Trưa 16/11, Công an huyện Thạnh Hóa (Long An) cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy xe tải trên Quốc lộ 62 đoạn qua huyện Thạnh Hóa. Tài xế mở cửa xe nhảy ra ngoài để thoát thân nhưng bị gãy chân.

Ô tô bốc cháy tài xế điều khiển phương tiện lao xuống lề đường huyện Thạnh Hóa, Long An. Clip: Thiên Long

Khoảng 4 giờ ngày 15/11, anh N.H.C (47 tuổi, xã Tân Tây, huyện Thạnh Hóa) lái xe tải biển số 62LD. 021.45 vận chuyển hàng hóa lưu thông theo hướng thị xã Kiến Tường về TP.Tân An (Long An).

Ô tô bốc cháy thiêu rụi toàn bộ đầu xe huyện Thạnh Hóa, Long An. Clip: Thiên Long

Chạy hơn 7km, đến địa phận xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa, phía sau thùng xe lửa bốc cháy lan lên khu vực cabin tài xế đang ngồi.

Xe tải bốc cháy, tài xế lái xe lao xuống lề đường ở huyện Thạnh Hóa, Long An. Ảnh: Thiên Long

Do đoạn đường vắng không cách nào khác, anh C. chạy xe lao xuống bờ kênh ven đường, sau đó mở cửa nhảy ra ngoài để thoát thân. Do từ trên cao gần 2m rơi thẳng đứng, bị va chạm mạnh vật cứng dưới đất khiến chân phải anh bị gãy.

Ngọn lửa cháy mạnh thiêu rụi hoàn toàn phương tiện cùng số vật dụng trên xe.



"Nếu tôi không đâm xuống lề mà cứ chạy trên Quốc lộ 62 sẽ làm nguy hiểm cho các phương tiện khác đi ngược chiều và rất dễ nguy cơ gây thêm tai nạn", tài xế C nói.