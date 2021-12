Tạm giữ 3 đối tượng tấn công Trưởng Công an xã

Ngày 19/12, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, tạm giữ hình sự Nguyễn Phúc Hậu (Hậu “Gà”, 34 tuổi), Nguyễn Chí Hải (21 tuổi) và Châu Thái Duy (22 tuổi, cùng ngụ xã Kiến An) để điều tra hành vi Chống người thi hành công vụ.