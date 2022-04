Tại sao phim siêu anh hùng được yêu thích trên toàn cầu?

Theo Variety, việc "Morbius" có doanh thu ảm đạm là thực tế không thể tránh khỏi. Nhưng nhìn chung, siêu anh hùng vẫn là thể loại được ưa chuộng trên phạm vi toàn cầu.

Sau khi Morbius thu về 39,1 triệu USD vào ba ngày cuối tuần ở Bắc Mỹ, nhiều người đặt câu hỏi liệu phim siêu anh hùng có thất thế, chịu cảnh thua lỗ hay không.

So với kinh phí 75 triệu USD , doanh số mở màn như trên là khá ảm đạm so với mặt bằng chung của các phim thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Doanh số này thậm chí không đạt được như Venom (2018) là 80 triệu USD và Venom: Let There Be Carnage (2021) với 90 triệu USD mở màn.

Các tựa phim kể trên là nỗ lực đầu tiên của Sony trong việc thúc đẩy kẻ thù của Người Nhện trở thành nhân vật đại chúng được yêu thích. Tuy nhiên, điều này có vẻ không thành công khi Morbius - nhân vật được xem là kẻ thù mạnh nhất của Spider-Man - bị chê nhiều hơn với 17% trên Rotten Tomatoes.

Theo Paul Derbarabedian, nhà phân tích truyền thông cấp cao của Comscore, đây là dấu hiệu cho thấy không phải nhân vật Marvel nào cũng có tiềm năng trở thành bom tấn phòng vé.

Khi phim siêu anh hùng của Marvel thất bại

Với các bộ phim sắp ra rạp là Sonic the Hedgehog 2 (8/4) và Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore (15/4), chuyên gia phòng vé tin rằng Morbius may mắn vượt qua 100 triệu USD tại phòng vé trong nước. Đó là cột mốc mà các tác phẩm Marvel đạt được chỉ sau vài ngày công chiếu.

Morbius do Daniel Espinosa làm đạo diễn. Trong phim, Jared Leto trong vai tiến sĩ Michael Morbius, một nhà khoa học nổi tiếng bị biến đổi thành ma cà rồng sau khi cố gắng tự chữa căn bệnh máu hiếm. Đây là nhân vật khó nhận diện, không phải khán giả nào cũng biết đến Morbius như Người Nhện, Người Dơi hay Venom.

Tạo hình ma cà rồng của Jared Leto trong bộ phim Morbius. Ảnh: Sony.

Phim cũng không có mối liên hệ rõ ràng với câu chuyện khác như Eternals hay Shang-Chi and the Legend of Ten Rings. Vì vậy, không ai dám mong bộ phim sẽ thành công như các tác phẩm gần đây của Marvel.

"Chúng ta nên lưu ý rằng đây không phải là Người Nhện", Dergarabedian nói thêm.

Hiện tại, khán giả quốc tế là chìa khóa giúp Morbius kiếm lời tại phòng vé. Cuối tuần qua, bộ phim thu về 44,9 triệu USD tại phòng vé nước ngoài, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 84 triệu USD .

Đây không phải là kết quả kém nhưng rất khó để Morbius xuất hiện phần tiếp theo hoặc ngoại truyện để tạo nên loạt phim tỷ USD.

MCU vẫn sống tốt

Bằng cách nào đó, những bình luận tiêu cực không phải án tử dành cho Morbius. Đó cũng là điểm đặc biệt của MCU. Ant-Man giai đoạn đầu ít ai biết cũng dần trở thành cái tên quen thuộc.

Bên cạnh những bình luận, chỉ trích nặng nề, doanh thu ban đầu từ bộ phim nói về ma cà rồng của MCU vẫn chứng tỏ sức hút mãnh liệt của siêu anh hùng nhà Marvel. Không phải thương hiệu điện ảnh nào cũng có đặc ân đó.

Bằng chứng là The Suicide Squad của DC đạt 96% Rotten Tomatoes nhưng doanh thu mở màn chỉ ở mức 26 triệu USD . Bộ phim phát đồng thời trên HBO Max cuối cùng chỉ thu được 55 triệu USD tại phòng vé Bắc Mỹ.

Variety đánh giá rằng không phải phim siêu anh hùng nào cũng thành công tại phòng vé, nhưng phim của Marvel hiếm khi thất bại nặng nề khi ra mắt.

Morbius là bộ phim về kẻ thù của Người Nhện sau Venom. Ảnh: Sony.

Morbius có thể không thành công ở phòng vé, nhưng Sony cuối cùng phải kiểm soát chất lượng các bộ phim tung ra để không bị người hâm mộ quay lưng.

Ngoài thành công của Spider-Man, các nhân vật thuộc MCU do nhà Sony sản xuất gặp một số sai lầm nghiêm trọng. Điểm Rotten Tomatoes cao nhất (chỉ tính riêng các tác phẩm của Sony) thuộc về Venom: Let There Be Carnage với mức 56%. Ngược lại, các bộ phim MCU của Disney có điểm tổng hợp là 84%.

Hiện tại, Sony phát triển các câu chuyện độc lập về siêu anh hùng Marvel như thợ săn Kraven the Hunter (Aaron Taylor-Johnson đóng) và Madame Web có mặt Dakota Johnson. Để đảm bảo khán giả ra rạp, nội dung phim phải thực sự ổn.

Nói cách khác, các sản phẩm sắp tới của Sony-Marvel không nhất thiết dựa vào sự nổi tiếng của Người Nhện để thành công về mặt phòng vé.

Shawn Robbins, nhà phân tích tại Box Office Pro, nói: “Marvel là thương hiệu uy tín đối với khán giả. Điều đó đi kèm với trách nhiệm lớn lao là cung cấp những bộ phim làm hài lòng phần lớn khán giả. Người xem có tầm hiểu biết. Họ chỉ gắn bó với thương hiệu nếu các tác phẩm thực sự chất lượng”.

Hàng loạt bộ phim siêu anh hùng sắp ra mắt

Tất nhiên, việc tạo dựng thương hiệu thành công về mặt thương mại không thể diễn ra trong một sớm một chiều. Cách đây không lâu, hầu hết mọi người đều không biết đến Guardians of the Galaxy hay Hawkeye nhưng giờ cả hai đều trở thành thương hiệu có sức hút.

"Nếu có hướng đi đúng đắn, vũ trụ những nhân vật phản anh hùng gắn liền Người Nhện có thể đứng độc lập", Robbins nói.

Trong một năm với sự xuất hiện của hàng loạt siêu anh hùng, không phải bộ phim nào cũng thành công. Morbius là tác phẩm từ truyện tranh thứ hai sau The Batman ra rạp vào năm 2022. Tác phẩm về hiệp sĩ bóng đêm tại thành phố Gotham thu về hơn 350 tại Bắc Mỹ và 700 triệu USD toàn cầu.

Hàng loạt bộ phim về siêu anh hùng ra mắt năm 2022. Ảnh: Variety, Box Office Mojo.

Sắp tới, Hollywood có thêm 6 bộ phim về siêu anh hùng, bao gồm Doctor Strange in the Multiverse of Madness (6/5), Thor: Love and Thunder (8/7), Black Panther: Wakanda Forever (11/11), Black Adam (21/10) Shazam: Fury of the Gods (16/12) và phim hoạt hình Spider-Man: Across the Spider-Verse (7/10).

Liệu tất cả bộ phim này đạt được doanh thu cao về mặt phòng vé hay không là câu hỏi khó giải đáp.

Theo David A. Gross, CEO công ty tư vấn phim Franchise Entertainment Research, phim siêu anh hùng trong đại dịch khó đoán hơn. Những bộ phim mở màn thất bại là Wonder Woman 1984 ( 16 triệu USD ), The Suicide Squad ( 26 triệu USD ). Nhưng nhìn chung, phim siêu anh hùng vẫn dễ sống so với các thể loại khác. Những thất bại trước đó là bàn đạp để các phần sau được đón nhận hơn.

“Phim siêu anh hùng nhìn chung vẫn là thể loại được Hollywood ưa chuộng bởi các tác phẩm này ăn khách trên toàn cầu”, David A. Gross nhận định.