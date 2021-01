Tài xế say rượu lái ô tô kéo lê xe máy khoảng 2km

Sáng 15/1, Phòng CSGT tỉnh Quảng Trị cho biết, đang phối hợp Cơ quan điều tra Công an huyện Cam Lộ điều tra vụ tai nạn giao thông do một tài xế ô tô say rượu tông xe máy.

Ô tô tông rồi kéo lê xe máy khoảng 2km.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 19h30 ngày 14/1, trên Km4+200 đường tránh Bắc Đông Hà (đoạn qua xã Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô biển kiểm soát 74A-104.67 do Nguyễn Minh Kh. (59 tuổi, trú TP.Đông Hà, Quảng Trị) điều khiển và xe máy biển số 60V4-4062 do anh Nguyễn Văn Th (17 tuổi, trú xã Cam Thủy) điều khiển.

Sau vụ tai nạn, tài xế ô tô không dừng lại mà tiếp tục di chuyển, kéo lê xe máy khoảng 2km. Vụ tai nạn xảy ra ở thôn Cam Vũ, Cam Thuỷ nhưng đến thôn Phú Ngạn (Thanh An, Cam Lộ) ô tô mới dừng lại.

Chiếc xe máy bị chà xát với mặt đường, tóe lửa. Phải đến khi người dân ra hiệu dừng xe tài xế ô tô mới dừng lại.

Ông Kh có nồng độ cồn 0,933miligam/lít khí thở, vượt mức quy định khi tham gia giao thông.

Tiến hành đo nồng độ cồn, Công an huyện Cam Lộ xác định ông Kh. có nồng độ cồn 0,933miligam/lít khí thở, vượt mức quy định khi tham gia giao thông.

Ông Kh. thừa nhận đã sử dụng rượu bia với bạn bè trước đó; đồng thời cho biết lúc tông xe máy ông hoàn toàn không biết. Mãi đến khi có người ra hiệu dừng xe, ông Kh lái xe tấp vào lề, xuống xe nhìn xe máy mắc kẹt ở xe mình thì ông Kh mới nhận ra vụ tai nạn.

Ông Kh cho biết, mình đang công tác tại Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn.

Riêng anh T. bị thương nặng, đang được cấp cứu.