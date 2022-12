Tạm dừng dự án hơn 1.200 tỷ ở Thanh Hóa, kiểm điểm nhiều tập thể, cá nhân

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đã có văn bản về việc tạm dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới phía Đông đường vành đai phía Tây phường Đông Lĩnh, TP.Thanh Hoá. Nguyên nhân là do dự án chưa phù hợp giữa quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 khu vực Đông Bắc Ga đường sắt cao tốc Bắc Nam đến giáp đường Phú Sơn so với quy hoạch chung thành phố Thanh Hoá; chưa phù hợp giữa quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu công viên cây xanh Cồn Quán so với Quy hoạch chung thành phố Thanh Hoá; chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khi quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 chưa phù hợp với quy hoạch chung thành phố Thanh Hoá.

Đồng thời với việc tạm dừng dự án, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá cũng yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát, thực hiện kiểm điểm các vi phạm, khuyết điểm trên.

Dự án Khu đô thị mới phía Đông đường vành đai phía Tây có tổng mức đầu tư gần 1.200 tỷ đồng (ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Báo Công Thương)

Về việc này, UBND TP.Thanh Hoá lý giải nguyên nhân để xảy ra những vi phạm, khuyết điểm trên là do mong muốn sử dụng hiệu quả đất đai, tăng thu ngân sách, tạo nguồn lực phát triển đô thị về phía Tây, đẩy nhanh tốc độ phát triển đô thị; nội dung tham gia ý kiến của Chủ tịch UBND TP.Thanh Hoá được thực hiện trên cơ sở đồ án do Viện Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hoá lập theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh; tại thời điểm triển khai, cách làm về công tác lập quy hoạch phân khu là quy hoạch cấp dưới nếu có sai khác so với quy hoạch cấp trên thì sẽ cập nhật, bổ sung vào đồ án quy hoạch cấp trên khi thực hiện điều chỉnh; trong quá trình thực hiện mới chỉ chú trọng đến sự phù hợp với quy hoạch phân khu, chưa xem xét đến sự phù hợp với quy hoạch chung...

Theo TP.Thanh Hoá thì việc thống nhất đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 chưa phù hợp với quy hoạch chung thành phố, chưa phù hợp với Luật quy hoạch đô thị năm 2009. Tuy nhiên, UBND TP.Thanh Hoá chỉ là đơn vị tham gia ý kiến, không phải chủ đầu tư và không phải là cơ quan thẩm định nên không có vai trò quyết định...

Do đó, với những vi phạm, khuyết điểm trên, TP.Thanh Hoá đã thực hiện kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc và rút kinh nghiệm đối với Phòng Quản lý đô thị (đơn vị tham mưu văn bản tham gia ý kiến của Chủ tịch UBND TP.Thanh Hoá) và các cá nhân ông Lê Văn Toán, nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị (hiện đã nghỉ hưu), ông Lê Ngọc Quang và bà Nguyễn Thị Hương Nga, chuyên viên Phòng Quản lý đô thị.

Theo quyết định số 709/QĐ-UBND ngày 23/2/2022 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm ký về việc chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án Khu đô thị mới phía đông đường vành đai phía Tây, có quy mô khoảng 19,66ha. Dự kiến tổng chi phí thực hiện dự án khoảng 1.213 tỷ đồng, trong đó, chi phí thực hiện dự án là hơn 1.168 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng là hơn 45 tỷ đồng. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đấu thầu.