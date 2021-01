Tài xế chở thuốc lá lậu tăng ga bỏ chạy, tông thẳng vào chốt CSGT

Ngày 14/1, Công an quận 7 đang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TP. HCM điều tra vụ xe ô tô chở thuốc lá lậu có hành vi chống đối và tông vào xe của lực lượng công an để tẩu thoát.

Theo điều tra, khoảng 23h ngày 13/1, tổ công tác gồm: Cảnh sát cơ động và Cảnh sát giao thông Đội Nam Sài Gòn thuộc Phòng PC08, Công an TP.HCM làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Văn Linh (quận 7, TP. HCM) thì phát hiện 2 xe ô tô có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng. Tài xế của 2 xe không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy hòng thoát thân.

Hình ảnh tài xế xe ô tô tông vào xe mô tô đặc chủng và xe ô tô chuyên dụng của Công an.

Công an đã dùng mô tô đặc chủng truy đuổi và báo cho Công an phường Tân Phong, quận 7 dùng ô tô chuyên dụng chốt chặn tại giao lộ đường Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, nhờ cả tài xế xe tải chặn đường nhằm ngăn 2 xe ô tô này lại.

Tài xế chở thuốc lá lậu tăng ga bỏ chạy, tông liên tục vào xe của CSGT.

Khi bị chặn lại, tài xế Nguyễn Thành Giao (SN 1995, ngụ tỉnh Cà Mau) không chịu dừng xe và tông vào xe của lực lượng CSGT. Một lúc không thoát được, Giao mở cửa bỏ chạy thì bị lực lượng CSGT, CSCĐ, Công an đuổi theo khống chế, bắt giữ.

Qua kiểm tra, công an phát hiện trên xe ô tô có khoảng 1.800 cây thuốc lá nhãn hiệu JET không rõ nguồn gốc. Công an đưa Giao cùng 3 người là Phạm Minh Mẫn (SN 1986), Trương Thanh Vũ (SN 1985) và Lê Hoàng Tuấn (SN 1993, cùng ngụ tỉnh Long An) về trụ sở lấy lời khai làm rõ vụ việc.