Tầm giá 400-500 triệu: Vì sao VinFast VF 5 Plus không có đối thủ?

Thiết kế trẻ trung, bảng màu cá tính

VF 5 Plus diện mạo mới, với bảng màu "trendy" đang là tâm điểm của thị trường. Ngoài 4 "lớp áo" cơ bản đã có (xám, đỏ, xanh dương và trắng), từ ngày 7/7, khách hàng có thể đặt cọc VF 5 Plus với 4 tùy chọn màu nâng cao mới là vàng, hồng tím, xanh dương nhạt và xanh lá nhạt.

Để sở hữu 1 trong 4 màu xe nâng cao, khách hàng sẽ phải trả thêm 10 triệu đồng. Tuy nhiên, khi mua xe trong giai đoạn 7-10/7, khách hàng sẽ được miễn khoản phí này, đồng thời được tặng thêm 10 triệu đồng.

Dải màu “không thể chối từ” của VF 5 Plus.

Bên cạnh việc cập nhật thêm dải màu thời thượng, VinFast còn cho phép khách hàng, đặc biệt là những người trẻ tự tin chủ động lựa chọn màu sơn yêu thích trên VF 5 Plus. Động thái này nhận được sự ủng hộ nhiệt tình và đánh giá cao của người dùng.

"Tôi vốn thích VF 5 Plus từ lâu vì xe có thiết kế rất hiện đại, trẻ trung, năng động. Lần này VinFast cập nhật thêm bảng màu mới, có màu vàng vừa hợp sở thích vừa đúng mệnh thổ, hơn nữa lại đang thời điểm nhiều ưu đãi nên tôi chốt mua", chị Hồng Anh – nhân viên văn phòng tại Hà Nội, cho biết.

Công nghệ, trang bị an toàn vô địch phân khúc

"Trong tầm giá 400 – 500 triệu, gần như không có xe nào có thể so với VF 5 Plus về công nghệ và trang bị an toàn", anh Trần Hồng Hà – một chuyên gia đã có 15 năm kinh nghiệm nghiên cứu về xe ô tô khẳng định.

Theo anh Hà, loạt công nghệ hiện đại mà VinFast trang bị trên VF 5 thậm chí còn ngang ngửa với những chiếc xe thuộc phân khúc hạng B với trợ lý ảo tiếng Việt điều khiển bằng giọng nói, định vị vị trí xe từ xa, màn hình trung tâm 8 inch, màn hình HUD 7 inch …

Không chỉ có thiết kế “hút mắt”, VF 5 Plus còn được trang bị công nghệ vượt tầm phân khúc.

Bên cạnh đó, rất nhiều người dùng cũng chấm "5 sao" cho VF 5 Plus về tính an toàn với những trang bị hàng đầu phân khúc như: hệ thống 6 túi khí, cứu hộ tự động, cảnh báo xâm nhập trái phép… Đặc biệt, rất nhiều tính năng hỗ trợ lái nâng cao không có trên xe hạng A thông thường như giám sát hành trình, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau… cũng được hãng xe điện Việt trang bị trên VF 5 Plus.

Chi phí vận hành: Đã rẻ lại càng rẻ với tổng ưu đãi tới 80 triệu đồng

Nói về điểm hút khách ở VF 5 Plus, không thể không nhắc tới yếu tố chi phí vận hành. Theo trải nghiệm thực tế của nhiều chủ xe, "xe hiệu quả kinh tế tốt nhất" năm 2024 có mức chi phí hàng tháng chỉ tương đương một chiếc xe tay ga.

Anh Trần Hùng, chủ nhân của chiếc VF 5 Plus tại Hà Nội tính toán, VF 5 Plus có chi phí sử dụng chỉ hơn 800 đồng/km nếu thuê pin (gói thuê từ 1,6 triệu đồng/tháng). Trong khi đó, chi phí nhiên liệu của các dòng ô tô xăng cùng phân khúc luôn dao động từ 2.000 tới 2.500 đồng/km.

Không chỉ tiết kiệm về năng lượng, những khách hàng nhanh tay chốt cọc trong thời gian từ 7/7 đến 10/7 còn nhận được loạt ưu đãi khủng giúp chi phí sử dụng đã rẻ lại càng thêm rẻ.

Nhiều khách hàng đã chốt cọc màu mới ngay sáng 7/7 khi VinFast công bố mở cọc.

Theo tính toán, ngoài ưu đãi nhận ngay thời điểm cọc với giá trị lên tới 30 triệu đồng, chủ xe VF 5 lus còn được miễn phí sạc, gửi xe theo chính sách của chương trình "Mãnh liệt tinh thần Việt Nam – Vì tương lai xanh". Tổng ưu đãi với khách hàng chốt cọc đợt này sẽ lên tới trên 80 triệu đồng. Đây là những chính sách không thể tìm thấy trên thị trường đặc biệt là với dòng xe tầm giá 500 triệu đồng.

"Xe đẹp, công nghệ ngon, vận hành lại rẻ. Trên dưới 500 triệu mà mua được chiếc xe này đúng là quá đáng tiền", anh Trần Hùng bày tỏ.

Giống như anh Hùng, nhiều vị khách cũng chia sẻ niềm vui khi đã đặt cọc thành công mẫu SUV điện hạng A của VinFast. Nhiều người dùng không khỏi háo hức bởi theo nhiều nguồn tin, những chiếc VF 5 Plus với dải màu mới sẽ được bàn giao ngay trong tháng 7. Đây là cơ hội để nhiều người sớm sở hữu những mẫu xe cá tính, đồng thời tối ưu loạt quyền lợi đặc biệt mà VinFast đang dành tặng khách hàng.