Tài nử "Nấc thang lên thiên đường" nhiều lần bị tố thô lỗ, ngược đãi

Sau 4 năm im ắng vì không có hoạt động nghệ thuật nổi bật, Shin Hyun Joon bất ngờ trở thành “điểm nóng” đối với truyền thông, mạng xã hội và các diễn đàn tại Hàn Quốc, nhưng theo hướng tiêu cực.

“Ngựa quen đường cũ”

Vừa qua, truyền thông Hàn đưa tin nam diễn viên Shin Hyun Joon bị một quản lý cũ tên là Kim Kwang Seob tố quỵt tiền, bóc lột.

Theo lời ông Kim, xuất phát từ tình bạn, Kim nhận lời mời của tài tử họ Shin, đầu quân về công ty HJ Film (do Shin Hyun Joon làm chủ) với vị trí quản lý. Về mức lương, ban đầu bộ đôi thỏa thuận là Kim sẽ nhận 600.000 won/tháng (khoảng 500 USD ). Dù thù lao không đủ sống, Kim vẫn đồng ý vì nể bạn.

Shin Hyun Joon bị quản lý tố quỵt tiền, cư xử thô lỗ.

Khi Shin Hyun Joon nổi tiếng, ông Kim mong muốn nâng mức lương lên mức 1 triệu won/tháng ( 836 USD ). Tuy nhiên, sau nửa năm, nam diễn viên đề nghị ông Kim hưởng 10% cát-xê mỗi hợp đồng quảng cáo hoặc dự án phim của mình thay vì nhận lương hàng tháng. Song, nói với tờ Sports Today, Kim khẳng định mình không hề được hưởng đúng quyền lợi đó.

Vì mọi chuyện đều chỉ được thỏa thuận bằng lời nói, không có giấy trắng mực đen, Kim không thể phản bác hay kiện cáo. Cũng theo lời người quản lý cũ này, Shin Hyun Joon đã gạt phăng yêu cầu tạo hợp đồng lao động cho bạn của mình.

Ngoài chuyện quỵt tiền, tài tử còn bị tố cư xử thô lỗ, gây áp lực cho nhân viên. Mẹ của anh cũng thường bắt Kim làm việc vặt không công cho mình.

Khi được hỏi về nguyên nhân công bố sự việc ở thời điểm này, Kim Kwang Seob nói với Sports Today: "Tôi mất hết động lực sống và muốn tự tử nhiều lần trong suốt 13 năm làm việc cho Shin Hyun Joon. Tôi muốn lên tiếng để lấy lại danh dự và hy vọng không ai là nạn nhân như mình nữa".

Cách đây 11 năm, Shin Hyun Joon cũng bị một quản lý khác tố hành hung.

Phản hồi về sự việc, công ty chủ quản của Shin Hyun Joon phủ nhận cáo buộc trên, khẳng định tất cả chỉ là lời nói dối. Tuy nhiên, lùm xùm ấy đã sớm trở thành tâm điểm trên mạng xã hội. Nhiều người đã đặt ra câu hỏi lớn về nhân cách thật sự của ngôi sao sinh năm 1968.

Đây không phải là lần đầu tiên Shin Hyun Joon bị tố có thái độ không đúng mực với nhân viên.

Tháng 9/2009, một quản lý họ Jang cũng từng tố Shin Hyun Joon hành hung mình. Trong cáo buộc trình lên cảnh sát, người này viết: “Tại một câu lạc bộ gần Đại học Hongik hôm 22/9, anh ấy đánh tôi vào ngực và mặt rồi đá tôi. Có rất nhiều người chứng kiến ngày đó và tôi có thể trình kết quả khám sức khỏe làm bằng chứng”.

Jang cũng trả lời phỏng vấn báo chí rằng anh thường xuyên bị Shin Hyun Joon đánh. “Tôi bị anh ấy đánh khi tôi đến muộn trong LHP quốc tế Hawaii hồi năm 2006”, người này chia sẻ.

Ngay sau đó, Shin Hyun Joon đã tổ chức một cuộc họp báo thừa nhận lỗi lầm. Tuy nhiên, sao phim Nấc thang lên thiên đường cho biết anh chỉ cốc, đánh nhẹ vào đầu người quản lý chứ không hành hung nặng nề như cáo buộc nói trên.

Shin Hyun Joon gửi xin lỗi tới công chúng vì đã gây ra rắc rối, đồng thời, giãi bày rằng anh cảm thấy tổn thương khi người quản lý - vốn được anh xem như em trai và đã làm việc bên nhau 6 năm - lại cư xử như vậy.

“Hoàng tử Ả Rập”

Thời sinh viên, Shin Hyun Joon vốn không có định hướng theo nghiệp diễn xuất. Nam diễn viên theo học trường đại học Yonsei, chuyên ngành liên quan tới thể thao và báo chí truyền thông.

Shin Hyun Joon được đông đảo khán giả yêu mến bởi vai diễn trong Nấc thang lên thiên đường.

Song, với chiều cao 1,84 m và gương mặt ưa nhìn, sau khi tốt nghiệp đại học, Shin Hyun Joon dễ dàng trở thành người mẫu, rồi lấn sân sang diễn xuất. Tác phẩm đầu tiên của anh là Son of General - phần đầu tiên trong trilogy (bộ 3) phim điện ảnh Son of General do đạo diễn Im Kwon Taek cầm trịch. Trong nửa đầu thập niên 1990, sự nghiệp diễn xuất của tài tử chủ yếu gắn liền với tên tuổi của nhà làm phim họ Im.

Bắt đầu từ nửa cuối thập niên 1990, Shin Hyun Joon phát triển song song hai mảng điện ảnh và truyền hình. Ở màn ảnh nhỏ, anh ghi dấu ấn đậm nét thông qua loạt phim như Đứa con của gió (1995), Áo cưới (1997), Nấc thang lên thiên đường (2003)…

Ở Nấc thang lên thiên đường, nam diễn viên vào vai Han Tae Hwa - chàng trai có trái tim yêu mãnh liệt, sẵn sàng hy sinh tất cả vì người thương. Tình yêu và sự hy sinh đó được Shin Hyun Joon truyền tải tới khán giả thông qua ánh mắt biết nói. Thành công của tác phẩm đã đưa anh cùng Choi Ji Woo, Kwon Sang Woo gia nhập hàng ngũ ngôi sao gây sốt châu Á thời điểm bấy giờ.

Nam diễn viên được đặt biệt danh "Hoàng tử Ả Rập" vì vẻ ngoài "hao hao" đàn ông vùng Tây Á.

Không chỉ được công nhận về diễn xuất thực lực, Shin Hyun Joon còn được đông đảo người hâm mộ biết đến với danh xưng “Hoàng tử Ả Rập”, theo Channel - Korea. Biệt danh này xuất phát từ ngoại hình có nét lai của tài tử, với cặp lông mày rậm, hàng mi dài và bộ râu nam tính, mang dáng dấp của đàn ông vùng Tây Á.

Ngoài sự nghiệp diễn xuất thành công, ngôi sao 52 tuổi còn đảm đương vai trò doanh nhân khi làm chủ công ty HJ Film và từng điều hành thương hiệu mỹ phẩm 3J Cosmetics.

Chuyện tình đẹp như mơ

Trước khi những vụ việc như ngược đãi, hành hung quản lý nổ ra, ấn tượng mà Shin Hyun Joon mang đến cho người hâm mộ là hiền lành, mẫu mực. Không chỉ thuận buồm xuôi gió trong sự nghiệp diễn xuất và kinh doanh, tài tử còn có đường tình duyên suôn sẻ, một mối tình đẹp với vợ ngoài ngành giải trí.

Shin Hyun Joon kết hôn vào năm 2013, hiện có hai thiên thần nhỏ. Nam diễn viên từng bộc bạch với giới báo chí rằng anh yêu bà xã ngay từ cái nhìn đầu tiên, lúc họ tình cờ chạm mặt tại ngưỡng cửa của một tòa nhà.

Tài tử có sự nghiệp thành công, hôn nhân hạnh phúc.

"Chúng tôi đi qua nhau và cả hai đều quay lưng nhìn lại. Tôi cảm thấy như mình đã biết cô ấy từ rất lâu rồi. Tôi tiếp tục bước đi một lúc, nhưng sau đó tôi nghĩ mình không nên bỏ lỡ cơ hội để gặp cô ấy. Vì vậy, tôi quay trở lại trao danh thiếp cho cô ấy, còn cô ấy hỏi xin chữ kí. Đó là cách mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu”, Shin Hyun Joon chia sẻ.

Những năm qua, cuộc hôn nhân của cặp vợ chồng vẫn bền vững bởi Shin Hyun Joon hiếm khi vướng tin đồn tình cảm nào với các bóng hồng trong ngành giải trí, khi họ hợp tác đóng phim.

Trong vài năm trở lại đây, ngôi sao Nấc thang lên thiên đường không có phim mới. Nam diễn viên chỉ thỉnh thoảng nhận lời tham gia show tạp kỹ. Sắp tới, tài tử có thể tái ngộ khán giả qua chương trình thực tế The Return of Superman của đài KBS.