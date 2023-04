Suy thoái kinh tế, nhà sản xuất iPhone Foxconn "đau đầu" kinh doanh

Công ty Hon Hai Precision Industry Co, tên giao dịch Foxconn Technology Group hay phổ biến hơn là Foxconn, là một nhà sản xuất hợp đồng điện tử đa quốc gia của Đài Loan có trụ sở chính tại Thổ Thành, Thành phố Tân Bắc, Đài Loan. Đây cũng là Nhà sản xuất thiết bị lớn nhất thế giới của Apple.

Trong báo cáo mới nhất, kết quả cho thấy, công ty Foxconn chỉ tăng doanh thu 3,9% trong quý 1/2023, so với quý trước đó, cho thấy lo ngại về suy thoái kinh tế đang kìm hãm nhu cầu đối với iPhone và các thiết bị điện tử tiêu dùng khác như thế nào.

Nhà sản xuất thiết bị lớn nhất thế giới của Apple Foxconn, đã báo cáo doanh thu 1,46 nghìn tỷ Tân Đài tệ (48 tỷ USD) trong quý 1/2023, với mức tăng trưởng doanh thu chậm hơn rất nhiều so với quý trước đó. Con số này thậm chí còn giảm mạnh so với quý IV/2022, khi đợt bùng phát Covid-19 đã gây ra các cuộc biểu tình tại cơ sở ở Trịnh Châu, miền trung Trung Quốc, làm gián đoạn quá trình sản xuất iPhone của công ty này trong nhiều tuần. Khu phức hợp đó, được gọi là “Thành phố iPhone” vì là nơi sản xuất lớn nhất toàn cầu cho thiết bị tiêu biểu của Apple, chỉ mới hoạt động trở lại bình thường vào tháng 1/2023.

Trước khi công bố báo cáo, các nhà phân tích ước tính doanh thu trung bình là 1,45 nghìn tỷ Tân Đài tệ trong ba tháng đầu năm nay. Foxconn cũng cho biết họ dự kiến hoạt động kinh doanh trong quý 2/2023 sẽ giảm so với quý cùng kỳ ở năm ngoái.

Mặt khác, các bộ phận sản phẩm máy tính và linh kiện điện tử đã báo cáo doanh số bán hàng giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái trong quý đầu tiên, trong khi doanh số bán hàng do bộ phận sản phẩm mạng và đám mây tạo ra vẫn không thay đổi, Foxconn cho biết thêm.

Nhìn về phía trước, Foxconn cho biết do lĩnh vực công nghệ đã bước vào giai đoạn chuyển đổi sản phẩm mới và sản phẩm cũ trong quý 2, và sẽ gặp phải cơ sở so sánh tương đối cao so với cùng kỳ năm ngoái, nên có khả năng công ty sẽ báo cáo doanh số bán hàng giảm liên tiếp.

Các nhà sản xuất như Foxconn - cũng sản xuất iPad và thiết bị cho nhiều thương hiệu lớn nhất thế giới - hiện đang xem xét lại chuỗi cung ứng điện tử tập trung vào Trung Quốc. Công ty Đài Loan này có kế hoạch đầu tư khoảng 700 triệu đô la vào một nhà máy mới ở Ấn Độ để tăng cường sản xuất ở đó, khi nhiều nhà sản xuất chuyển từ Trung Quốc sang nơi khác để giảm bớt tác động từ căng thẳng Washington-Bắc Kinh đang gia tăng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, mà còn ngày càng căng thẳng.

The Wall Street Journal đưa tin, Foxconn cũng đã được mở rộng ở các quốc gia bao gồm Việt Nam, Mexico và Hoa Kỳ.

Young Liu, chủ tịch công ty cho biết khoảng 70% doanh thu của Foxconn đến từ Trung Quốc. Trong tương lai, tỷ lệ đến từ các thị trường bên ngoài Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng.

Công ty vào tháng trước đã dự đoán doanh thu cho cả năm sẽ không thay đổi, do nhu cầu yếu đối với thiết bị điện tử tiêu dùng, nhưng sẽ được bù đắp bằng sự tăng trưởng đáng kể của các sản phẩm điện toán, đám mây, mạng và linh kiện.

Ở một góc độ khác, các nhà đầu tư đang vật lộn để đánh giá mức độ phổ biến của iPhone và các thiết bị di động sẽ duy trì như thế nào trong năm nay. Các lô hàng điện thoại thông minh của Xiaomi Corp đã giảm 26% trong quý IV/2022 sau khi người tiêu dùng trên toàn thế giới ngừng chi tiêu cho các mặt hàng như đồ điện tử trong thời kỳ lạm phát tăng cao.

Foxconn có trụ sở tại Đài Loan là nhà sản xuất lớn cho các công ty công nghệ tiêu dùng, nhưng nó được biết đến nhiều nhất nhờ mối quan hệ với Apple, công ty phụ thuộc vào Foxconn để sản xuất và lắp ráp iPhone của họ, cùng các sản phẩm khác.

Cơ sở sản xuất iPhone của Foxconn tại Trịnh Châu đã thu hút sự chú ý vào cuối năm 2022 sau khi video quay cảnh các nhân viên Foxconn rời khỏi cơ sở trong bối cảnh phong tỏa nghiêm ngặt do Covid lan truyền. Trong khi đó, nhu cầu đối với hàng điện tử đã chậm lại đáng kể, khi người tiêu dùng phải vật lộn với thực tế của một thế giới chủ yếu là hậu đại dịch. Sự không chắc chắn về kinh tế vĩ mô toàn cầu cũng đã làm giảm thu nhập tùy ý, khiến các công ty khó tiếp tục tốc độ tăng trưởng nhanh mà nhiều công ty đã đạt được từ năm 2020 đến cuối năm 2021.