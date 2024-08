Taylor Swift ảnh hưởng tới bầu cử Mỹ ra sao?

Cuộc vận động được tổ chức bằng hình thức trực tuyến vào ngày 28/8. Dù không có mối liên hệ chính thức với ngôi sao nhạc pop Taylor Swift nhưng liên minh này đã tận dụng sức mạnh của cộng đồng người hâm mộ để thu hút sự chú ý và quyên góp cho chiến dịch.



Cuộc vận động đã thu hút sự tham gia của nhiều diễn giả nổi tiếng, bao gồm Carole King và Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren. Các diễn giả liên tục sử dụng những trích dẫn và trò chơi chữ liên quan đến Taylor Swift để tạo sự kết nối với người hâm mộ, những người mà họ kỳ vọng sẽ trở thành các tình nguyện viên tích cực trong cuộc bầu cử sắp tới.

Taylor Swift ảnh hưởng tới bầu cử tại Mỹ ra sao?

Carole King, một trong những diễn giả chính bắt đầu bài phát biểu bằng cách ca ngợi Taylor Swift. Carole King không chỉ thể hiện sự ngưỡng mộ đối với Taylor Swift mà còn chia sẻ niềm tin vào khả năng lãnh đạo của Kamala Harris. Bà đã trình bày một đoạn rap trong ca khúc nổi tiếng "Shake It Off" của Swift, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tham gia tình nguyện trong chiến dịch tranh cử. Carole King khuyến khích các tình nguyện viên, dù là những người mới hãy tham gia vào hoạt động gõ cửa từng nhà và gọi điện thoại để vận động cử tri, với thông điệp: "Không có gì để mất và mọi thứ để đạt được".

Liên minh "Swifties for Kamala" - một nhóm ủng hộ Kamala Harris đã quyên góp thành công hơn 100.000 USD cho chiến dịch tranh cử tổng thống của bà Harris. Ảnh: Variety.

Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren là người mở đầu cuộc vận động và bà đã chọn "Karma" và "All Too Well (10-Minute Version) (Taylor's Version)" làm hai ca khúc yêu thích của mình từ Taylor Swift. Bà cũng đưa ra những thông điệp mạnh mẽ về cuộc chiến chống lại Ticketmaster và kêu gọi sự xuất hiện của "Kỷ nguyên của Nữ Tổng thống Đầu tiên". Trong khi đó, những người tham gia cuộc gọi trực tuyến đã nhiệt tình ủng hộ và đóng góp cho chiến dịch của Harris, với số tiền quyên góp ước tính lên tới 114.000 USD tại thời điểm diễn ra sự kiện.

Ngoài Carole King và Elizabeth Warren, sự kiện còn có sự tham gia của các thượng nghị sĩ Kirsten Gillibrand và Ed Markey, cùng với các đại diện Chris Deluzio và Becca Balint và nhiều thành viên khác của nhóm Swifties for Kamala. Mỗi diễn giả đều chia sẻ những suy nghĩ của mình về chiến dịch, kết hợp với các tham chiếu tinh tế đến âm nhạc của Taylor Swift, tạo nên một không khí vừa chính trị vừa âm nhạc đầy sôi động.

Liên minh "Swifties for Kamala" ra mắt sau khi Tổng thống Joe Biden tuyên bố kết thúc chiến dịch tranh cử của mình vào tháng 7, dẫn đến việc lãnh đạo Đảng Dân chủ nhanh chóng thống nhất ủng hộ Kamala Harris như ứng viên tiềm năng tiếp theo. Mặc dù Taylor Swift chưa chính thức lên tiếng ủng hộ Harris hay Trump nhưng ngôi sao này từng công khai ủng hộ liên danh Biden-Harris trong cuộc bầu cử năm 2020.

Tuy nhiên, nhóm Swifties for Kamala không chờ đợi sự ủng hộ công khai từ Taylor Swift để hành động. Rohan Reagan, quản lý truyền thông xã hội của Swifties for Harris, chia sẻ rằng nhóm này quyết định hành động ngay cả khi chưa có sự hỗ trợ chính thức từ Taylor Swift. "Chúng tôi đang sử dụng nền tảng của cộng đồng Swifties để khuyến khích mọi người tham gia vào cuộc bầu cử", Reagan nói. Ông cũng cho biết thêm, Taylor Swift đã ủng hộ Joe Biden trong cuộc bầu cử năm 2020 và có thể cô ấy sẽ tiếp tục ủng hộ lần này. Tuy nhiên, nhóm không chờ đợi sự lên tiếng từ Swift để thực hiện những bước đi của mình.

Trong bối cảnh cuộc bầu cử đang đến gần, sự đóng góp tích cực của cộng đồng Swifties, dù có hay không có sự hỗ trợ trực tiếp từ Taylor Swift, đã cho thấy sức mạnh của một nhóm người hâm mộ cuồng nhiệt có thể làm thay đổi cục diện chính trị. Liên minh Swifties for Kamala là một minh chứng rõ ràng cho sức mạnh của cộng đồng trong việc tạo ra sự thay đổi xã hội thông qua sự kết nối và niềm đam mê chung.