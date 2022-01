Tại sao Hòa Thân thiết kế 9.999 con dơi trong biệt phủ?

Ý nghĩa của chữ Phúc trong tiếng Hán

Chữ Phúc: Biểu tượng may mắn, sung túc và hạnh phúc.

Trong từ điển Hán-Việt thì chữ Phúc được cắt nghĩa từ 5 thứ hạnh phúc là : Phú-Quý-Thọ-Khang-Ninh, có thể hiểu phú là sự giàu có về tiền bạc-vật chất, quý là đài các-cao sang, thọ là sống lâu, khang là khỏe mạnh, ninh là yên ổn, an yên – đều là niềm mơ ước của mọi người.

Ước mơ ngàn đời nay của người dân, không mơ tưởng giàu sang phú quý, mà chỉ cần một cuộc sống giản dị tốt đẹp, no đủ, hạnh phúc bền lâu – đó là chính Phúc - bao hàm ý nghĩa to lớn về cuộc sống yên bình, thiện lương, hài hòa.



Biểu tượng con Dơi trong phong thủy nhà là sự thịnh vượng, hạnh phúc và trường thọ.

Dân gian lưu truyền con dơi là do chuột sau khi ăn muối sẽ hóa thân thành dơi – do đầu và thân giống chuột nên còn gọi là "phi thử"(chuột bay), hay "tiên thử" (chuột tiên).

Con dơi trở thành biểu tượng may mắn, có thể do âm đọc mang lại. Theo đó, trong tiếng Hán, chữ "bức" (con dơi) có phát âm giống với chữ "phúc", là cách nói chung về những điều may mắn, như ý… Phạm vi ứng dụng của hình tượng dơi rất rộng rãi, như xuất hiện trong các tranh chỉ vẽ dơi (như bức song phúc, ngũ phúc...), tranh cát tường, hoa văn cát tường (như ngũ phúc bổng thọ, phúc tại nhãn tiền, bình an ngũ phúc tự thiên lai...).

Biểu tượng dơi hay được dùng trang trí phong thủy, được sơn màu đỏ son – với ý màu của niềm vui và những điều may mắn.