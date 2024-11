Bí thư Tỉnh ủy Long An hát “Vàm Cỏ Đông” khai mạc Tuần VH-TT-DL được người xem vỗ tay “rần rần” tán thưởng

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Long An Nguyễn Văn Được phát biểu khai mạc Tuần Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Long An lần thứ 2 năm 2024 vào tối 28/11. Ảnh: T.Đ

Lan tỏa tinh thần "Khát vọng sông Vàm" chủ đề của Tuần VH-TT-DL tỉnh Long An

"Hôm nay, tại thành phố Tân An - nơi có dòng sông Vàm Cỏ Tây xinh đẹp và thơ mộng chảy qua, tỉnh Long An long trọng tổ chức Lễ khai mạc Tuần VH-TT-DL tỉnh Long An năm 2024 với chủ đề "Khát vọng sông Vàm". Đây là sự kiện quan trọng trong hành trình đổi mới, vươn mình phát triển, hội nhập nhằm lan tỏa bản sắc văn hóa đất và người Long An.

Đặc biệt, dòng sông Vàm Cỏ là chứng tích của những chiến công oanh liệt, oai hùng của một Long An "Trung dũng, kiên cường" trong lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm; là nguồn cảm hứng bất tận đi vào thơ ca, nhạc họa thời kháng chiến.

Tất cả quý vị ngồi đây, có lẽ ai cũng biết lời bài hát nổi tiếng: "Ở tận sông Hồng, em có biết quê hương anh cũng có dòng sông. Anh mãi gọi với lòng tha thiết, Vàm Cỏ Đông ơi Vàm Cỏ Đông".

Đây cũng chính là lý do, chúng tôi chọn "Khát vọng sông Vàm" làm chủ đề của sự kiện "Tuần Văn hóa - Thể thao - Du lịch Long An năm 2024", Bí thư Tỉnh ủy Long An trải lòng trong bài phát biểu đã nhận được tràng vỗ tay tán thưởng không ngớt từ người dân, du khách.

Một chương trình khai mạc Tuần VH-TT-DL tỉnh Long An đầy màu sắc lan và âm thanh tỏa tinh thần "Khát vọng sông Vàm". Ảnh: T.Đ

Tuần VH-TT-DL sẽ có chuỗi 10 hoạt động đa dạng, phong phú cùng thông điệp "Du lịch Long An an toàn, thân thiện, hấp dẫn", kết hợp không gian giới thiệu văn hóa, tiềm năng, thế mạnh của các địa phương Hàn Quốc.

Tuần Văn hóa - Thể thao - Du lịch là cơ hội cho các doanh nghiệp, các địa phương liên kết, hợp tác phát triển, quảng bá thương hiệu, sản phẩm; đồng thời, tăng cường sự gắn kết, giao lưu Nhân dân giữa tỉnh Long An với các địa phương, đối tác Hàn Quốc.

Đặc biệt, đây là dịp để thể hiện hình ảnh "Người Long An văn minh, hiếu khách, lịch thiệp và nghĩa tình", "Mỗi người dân là một đại sứ du lịch", góp phần tạo điều kiện mở rộng giao lưu, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống, đưa hình ảnh của Long An đến gần hơn với du khách trong nước và bạn bè quốc tế.

Đồng thời, đây cũng là cơ hội để người dân giao lưu, chiêm ngưỡng những giá trị văn hóa đặc sắc, hiện đại của nước bạn Hàn Quốc.

Nhiều chương trình đặc sắc của Tuần VH-TT-DL tỉnh Long An

Tuần VH-TT-DL tỉnh Long An sẽ giới thiệu các sản phẩm du lịch hấp dẫn của tỉnh. Ảnh: Võ Công Toại

Thông qua các hoạt động của Tuần VH-TT-DL, tỉnh Long An sẽ giới thiệu các sản phẩm du lịch hấp dẫn, ẩm thực đặc trưng, dịch vụ du lịch gắn với các giá trị văn hóa của địa phương cũng như các giải thi đấu thể thao và lễ hội âm nhạc hoành tráng.

Dịp này, du khách cũng được giới thiệu về văn hóa, tiềm năng, thế mạnh của một số địa phương ở Hàn Quốc cùng tham gia sự kiện. Thông qua sự kiện, sự gắn kết, hợp tác phát triển kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân giữa tỉnh Long An với các địa phương trong nước và với các địa phương, đối tác của Hàn Quốc được tăng cường...

Theo dự kiến của Ban Tổ chức, Tuần VH-TT-DL tỉnh Long An lần 2 sẽ đón khoảng 1 triệu lượt khách. Qua đó, sự kiện giúp Long An quảng bá hình ảnh, xây dựng tour, tuyến du lịch, thu hút đầu tư trong tương lai.