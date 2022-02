Tâm sự thầm kín của "chị đẹp" Son Ye Jin trước ngày lên xe hoa

Hôm 10/2 vừa qua, Son Ye Jin và Hyun Bin đã chính thức tuyên bố "về chung một nhà" sau một năm công khai hò hẹn bằng một lễ cưới kín đáo, riêng tư vào tháng 3 tới. Lễ cưới diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc sẽ chỉ có bố mẹ hai bên gia đình cùng những người bạn thân thiết tham dự. Thông tin này hiện vẫn nằm trong top tìm kiếm trên các trang web và cổng thông tin điện tử châu Á.

Trong khoảng thời gian trước khi lên xe hoa, Son Ye Jin bận rộn quảng cáo cho bộ phim mới mang tên 39 (Tuổi 39), dự án truyền hình mới nhất của cô sau Hạ cánh nơi anh rất thành công vào năm 2020. Nữ diễn viên còn nhận lời phỏng vấn của tờ Elle (Hàn Quốc), chia sẻ về cuộc sống sắp tới, những khó khăn trong công việc, những nguyên tắc sống của riêng mình…

Son Ye Jin đẹp xuất sắc trên tạp chí Elle, số tháng 3/2022 (Ảnh: Elle).

Đặc biệt, bộ ảnh tuyệt đẹp Son Ye Jin thực hiện trên tờ Elle đang thu hút sự quan tâm và nhận "cơn mưa" lời khen từ fan. Ở tuổi 40, nữ diễn viên khoe nhan sắc ngọt ngào và vóc dáng đẹp mê hồn. Bộ ảnh được thực hiện vào tháng 2 này, cùng thời điểm cô tung ra thông báo kết hôn gây sốt.

Chị đẹp "không tuổi" của màn ảnh xứ Hàn tự tin với làn da trắng ngần, đường cong thanh mảnh và gương mặt xinh đẹp, cuốn hút. Son Ye Jin diện váy hở vai, khoe bờ vai thon, đôi chân cực phẩm cùng khí chất thanh cao. Son Ye Jin là một trong những mỹ nhân bước vào tuổi tứ tuần vẫn giữ được nhan sắc không đổi so với thời mới gia nhập làng giải trí.

Nói về tuổi tác, ngôi sao Hàn Quốc cho biết: "Khi trở thành diễn viên ở độ tuổi 20, tôi không thể tưởng tượng hay nghĩ mình sẽ thế nào khi bước vào tuổi 30 hay 40. Nhưng khi bước sang tuổi tứ tuần, tôi không còn nghĩ tuổi tác là quan trọng. Già đi không đồng nghĩa với bạn đã trưởng thành.

Trái tim tôi vẫn đang ở tuổi đôi mươi nhưng chỉ có những con số trước mặt là ngày một tăng. Hy vọng chúng ta đừng quá bận tâm tới những con số. Mỗi ngày chỉ nghĩ về bản thân, cùng tận hưởng hạnh phúc và trưởng thành hơn là đủ rồi".

Son Ye Jin được xem là một trong những biểu tượng sắc đẹp của làng giải trí xứ Hàn (Ảnh: Elle).

Nữ diễn viên 40 tuổi chia sẻ, tâm hồn của cô vẫn ở tuổi đôi mươi chỉ có tuổi tác là ngày càng tăng (Ảnh: Elle).

"Tuổi 39" của Son Ye Jin nhận cơn mưa lời khen khi ra mắt

Bộ phim Tuổi 39 của Son Ye Jin đã phát sóng được hai tập trong tuần này và nhận được phản hồi tích cực từ khán giả. Theo Nielsen (Hàn Quốc), tỷ suất người xem trung bình của Tuổi 39 đạt 5,1% trên toàn quốc, tăng nhẹ so với tập đầu tiên (4,406%). Tác phẩm được khen ngợi có kịch bản ý nghĩa, thực tế và nhẹ nhàng. Dân mạng nhận xét mạch phim được xử lý nhanh gọn và lời thoại cũng duyên dáng, thú vị.

Tuổi 39 do Kim Sang Ho làm đạo diễn, Yoo Young Ah viết kịch bản. Phim quy tụ dàn sao Hàn gồm Son Ye Jin, Jeon Mi Do, Kim Ji Hyun, Yeon Woo Jin, Lee Moo Saeng, Lee Tae Hwan, Anh So Hee (cựu thành viên Wonder Girls)…

Son Ye Jin xinh đẹp, trẻ trung trong "Tuổi 39" (Ảnh: tvN).

Phim đề cập tới những vấn đề nóng hổi và thực tế trong xã hội hiện đại, mối quan hệ bạn bè, tình yêu và cả sự chông chênh của những người phụ nữ đang bước vào độ tuổi trung niên. Cả ba quý cô trong Tuổi 39 đều có những câu chuyện riêng đáng suy ngẫm và khán giả có thể tìm thấy chính mình ở các nhân vật.

Son Ye Jin cho biết, Tuổi 39 là một dự án mà cô khá tâm huyết bởi cô tìm thấy nhiều điểm tương đồng giữa mình và nhân vật Cha Mi Jo. Nhờ vậy, Son Ye Jin hầu như không phải diễn và tương tác thoải mái, tự nhiên với hai người đồng nghiệp Jeon Mi Do, Kim Ji Hyun.

Luôn đặt ra những tiêu chuẩn và áp lực hoàn hảo cho bản thân

Là diễn viên hạng A và có kinh nghiệm gần 22 năm hoạt động trong làng giải trí, Son Ye Jin tiết lộ, cô chỉ tham gia 30 bộ phim gồm cả điện ảnh và truyền hình trong cuộc trò chuyện với chương trình You Quiz On The Block của đài tvN (Hàn Quốc).

Son Ye Jin và hai người đồng nghiệp Jeon Mi Do, Kim Ji Hyun đã trở thành chị em tốt sau "Tuổi 39" (Ảnh: Instagram).

"Mọi người thường nói, tôi không phải chịu trách nhiệm chính, không phải nhận nặng gánh mỗi khi tham gia một dự án nhưng cá nhân tôi luôn thấy mình phải đơn độc gánh vác trách nhiệm. Khi quay một cảnh cảm xúc, tôi phải kiểm soát tâm trí của mình, tập trung vào cảnh quay đó.

Thậm chí, tôi còn phải đi rửa sạch tay trước khi bước vào cảnh quay (như bác sĩ trước khi phẫu thuật). Đấy là một cách để tôi sẵn sàng diễn xuất tốt nhất. Tôi cố gắng hết sức trong mỗi cảnh phim giống như võ sĩ quyền anh bước vào võ đài", Son Ye Jin nói về áp lực công việc và lý giải lý do cô không nhận kịch bản tràn lan.

Son Ye Jin cũng thú nhận, cô là người cầu toàn trong công việc và luôn muốn đạt hiệu quả cao nhất. Cô thường thức dậy từ 6-7 giờ sáng và vừa đi bộ trong công viên vừa nghe nhạc vài ngày trước khi thực hiện cảnh quay cảm xúc trong phim.

"Tôi luôn luôn lo lắng với suy nghĩ mình đã làm tốt chưa? Điều gì sẽ xảy ra nếu cảm xúc của tôi không đều trong suốt quá trình quay phim? Tôi từng muốn bỏ trốn không biết bao nhiêu lần. Mặt trái của nghề diễn viên là không ai có thể giúp bạn. Bạn thực sự cô đơn khi đứng trước ống kính. Đó là một sự lặp lại liên tục khiến tôi muốn bỏ chạy nhưng sau cùng tôi vẫn nỗ lực hoàn thành công việc này một cách xuất sắc", nữ diễn viên 40 tuổi tự hào chia sẻ.

Son Ye Jin tâm sự về nghề diễn, những áp lực cô đặt ra cho bản thân khi theo đuổi ước mơ làm diễn viên trong chương trình "You Quiz On The Block" (Ảnh: tvN).

Son Ye Jin chinh phục khán giả bởi vẻ ngoài xinh đẹp, ngọt ngào và khả năng diễn xuất đa dạng. Cô không chịu "đóng khung" bản thân trong những dạng vai giống nhau mà liên tục tìm kiếm những dự án khác nhau, nhân vật khác nhau để làm mới mình.

"Tình đầu quốc dân xứ Hàn" chia sẻ, cô mơ ước làm diễn viên từ khi còn là nữ sinh trung học và thật tuyệt vời, với những nỗ lực không ngừng, Son Ye Jin giờ là diễn viên nổi tiếng, được nhiều người mến mộ.

Với kinh nghiệm diễn xuất đa dạng và kinh nghiệm sống đầy ắp, Son Ye Jin vẫn luôn dặn mình phải thật trách nhiệm khi đứng trước một dự án. Cô giải thích, xã hội càng phát triển, cô càng nhận thấy những tiêu chuẩn, kỳ vọng của khán giả. Và điều này cũng tạo nên áp lực cho chính cô.

"Một tháng trước khi phim công chiếu, tôi không thể ngủ được. Tôi hiểu, không phải tôi không ngủ là bộ phim sẽ thành công nhưng tôi vẫn không thể ngừng lo lắng khi nghĩ về việc các nhân viên, diễn viên đã trải qua quá trình khó khăn thế nào để hoàn thành một tác phẩm. Tôi lo lắng, nếu bộ phim thất bại thì sao? Căng thẳng này liên tục lặp lại", Son Ye Jin thú nhận.

Được biết, Tuổi 39 là dự án cuối cùng của Son Ye Jin khi còn độc thân. Sau dự án này, "chị đẹp" của màn ảnh Hàn Quốc dự định nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống hôn nhân ngọt ngào cùng "ông xã" Hyun Bin.

Son Ye Jin dự định sẽ nghỉ ngơi sau đám cưới vào tháng 3 tới (Ảnh: Elle).

"Chị đẹp" của màn ảnh xứ Hàn thừa nhận mình là người cầu toàn và luôn khát khao sự hoàn hảo (Ảnh: Elle).

Dáng vóc đáng ngưỡng mộ của Son Ye Jin ở tuổi 40 (Ảnh: Elle).