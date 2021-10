Tài xế thông chốt kiểm dịch, cảnh sát rượt đuổi trên 100 km vẫn không dừng xe lĩnh án tù giam

Như Dân Việt đã đưa tin, trước đó tối 19/9, Lê Thành An điều khiển xe ô tô tải mang BKS 49C -184.66 lưu thông từ hướng tỉnh Lâm Đồng đến huyện Đắk Glong. Tại chốt kiểm dịch số 1 (trên Quốc lộ 28B đoạn qua thôn Đắk Lang, xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong), Lê Thành An được tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, yêu cầu khai báo y tế.



Bị cáo An tại phiên toà. Ảnh: CACC

Tuy nhiên, An có thái độ chống đối, thách thức, dừng xe chắn trước barie. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính (không giấy phép lái xe, hết hạn tem kiểm định…) và quyết định tạm giữ phương tiện theo quy định pháp luật.

Lúc này, An không chấp hành, có lời nói lăng mạ xúc phạm tổ công tác và khoá cửa xe bỏ đi. Lợi dụng lúc lực lượng chức năng mở barie cho chiếc xe khác (đủ điều kiện phòng, chống dịch) qua chốt, An nổ máy và lái xe chạy về hướng trung tâm huyện Đắk Glong, hướng tỉnh Lâm Đồng.

Công an huyện Đắk Glong làm việc với Lê Thành An. Ảnh: CACC

Lực lượng CSGT sau đó dùng xe đặc chủng đuổi theo đối tượng khoảng 100km. Trong suốt quá trình trên, An chạy xe với tốc độ cao trên đường đèo dốc, lạng lách, cản trở xe đặc chủng của CSGT.

An cũng tông gãy barie tại các chốt kiểm dịch của huyện Đắk Glong (Đắk Nông), huyện Di Linh, (Lâm Đồng). Công an huyện Đắk Glong đã phối hợp với Công an huyện Di Linh bắt giữ An ngay sau đó.

Tại phiên tòa, đại diện Viện KSND huyện Đắk Glong đã đề nghị HĐXX tuyên bị cáo Lê Thành An phạm tội "Chống người thi hành công vụ", đề nghị xử phạt bị cáo từ 1 năm đến 1 năm 6 tháng tù.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX TAND huyện Đắk Glong đã tuyên phạt bị cáo Lê Thành An 1 năm tù về tội "Chống người thi hành công vụ".