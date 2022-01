Supe Lâm Thao "vượt bão", doanh thu đạt 2.900 tỷ đồng, chuẩn bị tung sản phẩm mới

Là đơn vị thành viên của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Công ty CP Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao luôn giữ vững vai trò ngọn cờ đầu trong ngành sản xuất, kinh doanh phân bón, hóa chất của Việt Nam, đồng hành cùng nông dân cả nước làm nên những vụ mùa bội thu.



Năm 2021, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19, song Công ty CP Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao vẫn nỗ lực phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức vượt khó, với các biện pháp quản trị linh hoạt, sáng tạo của Ban Lãnh đạo Công ty.

Lần đầu tiên Supe Lâm Thao triển khai gắn tem thông minh QR-code cho tất cả các sản phẩm phân bón. Ảnh: T.L

Cụ thể, Supe Lâm Thao đã đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh, đưa ra thị trường các sản phẩm phân bón mới như: Hữu cơ khoáng, NPK-S hàm lượng dinh dưỡng cao thế hệ mới, đáp ứng kịp thời nhu cầu của bà con nông dân.

Đặc biệt, lần đầu tiên Supe Lâm Thao triển khai gắn tem thông minh QR-code cho tất cả các sản phẩm phân bón của công ty nhằm đổi mới các quy trình quản trị nội bộ của doanh nghiệp, từ quy trình xuất bán hàng (áp dụng mã QR); quy trình xuất bán sản phẩm (tại các xí nghiệp sản xuất); quy trình kiểm soát vùng bán; quá trình truy xuất nguồn gốc sản phẩm; quy trình chăm sóc khách hàng và các chương trình khuyến mại thúc đẩy hỗ trợ bán hàng.

Trong phong trào thi đua lao động sản xuất những tháng cuối năm 2021, nhiều đơn vị tại Supe Lâm Thao đã không ngừng cố gắng, phát huy sức mạnh tập thể hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty, tiêu biểu như các Xí nghiệp: NPK 2, Đời sống và phòng Tổ chức Lao động.

Đơn cử, chỉ trong 3 tháng cuối cùng của năm 2021, Xí nghiệp NPK 2 hoàn thành vượt mức kế hoạch cả về sản xuất cũng như tiêu thụ sản phẩm, trong đó: Sản xuất được 32.268 tấn NPK-S các loại, đạt 100,83%; tiêu thụ được 31.008,9 tấn phân bón, đạt 106,9%.

Thậm chí có ngày, xí nghiệp xuất bán được được 1.000 tấn phân bón. Do lượng nguyên liệu được nhập về nhiều, Xí nghiệp đã tổ chức tăng ca, làm thêm giờ để bốc hàng và nguyên liệu phục vụ kịp thời cho sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Vừa phòng chống dịch Covid hiệu quả, Supe Lâm Thao vừa phát triển sản xuất kinh doanh và đạt nhiều thành tích cao trong năm 2021. Cụ thể: Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 3.025 tỷ đồng, bằng 106,7% kế hoạch năm, tăng 23,4% so với cùng kỳ.

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 2.900 tỷ đồng, bằng 102,7% kế hoạch năm, tăng 21,6% so với cùng kỳ. Công ty cũng nộp ngân sách 52 tỷ đồng, bằng 120,9% kế hoạch năm, tăng 136% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 68 tỷ đồng, bằng 236,1% kế hoạch năm, tăng 240% so với cùng kỳ.

Tuy mới ra mắt và có mặt trên thị trường từ đầu năm 2021 nhưng với chất lượng sản phẩm tốt, giá bán phù hợp, sản phẩm phân bón hữu cơ khoáng của Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đã được đông đảo nông dân quê lúa Thái Bình ưa chuộng và đánh giá cao. Trong ảnh: Ông Mai Hồng Diệp, nông dân mua phân hữu cơ khoáng Lâm Thao (loại HCK 2-4-2+2S+TE) tại đại lý Toan Vân, ngày 23/8/2021. Ảnh: Nguyễn Huy Tưởng

Nhờ đó, công tác đời sống xã hội, phong trào công nhân lao động có sự tiến bộ mạnh mẽ. Đời sống người lao động không ngừng được nâng cao cả về vật chất cũng như tinh thần. Hiện nay, Supe Lâm Thao đang có gần 2.000 lao động với mức thu nhập bình quân đạt 9,67 triệu đồng/người/tháng, tăng 23,9% so với cùng kỳ.

Trước thành công của sản phẩm phân bón hữu cơ khoáng (mới ra mắt và có mặt trên thị trường đầu năm 2021), đầu năm nay, Supe Lâm Thao sẽ tiếp tục tung ra thị trường sản phẩm mới, đó là Supe lân vi sinh Lâm Thao. Mục tiêu của doanh nghiệp là đa dạng sản phẩm phân bón chất lượng cao, bắt nhịp với xu hướng sản xuất nông nghiệp hiện đại an toàn, giúp cải thiện độ phì nhiêu của đất, giúp cây trồng dễ hấp thu các chất dinh dưỡng từ đất...