Ngày 28/8, một lãnh đạo UBND xã Cư Né, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk, cho biết trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe tải và xe tập lái khiến ba người bị thương.

Tai nạn liên hoàn giữa xe tập lái và 3 xe tải khiến 3 người bị thương trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h ngày 28/8, tại km 1715 xảy ra vụ tại nạn giao thông liên hoàn giữa xe ô tô tải biển số 49C-086.62 do Phạm Công Hoàng (SN 1973, trú tại Lộc Thanh, Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển; xe ô tô tải BKS 47C 294.55 do Trần Văn tiến (SN 2000, trú tại tân tiến, EaTóh, huyện Krông Năng) điều khiển đi theo hường gia lai đi buôn hồ và xe ô tô tải BKS: 47C-081.47 Hoàng Văn Lâm (SN 1993, trú tại TT Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) điều khiển và xe ô tô tải BKS 47C372.12 ( không rõ người điều khiển) đi từ hường Buôn Hồ đi Gia Lai.

Xe tập lái và 3 xe tải va chạm liên hoàn khiến 3 người bị thương. Clip người dân cung cấp.

Hậu quả vụ tai nạn khiến 3 người đi bị thương ,4 xe bị hư hỏng nặng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.