TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Phá đường dây đánh bạc hơn 2.000 tỷ; diễn biến mới vụ nữ tài xế bị hành hung

Bộ Công an triệt phá đường dây đánh bạc hơn 2.000 tỷ đồng, thu 5 siêu xe

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 3/6, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an đã phối hợp với Công an thành phố Hà Nội, Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an tỉnh Thái Nguyên tổ chức lực lượng, phương tiện triệt phá đường dây đặt cược tài chính trên trang web https://sfxcapitals.com với số tiền giao dịch lên đến 90 triệu USD (tương đương 2.160 tỷ đồng), do đối tượng Đào Minh Sáng (SN 1984), trú tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội cầm đầu.

Hình ảnh quảng cáo trên sàn SFX. Ảnh: Bộ Công an

Cơ quan công an đã triệu tập, làm việc với 32 đối tượng; khám xét, thu giữ 32 điện thoại di động, 24 máy vi tính các loại, 5 xe ô tô hạng sang, cao cấp (1 xe ô tô Cadillac, 1 xe Range Rover, 1 xe BMW, 1 xe Lexus, 1 xe Mercedes) có liên quan đến hoạt động cá cược tài chính nêu trên.



Theo nhà chức trách, đây là đường dây đặt cược tài chính theo hình thức quyền chọn nhị phân BO qua sàn giao dịch SFX Capital. Muốn tham gia đặt cược, người chơi phải đăng ký tài khoản trên website của SFX: https://sfxcapitals.com. Sàn SFX Capital cung cấp tỉ giá của 16 cặp ngoại hối chính gồm: USD/EUR, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, EUR/GBP…. và tỉ giá các cặp tiền kỹ thuật số như: BTC/USD…

Người chơi lựa chọn cặp ngoại hối, tiền kỹ thuật số để đặt cược tăng hay giảm (lên hay xuống) trong một đơn vị thời gian (thường là 30 giây/1 lần cược, ngoài ra còn các mốc 3 phút, 5 phút, 15 phút, 30 phút, 1 giờ 30 phút). Khi đặt cược thắng, người chơi nhận về số tiền bằng số tiền cược sau khi trừ đi phí của sàn (từ 5%-10% số tiền cược), nếu thua, người chơi sẽ mất toàn bộ tiền đã đặt cược.

Để tạo vỏ bọc che giấu cho hoạt động đặt cược tài chính qua sàn SFX Capital, Đào Minh Sáng đã thành lập 3 công ty, gồm: Công ty cổ phần SFX Capital, Công ty TNHH SFX, Công ty cổ phần F.C.I.

Tham gia chỉ đạo, điều hành, giúp sức cho Sáng còn có đối tượng Nguyễn Xuân Hùng (SN 1984, trú tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội), Trưởng bộ phận kinh doanh của SFX Capital và Nguyễn Minh Đức (SN 1987, trú tại quận Hà Đông, thành phố Hà Nội), Giám đốc Công ty cổ phần F.C.I.

Qua khai thác dữ liệu, hệ thống SFX có 18.000 tài khoản tham gia cá cược, tổng số tiền giao dịch chuyển tiền đánh bạc ước tính lên đến 90 triệu USD (tương đương 2.160 tỷ đồng).

Lực lượng công an làm việc với các đối tượng liên quan. Ảnh: Bộ Công an

Để thu hút, lôi kéo người chơi tham gia, các đối tượng dùng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, như:

Tổ chức nhiều mạng lưới đại lý, thành lập các nhóm "chuyên gia", tạo các phòng (Room) hỗ trợ người chơi đặt cược thông qua việc đọc lệnh, cam kết sẽ hỗ trợ người chơi thắng cược với giá trị khoảng 15% đến 20% trong khoảng 1 giờ nếu làm đúng theo hướng dẫn của người đọc lệnh. Đối với người chơi bị thua nhiều, các đối tượng cam kết sẽ đưa người chơi "về bờ", hướng dẫn, dụ dỗ người chơi tiếp tục nạp thêm tiền vào tài khoản để gỡ lại số tiền thua.

Tạo các hội nhóm trên Facebook, Zalo, viết bài, đăng hình ảnh, video "tạo hiệu ứng" trên không gian mạng thể hiện sự giàu sang, đi xe đắt tiền, phong cách sống thượng lưu; tự nhận là các chuyên gia, người dẫn đường, người đi tiên phong, người truyền cảm hứng, CEO, Leader… trong lĩnh vực tài chính 4.0.

Mở các khóa đào tạo, các buổi hội thảo quy mô lớn tại các khu nghỉ dưỡng, khách sạn sang trọng để thu hút người chơi tham gia, trò chuyện với các lãnh đạo của Công ty, chia sẻ kinh nghiệm từ các cá nhân thành công làm giàu từ hoạt động đặt cược tài chính theo hình thức quyền chọn nhị phân...

Cơ quan công an thu giữ 5 xe ô tô hạng sang, cao cấp có liên quan đến đường dây đánh bạc này. Ảnh: Bộ Công an

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra mở rộng vụ án và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Đã xác định được danh tính nạn nhân vụ thi thể bị trói 2 tay trong bao tải

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 3/6, thông tin từ UBND xã Thành Tân (huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) xác nhận, nạn nhân vụ thi thể bị 2 trói tay trong bao tải được phát hiện ở sông Mã tại huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) là người địa phương.

Theo đó, nạn nhân là anh Phạm Đức Tr. (SN 2003), quê tại xã Hoằng Cát, huyện Hoằng Hóa; có hộ khẩu thường trú tại thôn Cát Thành, xã Thành Tân, huyện Thạch Thành.

Phạm Đức Tr. chưa lập gia đình, chưa có tiền án, tiền sự. Trước khi mất tích, anh Tr. là lao động tự do, không có công ăn việc làm ổn định.

Gia đình xác nhận hình ảnh anh Phạm Đức Tr. - nạn nhân vụ thi thể bị trói 2 tay trong bao tải dưới sông Mã.

Anh Tr. mất liên lạc với gia đình từ ngày 25/5. Trước khi mất tích, anh Tr. đang đi học tiếng Hàn Quốc tại TP.Thanh Hóa nhằm phục vụ cho việc xuất khẩu lao động. Gia đình không thông tin việc anh này mất tích với công an và địa phương mà tự tổ chức tìm kiếm, nhưng không có kết quả.

Theo ông Vũ Xuân Bá - Chủ tịch UBND xã Thành Tân, tháng 6/2021, nạn nhân gặp tai nạn giao thông, bị chấn thương sọ não phải phẫu thuật.

"Chiều tối hôm qua (2/6), cơ quan chức năng cho nhận dạng và gia đình xác nhận nạn nhân đúng là con họ nên đã làm thủ tục bàn giao thi thể cho gia đình", ông Bá thông tin thêm.

Trước đó, Dân Việt đã đưa tin vụ thi thể bị trói 2 tay trong bao tải, khoảng 16h50 ngày 1/6, tại khu vực sông Mã, đoạn chảy qua địa phận thôn Cẩm Trung, xã Hoằng Tân, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa), người dân phát hiện 1 thi thể bị bỏ trong bao tải xác rắn màu trắng, đang trong thời kỳ phân hủy mạnh; vùng mặt, đầu và 2 tay bị quấn băng dính trắng.

Ngay sau đó, cơ quan công an đã phát đi thông báo truy tìm lai lịch nạn nhân.

Diễn biến mới vụ nữ tài xế bị hành hung sau va chạm giao thông ở Hà Nội

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 3/6, liên quan vụ nữ tài xế bị hành hung sau va chạm giao thông ở Hà Nội, thông tin từ Công an quận Thanh Xuân cho biết, nữ tài xế đã yêu cầu được giám định thương tật sau khi bị những người lạ mặt hành hung.

Phía Công an quận Thanh Xuân cũng cho biết, đến thời điểm hiện tại nạn nhân chưa đề nghị hòa giải.

Công an quận Thanh Xuân đang điều tra, làm rõ vụ nữ tài xế ô tô bị hành hung sau va chạm giao thông. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, tối 30/5, một phụ nữ lái ô tô đến một giao lộ ở phố Nhân Hòa (Thanh Xuân) thì va chạm với giao thông với một người phụ nữ khác đi xe máy điện.

Sau đó cãi vã nổ ra, người phụ nữ đi xe máy điện gọi 2 người đàn ông khác đến hiện trường vụ va chạm.

Ngay khi vừa tới hiện trường, lời qua tiếng lại, 1 trong 2 người đàn ông tiến tới tát mạnh vào mặt lái xe ô tô sau đó đạp vào người nạn nhân. Hình ảnh từ camera hành trình của ô tô cho thấy 2 người đàn ông có dấu hiệu hành hung nữ tài xế ô tô.

Vụ việc chỉ dừng lại khi người dân tiến tới can ngăn. Thông tin từ lãnh đạo Công an phường Nhân Chính, chính quyền sở tại đã khẩn trương vào cuộc, xác minh thông tin sau khi nhận được trình báo bị hành hung sau va chạm giao thông của nữ tài xế.

Công an phường Nhân Chính sau đó đã triệu tập những người có liên quan (thanh niên có hành vi tấn công nữ tài xế, người phụ nữ điều khiển xe máy điện có xảy ra va chạm) tới trụ sở làm rõ.

Sau quá trình làm việc, Công an phường Nhân Chính đã chuyển hồ sơ vụ việc tới Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân để điều tra, làm rõ vụ việc.

Cảnh sát chặn ô tô, quật ngã tội phạm ma túy

Như Dân Việt đã thông tin: Bốn tổ công tác của Công an Lào Cai chia nhiều mũi, mai phục và chặn 2 xe ô tô, bắt giữ nhóm người mua bán trái phép ma túy.

Việc bắt giữ tiến hành tối 1/6. Trước đó, Công an TP.Lào Cai phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh, xuyên Quốc Gia với hình thức "rất tinh vi".

Theo cáo buộc, nhóm này thường xuyên di chuyển địa điểm, thay đổi người, vị trí giao nhận "hàng", phương thức thanh toán… để tránh bị phát hiện. Công an sau đó lập chuyên án số 522H để triệt phá.

Công an áp sát, chặn bắt đối tượng mua bán ma túy. Clip: CCCC.

Khoảng 22h ngày 1/6, Ban chuyên án điều 3 tổ công tác đi chặn bắt Dương Thành Nam (SN 1987, ở Đồng Hỷ, Thái Nguyên) khi anh ta di chuyển đến huyện Bảo Thắng (Lào Cai). Vật chứng thu giữ gồm 905g ma túy Ketamin, 37 viên ma túy hồng phiến.

Những người liên quan việc mua bán ma túy bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Cùng lúc, tổ công tác thứ 4 kiểm tra tiến hành bắt Đinh Văn Hưng (SN 1987, ở Đại Từ, Thái Nguyên). Khi đó, anh ta đang trên ô tô cùng nhóm Vũ Dương Đức (SN 1995), Thái Tuấn Anh (SN 1990, cùng ở Thái Nguyên); Phạm Thị Lan Anh (SN 1999, ở Thái Bình); Lê Thu Thảo (SN 2000, ở Kiên Giang). Cảnh sát khẳng định, cả 5 người đều dương tính với ma túy.

Mở rộng điều tra, nhà chức trách bắt khẩn cấp Lý Xuân Hòa (SN 1993, ở Bảo Thắng, Lào Cai) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ là 330 triệu đồng.

"Sâu rượu" cầm dao đâm cụ ông 72 tuổi tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 3/6, thông tin từ UBND xã Điền Mỹ (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người chết. Nạn nhân là ông Hoàng Xuân Lạc (72 tuổi, trú tại thôn Trung Thành, xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê).

Nghi phạm Thái Văn Hậu bị bắt giữ ngay sau khi gây án. Ảnh: CAHT

Cụ thể, khoảng 20h tối 2/6, Thái Văn Hậu (41 tuổi, trú tại thôn Trung Thành, xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) sau khi đi uống rượu về đã hành hung vợ. Thấy vậy, anh Diệu là hàng xóm đã sang để can ngăn, vì vậy Hậu "thù" anh Diệu.

Vì cay cú anh Diệu, đêm hôm đó đối tượng Hậu đã mang dao sang nhà để "thanh toán" anh Diệu. Tìm không được anh Diệu, Hậu đã xả hết tức giận lên người ông Hoàng Xuân Lạc (72 tuổi, là bố anh Diệu) khi đang xem tivi ở trong nhà khiến ông này tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Hậu cầm theo dao về nhà cố thủ. Đến 2h sáng 3/6, hàng chục công an đã xông vào, khống chế và đưa Hậu về trụ sở để lấy lời khai.