Tài xế có được xem kế hoạch chuyên đề của CSGT?

Bạn đọc Trần Quang Tiến (Thạch Thất, Hà Nội) hỏi:

Tôi đang đi trên đường thì CSGT dừng xe, yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn. Tôi có đề nghị CSGT đưa cho xem kế hoạch kiểm tra chuyên đề nồng độ cồn thì Tổ công tác không cho xem.

Xin hỏi, CSGT làm như vậy có đúng không?

Người tham gia giao thông có được kiểm tra kế hoạch, chuyên đề của CSGT hay không?

Ảnh minh họa: TTXVN

Thiếu tá Trần Quang Chinh, Đội phó Đội CSGT số 6, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội trả lời:

Theo quy định tại Thông tư 67/2019 của Bộ Công an quy định về nội dung công khai của Công an nhân dân trong công tác bảo đảm trật tự ATGT, kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông, kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề về giao thông, kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên, gồm các nội dung cụ thể sau: Tên đơn vị; tuyến đường; các loại phương tiện và các hành vi vi phạm tiến hành kiểm soát, xử lý; thời gian thực hiện.

Dựa vào đặc điểm, tính chất và nội dung phải công khai, cơ quan công an áp dụng một, một số hoặc tất cả hình thức công khai sau: Đăng tải trên cổng thông tin điện tử; trang thông tin điện tử của cơ quan công an; đăng công báo; niêm yết tại trụ sở cơ quan công an; công khai trên phương tiện thông tin đại chúng; thông qua việc tiếp công dân; họp báo; thông cáo báo chí; hoạt động của người phát ngôn trong lực lượng Công an nhân dân theo quy định của pháp luật.

Như vậy, có thể thấy kế hoạch tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm theo chuyên đề phải được công khai.

Tuy nhiên, việc bạn bắt CSGT trình bản kế hoạch, chuyên đề về giao thông tại chỗ là không đúng với nguyên tắc pháp luật nêu trên. Người dân chỉ được xác minh bằng 5 nguồn với hình thức công khai như trên.