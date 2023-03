Tác hại khôn lường khi trẻ em bị ngộ độc ma túy

Sau khi clip bé trai 3 tuổi (ở huyện Hóc Môn, TP.HCM) nghi bị bố dượng ép dùng ma túy được phát tán, công an đã vào cuộc điều tra và bắt giữ Lê Văn Bậm, người đàn ông ép bé trai sử dụng ma túy trong clip.



Xét nghiệm nhanh các chất ma túy phát hiện Lê Văn Bậm và N.T.N (mẹ bé) dương tính với ma túy. Riêng cháu T.N.A.T âm tính với ma túy và đã được Công an TP.HCM đưa đi kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện Nhi đồng TP với kết quả tình hình sức khỏe ổn định, chưa có dấu hiệu bất thường.

Trong cuộc sống có không ít tình huống trẻ em vô tình sử dụng hoặc bị cho sử dụng ma túy, thuốc phiện từ khi còn rất nhỏ. Các tác hại của ma túy đối với trẻ em rất khó lường.



Hình ảnh bé trai nghi bị ép hút ma túy (Ảnh: Cắt từ clip).

Nhiều trường hợp trẻ ngộ độc ma túy

Trước đó, Bệnh viện Nhi Trung ương cũng đã tiếp nhận 1 bé trai 5 tuổi bị ngộ độc ma túy sau khi uống nhầm dung dịch trong dụng cụ thuốc lá điện tử.

Người nhà cho biết, cháu bé tình cờ nhặt được và uống khoảng 5 ml dung dịch màu vàng trong lọ thuỷ tinh của thuốc lá điện tử. 15 phút sau đó người nhà phát hiện trẻ co giật toàn thân, nôn ói, hôn mê. Khi đưa vào viện, cháu bé đã bị hôn mê, co giật, đồng tử giãn, mạch chậm.

Các xét nghiệm máu, nước tiểu, dung dịch trẻ uống đã phát hiện ra ma túy tổng hợp mới ADB-BUTINACA. Mặc dù tình trạng ban đầu trẻ bị tổn thương thần kinh nặng đến mức co giật, hôn mê, suy hô hấp nhưng sau thời gian điều trị tích cực, cháu bé đã may mắn hồi phục tỉnh lại.

Tuy nhiên, các di chứng lâu dài vẫn cần tiếp tục được theo dõi.

Bác sĩ Trần Đăng Xoay, khoa Điều trị tích cực Nội khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, hiện nay có nhiều ma túy mới đã được Viện Khoa học hình sự – Bộ Công an phát hiện. Các chất ma túy này khi sử dụng sẽ gây ảo giác, có thể gây co giật, hôn mê, thậm chí tử vong đối với người sử dụng và những người xung quanh không may uống nhầm.

Trẻ có thể ngộ độc ma túy khi vô tình sử dụng các sản phẩm có ma túy mà không biết. Ảnh minh họa answers.childrenshospital

"Thời gian gần đây có nhiều vụ ngộ độc ma túy liên quan đến thuốc lá điện tử hay một số đồ ăn, thức uống mua trôi nổi trên mạng, qua các hàng quán không rõ nguồn gốc. Vì vậy, các bậc cha mẹ chú ý hơn nữa đến việc chăm sóc các cháu. Không cho trẻ tiếp xúc gần cũng như sử dụng các chế phẩm liên quan đến thuốc lá điện tử", bác sĩ Xoay cảnh báo.

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương cũng từng tiếp nhận nhiều trẻ sơ sinh bị ngộ độc sái thuốc phiện. Trẻ thường nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, nhịp tim không ổn định, đồng tử co nhỏ.

Lý do cha mẹ cho trẻ dùng sái thuốc phiện vì "mẹo dân gian", cho rằng dùng một chút sái thuốc phiện pha vào sữa cho trẻ uống sẽ "chắc dạ", lớn lên khỏe mạnh.

Theo bác sĩ Chu Lan Hương, Khoa Khám bệnh Cấp cứu, Trung tâm Sơ sinh (Bệnh viện Nhi Trung ương, thuốc phiện là một hỗn hợp thô lấy từ nhựa tiết của quả thuốc phiện. Trong nhựa quả khô cây thuốc phiện có hơn 25 loại Alcaloid trong đó Morphine chiếm 10%, Codeine 0,5%, Narceine 0,3%, Theloine 0,2%, Papaverine 0,8%, Narcotine 6%.

Sái thuốc phiện là phần thuốc còn đọng lại trong điếu sau khi hút, sái thường được cất dành khi thiếu sẽ sử dụng.

Trẻ dùng sái thuốc phiện sẽ bị ngộ độc Opioid. Theo bác sĩ Hương, Opioid là thuật ngữ cho một số chất tự nhiên (ban đầu có nguồn gốc từ cây thuốc phiện) và các chất tương tự bán tổng hợp và tổng hợp mà gắn với các thụ thể Opioid đặc hiệu.

Triệu chứng lâm sàng rõ ràng nhất khi bị ngộ độc Opioids là biểu hiện giảm tần số thở, thở chậm, có thể tiến triển đến ngừng thở, đồng tử co nhỏ. Một số biểu hiện khác có thể xảy ra như mê sảng, tụt huyết áp, nhịp tim chậm, hạ nhiệt độ cơ thể,… Trẻ tử vong chủ yếu do tình trạng thiếu oxy.

Việc cho trẻ sử dụng sái thuốc phiện là vô cùng nguy hiểm, có thể lấy đi tính mạng của trẻ nếu không được cấp cứu kịp thời.



Tác hại ngộ độc ma túy rất lâu dài

Đánh giá về tác hại của việc ngộ độc ma túy thế hệ mới, TS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, ma túy thế hệ mới đã trà trộn vào nhiều sản phẩm mà giới trẻ ưa thích, trong đó có thuốc lá điện tử.

Theo TS Nguyên, thời gian qua, Trung tâm đã tiếp nhận nhiều thanh niên, thậm chí là học sinh THCS, trẻ em bị ngộ độc ma túy tổng hợp sau khi dùng thuốc lá điện tử. Nhiều thanh thiếu niên nhập viện trong tình trạng hôn mê, tổn thương não, suy đa tạng, phải điều trị tích cực trong thời gian dài.

Về lâu dài, người sử dụng ma túy tổng hợp có nguy cơ ảnh hưởng nặng nề về rối loạn tâm thần, về não (Ảnh: Một bệnh nhân ngộ độc ma túy tổng hợp sau khi hút thuốc lá điện tử bị hôn mê sâu, tổn thương đa tạng, tổn thương não nặng nề tại Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai. Diệu Linh)

Xét nghiệm các dung dịch thuốc lá điện tử mà các em sử dụng đều tìm thấy các chất ma túy thế hệ mới.



TS Nguyên cho biết, những hoạt chất ma túy thế hệ mới, luôn biến tướng. Độc tính của những loại ma túy này rất phức tạp, đó là chất độc cực mạnh với hệ thần kinh, tâm thần, tim mạch và toàn bộ cơ quan cơ thể, gây ngộ độc cấp, thậm chí ngộ độc nặng dễ tử vong.

"Các thanh thiếu niên bị ngộ độc ma túy tổng hợp sau khi được điều trị tương đối khỏe mạnh. Tuy nhiên, ảnh hưởng lâu dài của nó đến sức khỏe, nhất là sức khỏe tâm thần còn cần phải được tiếp tục theo dõi và đánh giá.

Bởi các chất ma túy tổng hợp này thay đổi liên tục nên các tổn thương mà chúng gây ra cho sức khỏe chưa thể đánh giá hết được. Về lâu dài, người sử dụng có nguy cơ ảnh hưởng nặng nề về rối loạn tâm thần, về não", TS Nguyên phân tích.