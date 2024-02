Tái diễn việc chiếu đèn laser vào buồng lái máy bay tại Tân Sơn Nhất

Hàng loạt vụ chiếu đèn laser tại Tân Sơn Nhất trong dịp Tết

Liên quan đến vấn đề an toàn hoạt động bay trong giai đoạn cao điểm Tết, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã có văn bản gửi các đơn vị về việc phát hiện các trường hợp tàu bay bị đèn laser chiếu vào buồng lái, vi phạm an toàn tĩnh không.



Theo đó, trong giai đoạn đầu năm 2024, đơn vị liên tiếp phát hiện 5 trường hợp chiếu đèn laser, phát hiện vật thể lạ (pháo hoa, bóng bay…) gây nguy cơ đe doạ an toàn bay.

Cụ thể, ngày 19/1/2024, tổ lái chuyến bay VN 408 SGN- ICN khi tàu bay chưa hạ cánh phát hiện có đèn laser chiếu vào buồng lái, khu vực huyện Bình Chánh (gần tỉnh Long An). Tiếp theo đó, ngày 22/1/2024, tổ lái chuyến bay VN 7350, cách sân bay khoảng 5 dặm báo cáo đèn laser chiếu trực tiếp vào buồng lái (khu vực huyện Bình Chánh).

Nhiều trường hợp tàu bay bị đèn laser chiếu vào buồng lái trong dịp Tết. Ảnh: Gia Linh

Sau đó, ngày 25/1/2024, Đài chỉ huy thấy 1 bóng bay bị xì hơi khu vực đường lăn S. Trường hợp thứ 4, ngày 28/1/2024, Đài chỉ huy thông báo đầu đường CHC 07R có bắn pháo hoa. Đến tối cùng ngày, Đài chỉ huy tiếp tục thông báo sự việc Tổ lái của Jetstar thông báp phát hiện có đèn laser chiếu lên bên trái buồng lái.

Nhằm đảm bảo an toàn cho tàu bay cất/hạ cánh, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đề nghị nhận được sự hỗ trợ từ UBND TP.HCM, UBND tỉnh Long An cùng các cơ quan liên quan thực hiện các biện pháp nghiêm cấm, xử lý các hành vi chiếu đèn, vi phạm an toàn tĩnh không.

Trước đó, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, trong lịch bay mùa Đông, giai đoạn phục vụ cao điểm Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024, (từ ngày 26/1/2024 đến 24/2/2024), lượng khách trung bình khoảng 135.000-140.000 hành khách/ngày.

Thực tế bước vào cao điểm Tết, sân bay Tân Sơn Nhất đã có lúc đón lượng khách kỉ lục lên đến hơn 154.000 hành khách. Chính vì vậy, các trường hợp vi phạm an toàn tĩnh không xảy ra trong cao điểm rất đáng báo động, cần có biện pháp xử lí, ngăn chặn.

Những trường hợp vi phạm an toàn tĩnh không rất đáng báo động. Ảnh: Gia Linh

Theo các chuyên gia hàng không, những trường hợp vi phạm an toàn tĩnh không trên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho tàu bay do phi công có thể bị chóa mắt, mất tầm quan sát khi điều khiển tàu bay hoặc mất kiểm soát trong quá trình cất hạ cánh, làm tàu bay chệch khỏi đường cất hạ cánh, gây sự cố tai nạn tàu bay và tử vong cho hành khách.