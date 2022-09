Tạm giữ đối tượng quay clip nóng sau quan hệ tình dục để đe dọa cưỡng đoạt tài sản ở Hải Phòng

Ngày 7/9, theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng ngày 4/9, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự, Kinh tế và Ma túy, Công an quận (CAQ) Đồ Sơn nhận được đơn trình báo của chị Tr.Th.M sinh năm 1997, ĐKTT tại xã Minh Khương, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, hiện đang tạm trú tại địa bàn Đồ Sơn về việc bị Vũ Doãn Trà sinh, năm 1985, ĐKTT tại Thôn 1, xã Bắc Sơn, An Dương, Hải Phòng nhiều lần cưỡng đoạt tài sản với tổng số tiền là 6 triệu đồng.

Vũ Doãn Trà tại Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự, Kinh tế và Ma túy, Công an quận (CAQ) Đồ Sơn. ảnh CAHP.

Ngay sau khi nhận được tin báo của chị Tr.Th.M, Đội CSĐT tội phạm về Hình sự, Kinh tế và Ma túy, CAQ Đồ Sơn đã tập trung điều tra, xác minh vụ việc. Cơ quan công an đã triệu tập Vũ Doãn Trà đấu tranh làm rõ sự việc.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Trà đã khai nhận: Từ tháng 4/2022, đối tượng có quan hệ tình cảm và nhiều lần quay phim việc quan hệ tình dục với chị Tr.Th.M. Đối tượng đã tính toán, lập tài khoản Facebook lấy nick name là “Triệu Vy”.

Sau đó đối tượng Trà liên tục đe dọa chị Tr.Th.M rằng sẽ lấy hình ảnh trong “clip nóng” của chị đăng lên mạng xã hội nếu chị M không muốn hình ảnh bị phát tán thì phải đưa tiền. Trà đã chiếm đoạt của chị Tr.Th.M tổng số tiền là 6 triệu đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT CAQ Đồ Sơn đã tạm giữ hình sự đối tượng Vũ Doãn Trà để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.