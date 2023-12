Tại sao phụ nữ trong hậu cung nhà Thanh rất xấu xí?

Nhưng mọi người vẫn luôn có một câu hỏi, tại sao vào thời nhà Thanh, nữ nhân trong hậu cung đều rất xấu, từ thê thiếp đến cung nữ, từ thái hậu cho đến phi tần đều không có ai vừa mắt, lý do là gì?

Từ xa xưa, phụ nữ trong hậu cung đều được tuyển chọn rất kỹ lưỡng, nên mỗi người đều rất xinh đẹp, để lấy lòng hoàng thượng, họ luôn ăn mặc đẹp, vì vậy phụ nữ trong hậu cung rất có khí chất. Tuy nhiên, ở thời nhà Thanh, những điều này dường như đã khác, trong hậu cung của nhà Thanh có thể nói là rất khó tìm được mỹ nữ, có rất nhiều lý do khiến người ta cảm thấy không hấp dẫn.

Ảnh minh họa.

- Lý do đầu tiên là do chính hoàng đế. Hoàng đế Quang Tự dường như là một vị hoàng đế không gần gũi phụ nữ, không có hứng thú với phụ nữ, ông phân biệt rõ ràng thê thiếp với cung nữ, không chủ động chọn thê thiếp, cũng không chịu tuyển vào cung. Khi chọn hầu gái thì giao cho thiếp chọn. Đối với thê thiếp vốn đã có rất nhiều đối thủ, nếu cung nữ đẹp hơn thì sẽ không thuận lợi cho mình, vì vậy khi chọn cung nữ, những thiếp này đặc biệt chọn những thiếp và cung nữ xấu xí, và những người đẹp sẽ bị loại ra.



- Thứ hai là lý do của Từ Hi Thái hậu, Từ Hi Thái hậu đã sớm góa bụa, nên khi nhìn thấy mỹ nữ, khi Từ Hi Thái hậu cố chọn những người không hấp dẫn và có thể làm những công việc khó khăn. Vì vậy những người phụ nữ trong hậu cung này ngày càng xấu đi. Ngoài ra, việc tuyển chọn những người này chỉ giới hạn ở phụ nữ Mãn Châu, phạm vi tuyển chọn rất ít, sau một thời gian dài, gen di truyền sẽ ngày càng giống nhau, lâu dần sẽ không đẹp là chuyện bình thường.