Báo cáo tại hội nghị, ông Vũ Xuân Hồng, Phó Tổng giám đốc Công ty Supe Lâm Thao cho biết thêm: Hơn nửa chặng đường năm 2023 đã đi qua với nhiều khó khăn thách thức. Diễn biến thị trường phân bón thế giới và trong nước ngày càng phức tạp, khó lường về giá, nguồn cung, lãi vay ngân hàng… Hạn hán cục bộ diễn ra tại một số địa phương, đặc biệt là các tỉnh miền núi; giá nông sản phẩm thấp, sản xuất nông nghiệp hiệu quả chưa cao… Tuy nhiên, công tác tiêu thụ sản phẩm phân bón Lâm Thao 6 tháng đầu năm 2023 đã đạt được kết quả tương đối khả quan.

"Kết quả này là thành quả của sự nỗ lực, cố gắng phấn đấu của tập thể người lao động Công ty, đặc biệt là sự đồng hành, chia sẻ, hợp tác của các bạn hàng, các nhà vận chuyển sản phẩm trên toàn quốc. Theo đó, tổng sản lượng tiêu thụ đạt 345.360 tấn, tăng 12,1% so với cùng kỳ. Doanh thu của công ty đạt 2.150 tỷ đồng, tăng 256 tỷ đồng so cùng kỳ" - ông Hồng thông tin.

Đặc biệt, năm nay các khách hàng chủ lực của Lâm Thao đã đạt và vượt sản lượng tiêu thụ theo cam kết như: Công ty TNHH MTV Dịch vụ và thương mại tổng hợp Thanh Sơn tiêu thụ 28.950 tấn, đạt 146% so với cam kết và đạt 139% so với cùng kỳ 2022. Công ty CP Phùng Hưng tiêu thụ 28.829 tấn, đạt 108% so với cam kết và 111% so với cùng kỳ 2022. Công ty CP Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bắc Giang tiêu thụ 25.290 tấn, đạt 127% so với cam kết và 105% so với cùng kỳ...

Đây không chỉ là những khách hàng lâu năm của Supe Lâm Thao mà còn là những doanh nghiệp cung ứng vật tư, phân bón điển hình của địa phương, xây dựng được uy tín lâu năm với nhà nông.

Nông dân Buôn Mê Thuột (tỉnh Đắk Lắk) chia sẻ về việc"dưỡng sức" cho cây cà phê bằng kỹ thuật cắt cành, bón phân NPK-S hàm lượng cao thế hệ mới của Supe Lâm Thao, kết hợp tưới nước đầy đủ, kịp thời.

Nhận định thời gian tới diễn biến thị trường phân bón tiếp tục còn nhiều khó khăn, ông Hồng cho biết, những tháng cuối năm Supe Lâm Thao đặt mục tiêu phấn đấu tổng sản lượng tiêu thụ 242.640 tấn phân bón. Trong đó: 117.534 tấn; NPK các loại: 123.798 tấn; phân hữu cơ khoáng các loại:1.308 tấn. Doanh thu phấn đấu đạt 1.098 tỷ đồng.



Phát biểu tại Hội nghị, đại biểu đại diện các nhà phân phối sản phẩm, đơn vị vận tải tại các vùng miền trong cả nước đều bày tỏ vui mừng, phấn khởi và đánh giá cao những kết quả đạt được của Công ty CP Supe phốt phát và hoá chất Lâm Thao trong 6 tháng đầu năm 2023. Đáng chú ý, công tác tiêu thụ sản phẩm, phát triển các sản phẩm mới như: Phân hữu cơ khoáng, NPK-S hàm lượng dinh dưỡng cao thế hệ mới, Supe lân vi sinh Lâm Thao; phân bón NPK vi sinh Lâm Thao, phân bón Hữu cơ khoáng vi sinh Lâm Thao thuận lợi, được thị trường đón nhận.

Việc sử dụng tem thông minh có gắn mã QR-code trên bao bì sản phẩm đã kịp thời đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc của khách hàng và bà con nông dân, qua đó góp phần chống hàng giả, hàng nhái.

Đại diện các nhà phân phối sản phẩm, đơn vị vận tải chia sẻ tại hội nghị.

Các đại biểu cũng đánh giá cao về công tác cải tiến cơ chế chính sách bán hàng của Công ty trong thời gian qua đã tháo gỡ khó khăn về tiêu thụ sản phẩm ở từng thời điểm cho khách hàng, trên cơ sở đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh của nhà sản xuất, nhà cung ứng và người tiêu dùng. Đồng thời, mong muốn Công ty tiếp tục có những chế tài mạnh về vi phạm quản lý, cũng như vi phạm về vùng tiêu thụ để khách hàng yên tâm phân phối sản phẩm của Công ty đến với bà con nông dân.

Tại Hội nghị, ông Phạm Thanh Tùng - Tổng Giám đốc Supe Lâm Thao phát biểu ghi nhận, biểu dương và bày lỏ lời cảm ơn sâu sắc tới các bạn hàng, đơn vị vận tải đã luôn gắn bó, chia sẻ và đồng hành với Công ty trong suốt thời gian qua để hai bên cùng kinh doanh có hiệu quả, khẳng định và cam kết đảm bảo chất lượng và quản lý sản phẩm thông qua mã QR code là những yếu tố làm nên thành công thời gian qua.

Để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm thời gian tới, ông Tùng cho biết Supe Lâm Thao sẽ không ngừng đổi mới công tác quản trị nội bộ, chú trọng duy trì ổn định chất lượng sản phẩm và mẫu mã bao bì sản phẩm đảm bảo đẹp mắt.

Bên cạnh việc duy trì sản phẩm truyền thống, Công ty tiếp tục nghiên cứu đưa ra thị trường các sản phẩm phân bón mới tốt nhất. Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý vùng miền ngày càng đi vào nề nếp, quy củ; Tiếp tục điều chỉnh linh hoạt chính sách bán hàng và công tác thị trường.

Ông Phạm Thanh Tùng cho biết, Supe Lâm Thao luôn mong muốn các bạn hàng tiếp tục quan tâm, sát sao hơn nữa việc tổ chức thực hiện tiêu thụ sản phẩm phân bón và hóa chất Lâm Thao về số lượng, chủng loại cam kết theo hợp đồng.

Cùng với tiêu thụ các sản phẩm phân bón truyền thống, các bạn hàng cũng đặc biệt chú trọng tiêu thụ các sản phẩm mới như NPK-S hàm lượng dinh dưỡng cao thế hệ mới, phân bón hữu cơ khoáng, các sản phẩm phân bón chứa vi sinh để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng và phát triển thị trường, cũng như góp phần xây dựng nền nông nghiệp Việt Nam hiệu quả, bền vững.

Ông Phạm Thanh Tùng - Tổng Giám đốc Supe Lâm Thao ghi nhận, biểu dương và bày lỏ lời cảm ơn sâu sắc tới các bạn hàng, đơn vị vận tải.

"Các bạn hàng tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy định nhà phân phối của Supe Lâm Thao; phối hợp cùng công ty tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, quảng bá, tiếp thị sản phẩm tại các địa phương trên cả nước; quan tâm tới quyền lợi tiêu thụ sản phẩm phân bón Lâm Thao đến hệ thống cửa hàng cấp 2, cấp 3. Không vi phạm vùng bán hàng, tránh cạnh tranh không lành mạnh giữa các nhà phân phối..." - ông Tùng nhấn mạnh.



Đối với các đơn vị vận chuyển, Supe Lâm Thao mong muốn các đơn vị quan tâm hơn nữa việc cung ứng các loại hình phương tiện vận chuyển sản phẩm phân bón Lâm Thao về các vùng tiêu thụ, đặc biệt là công tác cấp toa xe vào thời điểm mùa vụ, cuối năm.

Supe Lâm Thao tặng thưởng cho các khách hàng tiêu thụ và vận chuyển xuất sắc, góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty 6 tháng đầu năm 2023.

Tại Hội nghị, Công ty Supe Lâm Thao đã khen thưởng cho các khách hàng tiêu thụ và đơn vị vận chuyển sản phẩm phân bón Lâm Thao vì đã thực tốt công tác tiêu thụ, vận chuyển phân bón của Công ty đạt sản lượng cao; tặng thưởng Giấy khen của Tổng Giám đốc Công ty cho 10 khách hàng tiêu thụ và vận chuyển phân bón Lâm Thao, góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty 6 tháng đầu năm 2023.