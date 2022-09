Tại sao các cung nữ thời Đường phải bị thiến?

Theo các ghi chép lịch sử, thái giám sớm nhất ở Trung Quốc xuất hiện vào thời nhà Thương, và thái giám cuối cùng ở Trung Quốc được gọi là Sun Yaoting (Tôn Diệu Đình), qua đời vào năm 1996. Bằng cách này, hoạn quan đã tồn tại ở Trung Quốc trong gần 3.000 năm lịch sử, và đằng sau điều này là quyền lực của nhà vua, một người đàn ông có quyền lực tối cao có nhiều vợ và thê thiếp!

Thái giám Sun Yaoting (Tôn Diệu Đình). Ảnh: Sohu

Khi có quá nhiều người trong hậu cung của hoàng đế, họ sẽ nghĩ đến việc tìm một số người giúp đỡ. Tất nhiên, những người giúp việc này phục vụ một số công việc hàng ngày, và một số việc họ không thể làm, do đó, thái giám ra đời vào thời điểm này. Hậu cung Hoàng đế rất an tâm. Nhưng thái giám tuy rằng không phải nam nhân hoàn, cũng không phải nữ nhân, nên mấy việc hậu cung vẫn cần nữ nhân làm!

Những mỹ nhân hậu cung thực sự thời nhà Thanh Ảnh: Sohu

Vì vậy, cần một số cung nữ là điều bắt buộc. Vậy câu hỏi đặt ra là những cung nữ cũng cần bị thiến sao? Bởi vì nếu người hầu gái không bị thiến thì dù sao họ cũng là phụ nữ, nếu họ chủ động dụ dỗ các hoàng tử, cháu trai thì sẽ sinh ra nhiều hoàng tử, cháu trai có địa vị thấp, quy định lễ nghĩa sẽ hỏng.

Từ quan điểm đó, việc thiến là cực kỳ quan trọng, do đó việc thiến cung nữ đã từng tồn tại vào thời nhà Đường. Sau thời nhà Đường, nó dần trở nên lỏng lẻo hơn, và việc thiến hầu hết phụ nữ có hại hơn so với nam giới. Theo ghi chép lịch sử, nhà Đường đã thiến một phụ nữ theo cách này: đầu tiên là buộc người đó vào cột, sau đó đổ cho cô ấy ăn hai bát súp đặc biệt, có thể làm dịu cơn đau do thiến. Sau đó, tử cung được tách ra bằng một cái móc, và tro cỏ được đắp lên vết thương. Vì quy trình cụ thể quá 'tàn nhẫn' nên chỉ có thể kể sơ lược. Từ đời Tống trở đi tuy văn minh hơn, nhưng lại hung bạo hơn. Họ dùng gậy đập vào bụng để làm bong tử cung rồi dùng tro cỏ để cầm máu.