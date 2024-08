Mới đây, nam tài tử Armie Hammer đã thông báo rằng, anh đang bắt đầu "cuộc sống mới ở Los Angeles" trong một video đăng tải trên Instagram cá nhân. Trong video này, anh chia sẻ rằng mình phải bán chiếc xe tải vì "không đủ tiền đổ xăng nữa".

"Tôi đã quay lại L.A. được vài tuần rồi. Đây là chiếc xe tải của tôi. Tôi đã mua nó vào năm 2017 như một món quà Giáng sinh vì tôi muốn có xe bán tải từ lâu và rất yêu thích chiếc xe này. Tôi đã dùng nó để đi cắm trại, cũng như thực hiện các chuyến đi dài... Kể từ khi quay lại L.A., tôi đã phải đổ khoảng 400 đến 500 đô la tiền xăng, và tôi không thể trả nổi", Hammer nói trong video quay ở California.

Tài tử "Call me by your name" phải bán xe ô tô để sống

Hammer đã sống và làm việc tại Quần đảo Cayman như một nhân viên mùa vụ sau khi bị tẩy chay ở Hollywood. Ảnh: Variety.

Trước đó, Hammer đã sống và làm việc tại Quần đảo Cayman như một nhân viên mùa vụ, sau khi bị tẩy chay ở Hollywood do các cáo buộc lạm dụng tình dục vào năm 2021. Các cáo buộc này, bao gồm tội hiếp dâm, tham gia vào các màn biểu diễn ăn thịt người... đã khiến diễn viên của "The Social Network" và "Call me by your name" phải rời bỏ nhiều dự án, bị công ty quản lý và người đại diện từ bỏ và trở thành đối tượng của một cuộc điều tra từ cảnh sát. Cuối cùng, không có cáo buộc hình sự nào được đưa ra chống lại Hammer, anh đã liên tục phủ nhận mọi cáo buộc và khẳng định rằng, tất cả các mối quan hệ đều có sự đồng thuận.

Trong những tháng gần đây, Hammer đã trở lại truyền thông, xuất hiện trong các buổi phỏng vấn trên podcast “Club Random” của Bill Maher, chương trình “Painful Lessons” của Tom Arnold và “Piers Morgan Uncensored". Anh giữ vững lập trường rằng, tất cả các cáo buộc lạm dụng tình dục đều không đúng sự thật, đồng thời thừa nhận những hành vi khác như: ngoại tình và "lợi dụng người khác để cảm thấy tốt hơn". Hammer cho biết, việc bị "tẩy chay" và bị đuổi khỏi ngành giải trí là "giải thoát", nhưng anh cũng tiết lộ rằng mình đã viết một kịch bản ghi lại cuộc đời mình và hy vọng quay trở lại làm phim.

Kể từ "Death on the Nile" (ghi hình hồi 2019 và phát hành tháng 2/2022), Hammer không xuất hiện trong bất kỳ dự án điện ảnh hay truyền hình nào. Dù đã thoát tội nhưng danh tiếng của anh vẫn chưa hồi phục. Hollywood chưa thể cởi mở đón nhận Hammer, mặc cho nam diễn viên rất mong có thể trở lại nghệ thuật vào ngày nào đó.

Armie Hammer sinh năm 1986 trong gia đình trâm anh thế phiệt. Với tiềm lực gia đình và ngoại hình vạm vỡ, bắt mắt, chiều cao 1,96m, Hammer từng dễ dàng gặt hái thành công khi theo đuổi nghệ thuật. Năm 2015, tạp chí GQ khen Hammer "có gương mặt điển trai đến khó tin".

Trong sự nghiệp phim ảnh, Hammer để lại ấn tượng với vai diễn kép trong phim truyền hình "The Social Network", tham gia cùng Henry Cavill ở tác phẩm "The Man from U.N.C.L.E". Và có thể nói, bước ngoặt của anh là khi đóng vai chàng sinh viên 24 tuổi Oliver có mối tình lãng mạn với Elio Perlman (Timothée Chalamet) trong "Call Me by Your Name" (2017).