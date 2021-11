Tầm giá 530 triệu đồng không muốn “ăn lạc”, ngoài Toyota Raize còn những lựa chọn nào?

Mới đây, thương hiệu ô tô Nhật Bản đã chính thức giới thiệu đến khách hàng Việt mẫu SUV cỡ nhỏ dành cho đô thị hoàn toàn mới là Toyota Raize. Giá công bố của Toyota Raize khởi điểm từ 527 triệu đồng, phiên bản 2 tông màu 535 triệu đồng.



Mặc dù giá bán hấp dẫn, nhưng vấn là khiến người dùng đau đầu là tình trạng mua xe kèm “lạc” từ 20 - 50 triệu đồng để nhận xe trong năm 2021.

Vậy trong cùng tầm giá này, khách hàng có những lựa chọn nào khác so với Toyota Raize?

Những SUV thay thế Toyota Raize

Kia Sonet Luxury

Kia Sonet Luxury được phân phối với mức giá 579 triệu đồng, ngang với giá mà khách hàng phải mua Raize với tình trạng thêm phụ kiện. Do đó, đây sẽ là lựa chọn hấp dẫn nhất thời điểm này và đứng trước cơ hội giảm 50% lệ phí trước bạ.

Kia Sonet Luxury nhiều trang bị hấp dẫn hơn Raize. Ảnh Kia PVĐ.

Phiên bản cận cao cấp của Sonet được trang bị khá nhiều tính năng hiện đại như đèn LED, thiết kế cơ bắp.

Điểm hơn Raize là bên trong khoang lái, Kia Sonet Luxury có ghế da, vô-lăng D-Cut thể thao, hàng ghế sau có bệ tỳ tay và 3 chế độ lái khác nhau.

Kia Sonet 2021 tại Việt Nam sử dụng động cơ Smartstream 1.5L cho công suất 113 mã lực và mô-men xoắn 144Nm. Phiên bản Luxury dùng hộp số tự động vô cấp CVT.

MG ZS 1.5 2WD COM+

MG ZS rộng hơn Raize. Ảnh MG.

Nằm ở phân khúc cao hơn, khách hàng có lựa chọn hấp dẫn là MG ZS phiên bản tầm trung với giá chỉ 550 triệu đồng, giá trên đã bao gồm ưu đãi từ đại lý.

MG ZS 1.5 2WD COM+ sử dụng động cơ xăng 1.5L sản sinh công suất 112 mã lực và mô men xoắn 150 Nm. Truyền sức mạnh đến bánh xe là hộp số tự động vô cấp CVT mới với 8 cấp giả lập đi cùng dẫn động cầu trước.

MG ZS sở hữu kích thước vượt trội hơn Toyota Raize với chiều Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.323 x 1.809 x 1.653 (mm), chiều dài cơ sở 2.585mm.

Xe được trang bị hệ thống đèn LED có thể điều chỉnh độ cao kết hợp cùng dải LED định vị ban ngày. Nội thất xe có ghế da rộng rãi, hệ thống màn hình giải trí cỡ lớn, điều hòa tự động có lọc bụi mịn PM2.5.

Những sedan thay thế Toyota Raize

Honda City L

Nếu bạn muốn tìm kiếm một mẫu sedan thể thao, thiết kế trẻ trung và thương hiệu Nhật thì Honda City là lựa chọn không thể phù hợp hơn.

Honda City L có thiết kế thể thao. Ảnh Quang Vũ.

Ở mức giá khoảng trên 550 triệu đồng, Honda City L là lựa chọn hợp lý khi xe đang được ưu đãi khoảng 20 triệu đồng so với giá niêm yết 569 triệu đồng.

Với bản L, Honda City chỉ có hệ thống đèn pha Halogen, đèn cos Halogen Projector kết hợp đèn LED định vị ban ngày. Xe dùng bộ mâm 16 inch, gương chiếu hậu chỉnh điện.

Bên trong khoang lái, Honda City thiết kế bắt mắt, hệ thống ghế da lộn, không gian rộng rãi.

Honda City L sử dụng động cơ 1.5L DOHC i-VTEC 4 xy-lanh thẳng hàng với công suất cực đại 119 mã lực và mô-men xoắn 145 Nm kết hợp với hộp số tự động vô cấp CVT.

Hyundai Accent 1.4 AT Đặc biệt

Hyundai Accent 1.4 AT Đặc biệt là lựa chọn đầy hấp dẫn. Ảnh TC Motor.

Chọn Hyundai Accent 1.4 AT Đặc biệt hiện nay, khách hàng tiết kiệm hơn nhiều so với Toyota Raize. Dù mức giá niêm yết 542 triệu đồng, nhưng khi mua Hyundai Accent 1.4 AT Đặc biệt, khách hàng được giảm 30 triệu đồng tiền mặt thời điểm này.

Với phiên bản cao cấp nhất của Hyundai Accent, option là điều không phải bàn cãi khi xe được trang bị ngập tràn. Không gian nội thất rộng rãi, nhiều tiện nghi mà có thể kể đến như đồng hồ kỹ thuật số, cửa sổ trời, màn hình giải trí hoàn toàn mới.

Hyundai Accent 2021 vẫn tiếp tục sử dụng động cơ Kappa 1.4L MPI, công suất tối đa 100 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 132Nm tại 4.000 vòng/phút, kết nối hộp số sàn hoặc tự động 6 cấp.

Với cách bán hàng thiếu chuyên nghiệp của một số đại lý Toyota, khách hàng có thể sẽ quay lưng với Raize và lựa chọn những mẫu xe trên với nhiều trang bị hơn, không gian rộng rãi.