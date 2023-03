Tại sao tình trạng đấu giá đất “ế ẩm” tại nhiều địa phương?

Tại Hải Phòng, chỉ hơn 1 năm trước, hầu hết các phiên đấu giá đất đều tấp nập nhà đầu tư thì nay rơi vào tình cảnh ế ẩm. Đơn cử, tại các xã An Hưng, An Hòa và Đồng Thái, huyện An Dương, đầu năm 2023 có 85 lô đất đấu giá thì chỉ có 15 hồ sơ đăng ký. Kết quả số lô đất đấu giá trả cao hơn so với giá khởi điểm không đáng bao nhiêu.