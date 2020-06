Công chúa xinh đẹp nhất thời Đường nhưng túng dục vô độ, cuộc đời sớm nở tối tàn

Theo tìm hiểu, An Lạc công chúa được sinh ra khi Đường Trung Tông Lý Hiển bị phế, phải dời đến Quân Châu, sau đến Phòng Lăng, nay là huyện Phòng, tỉnh Hồ Bắc. Trên đường lưu đày, An Lạc công chúa được sinh ra. Do sinh non lại không có bất cứ chuẩn bị nào, Lý Hiển đành cởi áo của mình để bọc con gái lại, từ đó gọi là Lý Khỏa Nhi (đứa trẻ được bọc lại).



Lý Khỏa Nhi từ nhỏ đã xinh đẹp thông minh, rất được lòng cha mẹ. Lớn lên, Lý Khỏa Nhi càng thêm quyến rũ động lòng người, khiến cha mẹ vô cùng sủng ái.

Đến khi Võ Tắc Thiên cho phép Lý Hiển quay về kinh đô, phục vị Hoàng thái tử, Lý Khỏa Nhi cũng theo đó quay về, được Võ Tắc Thiên rất yêu quý, mang vào trong cung dưỡng dục. Khi Lý Hiển lên ngôi, lấy hiệu là Đường Trung Tông, Lý Khỏa Nhi cũng được phong làm An Lạc công chúa.

An Lạc công chúa tuy rằng dung mạo tuyệt mỹ khó người sánh bằng nhưng tính cách kiêu căng, sinh họa xa xỉ, không chỉ cường đoạt đất đai, nhà của của nhân dân còn công khai nhận hối lộ để mua quan bán tước.

Bên cạnh đó, đời sống cá nhân của An Lạc công chúa vô cùng dâm loạn. Trong một lần cùng Võ Sùng Huấn ân ái, An Lạc công chúa ngoài ý muốn mang thai. Không thể làm gì khác, hai người đành kết hôn chóng vánh. Sau khi kết hôn được 6 tháng, An Lạc công chúa sinh được một cậu con trai kháu khỉnh.

Vốn tưởng rằng sau khi sinh con, An Lạc công chúa sẽ an phận hơn, song vị công chúa này lại đi ngược lại tất cả luân thường đạo lý, cùng với anh họ của chồng là Võ Diên Tú lén lút qua lại, cá nước thân mật. Đến khi Võ Sùng Huấn chết trong biến loạn, An Lạc công chúa lập tức tái giá với Võ Diên Tú, sinh được thêm một con trai.

Không nghĩ tới, mẹ ruột của An Lạc công chúa là Vi hoàng hậu, nhìn thấy con rể Võ Diên Tú cũng động lòng yêu thương, ra lệnh phải hầu hạ cả hai mẹ con. An Lạc công chúa thấy vậy cũng đồng ý, còn vui vẻ vì được dùng chung nam nhân với mẹ, thường xuyên giật dây mẹ làm điều xằng bậy.

Vi hoàng hậu là kẻ tham tài, tham quyền, thấy Đường Trung Tông bỏ bê triều chính cũng muốn học theo Võ Tắc Thiên lâm triều để nghe và giải quyết quốc sự. Thế nhưng có tham vọng lại không có tài năng, sau khi Đường Trung Tông chết, An Lạc công chúa cùng Vi hoàng hậu liên hợp phát động chính biến, ý đồ muốn lập Vi hoàng hậu là nữ hoàng đế, An Lạc công chúa làm Hoàng thái nữ.

Đáng tiếc, tài năng có hạn tự tin lại có thừa, mẹ con An Lạc công chúa cuối cùng bị Lâm Tri vương Lý Long Cơ phối hợp cùng Thái Bình công chúa khởi binh đuổi giết. Kết cục, An Lạc công chúa bị truy binh đuổi tới, chém rơi đầu. Sau khi chết còn bị biếm làm "tà đạo thứ nhân", hủy bỏ thân phận hoàng thất.