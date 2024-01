Alec Baldwin tiếp tục bị truy tố về tội ngộ sát. Các công tố viên đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của nam diễn viên đối với cái chết của nữ đạo diễn hình ảnh Halyna Hutchins trên phim trường "Rust".

Trước đó, Baldwin (65 tuổi) đã bị buộc tội vào tháng 1/2023, nhưng sau đó ba tháng, các cáo buộc đã bị hủy bỏ khi đội bào chữa của Baldwin đã đặt ra nhiều câu hỏi về quá trình kiểm soát vũ khí trên trường quay.

Đạo diễn hình ảnh Hutchins đã bị thương khi súng giả bất ngờ phát nổ trong lúc họ chuẩn bị quay một cảnh tại Hoa Kỳ vào tháng 10/2021, sau đó cô chết tại bệnh viện. Nam tài tử Baldwin khẳng định, ông không bóp cò.



Nếu bị kết án thì Baldwin có thể phải đối mặt với án tù 18 tháng. Luật sư của ông là Luke Nikas và Alex Spiro cho biết trong một tuyên bố mới đây: "Chúng tôi sẵn sàng cho ngày ra tòa".

Tài tử Alec Baldwin tiếp tục bị truy tố vì ngộ sát

Alec Baldwin trên phim trường "Rust". Ảnh: CNN.

Hai công tố viên là Kari Morrissey và Jason Lewis đã gửi khẩu súng để kiểm tra pháp y vào mùa hè năm 2023. Các chuyên gia về súng đạn đã tái tạo khẩu súng và kết luận rằng, nó chỉ có thể bắn ra đạn khi bóp cò.

Báo cáo nói: "Mặc dù Alec Baldwin liên tục phủ nhận việc bóp cò, nhưng dựa trên các thử nghiệm, cò súng phải được kéo hoặc ấn đủ lực để súng bắn ra đạn".

Các công tố viên Morrissey và Lewis cho biết, họ dự định đưa vụ án lên đại bồi thẩm đoàn trong vòng hai tháng và tuyên bố rằng "các sự kiện bổ sung" đã chỉ ra khả năng phạm tội của Baldwin.

Người chỉ huy sản xuất bộ phim, Hannah Gutierrez Reed sẽ bị xét xử vào ngày 21/2 với tội danh ngộ sát và giả mạo bằng chứng. Gutierrez Reed là người đã nạp viên đạn thật vào khẩu súng của Baldwin.

Chồng của nữ đạo diễn hình ảnh Hutchins là Matthew Hutchins đã đệ đơn kiện oan sai ngay sau vụ nổ súng, nhưng đã đạt được thỏa thuận vào tháng 10/2022. Thỏa thuận bao gồm quỹ bảo hiểm và lợi nhuận phần nào của bộ phim để hỗ trợ con trai Hutchins, khi đó mới 9 tuổi.

Tuy nhiên, ông Hutchins cho biết mình không đổ lỗi cho Baldwin về vụ nổ súng. Ông nói: "Tôi không quan tâm đến việc buộc tội lại hoặc đổ lỗi (cho các nhà sản xuất hoặc Baldwin). Tất cả chúng tôi đều tin rằng, cái chết của Halyna là một tai nạn khủng khiếp".

Các công tố viên trước đó chỉ trích Baldwin không chỉ về việc bóp cò súng mà còn về sai sót trong quản lý dẫn đến việc nới lỏng các tiêu chuẩn an toàn trên phim trường. Tuy nhiên, cơ quan An toàn và Sức khỏe Lao động New Mexico cho rằng, Baldwin mặc dù là nhà sản xuất, không chịu trách nhiệm quản lý và không phải là người giám sát cho vấn đề này.

Trợ lý giám đốc David Halls đã không khiếu nại về tội vô trách nhiệm và đã bị quản chế 6 tháng không có giám sát vào tháng 3 năm ngoái.