Tạm giam 16 đối tượng sau khi triệt phá ổ ma túy “khủng” ở Quy Nhơn

Ngày 20/5, Viện KSND tỉnh Bình Định xác nhận, đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 16 bị can phạm tội mua bán trái phép chất ma túy; tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy; chuyển tạm giam 16 bị can để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội và xử lý theo quy định pháp luật.

Những cô gái liên quan đến chuyên án ma túy vừa được Công an tỉnh Bình Định triệt phá

Trước đó, Dân Việt từng thông tin, khoảng 3h sáng 9/5, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bình Định phối hợp cùng Công an TP.Quy Nhơn đồng loạt "đột kích" 2 phòng trọ, 1 căn hộ chung cư (phường Quang Trung) và 1 khách sạn tại phường Ghềnh Ráng.

Tại đây, lực lượng phát hiện 48 đối tượng (31 nam, 17 nữ); tiến hành test nhanh, phát hiện 32 đối tượng dương tính với ma túy (18 nam, 14 nữ).

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 1.300 viên MDMA (hơn 591g) và 260,46g Ketamine, 61 viên đạn cao su.

Đây là số tang vật nhiều nhất mà lực lượng phòng chống ma túy Công an tỉnh Bình Định thu giữ được trong một vụ án ma túy từ trước đến nay.

Để phá chuyên án này, tất cả cán bộ chiến sỹ phòng CSĐT tội phạm về ma túy đều tham gia, với sự hỗ trợ đắc lực của một số đơn vị, công an địa phương.

Các trinh sát đã theo dõi đối tượng trong nhiều ngày đêm liên tục nhằm thu thập chứng cứ, di biến động của đối tượng để đến thời điểm thuận lợi tiến hành ra quân đồng loạt, bắt giữ cùng lúc 4 ổ nhóm, không để các đối tượng tẩu thoát hoặc tẩu tán tang vật.