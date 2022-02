Huyn Bin và Son Ye Jin sẽ ở đâu sau khi kết hôn?

Huyn Bin và Son Ye Jin tổ chức đám cưới vào tháng 3

Theo Newsis, công ty quản lý hai diễn viên cho biết Hyun Bin và Son Ye Jin sẽ kết hôn vào tháng 3. Hôn lễ được tổ chức riêng tư tại Seoul với sự góp mặt của hai bên gia đình và bạn bè thân thiết.

Son Ye Jin chia sẻ trên trang cá nhân của mình: "Anh ấy là một người rất ấm áp và đáng tin cậy khi ở bên. Tôi nghĩ việc một người đàn ông và một người phụ nữ gặp nhau, chia sẻ tình yêu và hứa hẹn về tương lai là điều tuyệt vời. Chúng tôi đã trở thành định mệnh của nhau”.

Huyn Bin và Son Ye Jin kết hôn. (Ảnh: OBS).

Son Ye Jin hy vọng người hâm mộ chúc phúc. "Tôi muốn trở thành một diễn viên và người phụ nữ trưởng thành, tuyệt vời hơn. Nhưng điều đó không dễ dàng như tôi nghĩ. Có lẽ một ngày nào đó, tôi có thể đến gần những gì mình mong muốn và không xấu hổ về bản thân", nữ diễn viên viết.

Thông qua công ty quản lý, Hyun Bin cũng chia sẻ tin mừng của anh. Nam diễn viên trải lòng: “Tôi đưa ra một quyết định quan trọng là kết hôn và cẩn thận bước chương thứ hai của cuộc đời mình,” anh ấy nói.

Trước đó, ngày 10/2, chương trình You quiz on the block của đài tvN giới thiệu trailer tập phát sóng tuần sau. Khi MC hỏi Son Ye Jin: "Chị là "tình đầu quốc dâ, chúng tôi rất tò mò vậy ai là tình đầu của chị?". Người đẹp 40 tuổi cười, ngầm trả lời đó là Hyun Bin. Son Ye Jin gia nhập làng giải trí hơn 20 năm, Hyun Bin là người đầu tiên cô công khai yêu đương.

"Cặp đôi vàng" ở penthouse trị giá 100 tỷ đồng

Cách đây không lâu, theo OBS News, Hyun Bin đã chủ động bán căn biệt thự mình từng gắn bó khoảng 11 năm. Anh đã "chốt đơn" 1 căn hộ penthouse sang trọng giá 4,8 tỷ won (98,9 tỷ đồng) tại Guri, tỉnh Gyeonggi. Mặc dù vậy, anh đã phủ nhận việc mua căn hộ này để cưới Son Ye Jin.

Vào tháng 6/2021, Son Ye Jin cũng đã bán tòa nhà trước ga Hapjeong, Seoul với giá 13,5 tỷ won (269 tỷ đồng). Từ chi tiết cặp đôi đồng loạt bán nhà tại Seoul đã rộ lên tin đồn Hyun Bin - Son Ye Jin sẽ chọn căn penthouse trị giá gần 100 tỷ đồng để làm tổ ấm mới khi họ chính thức trở thành vợ chồng.

Căn penthouse ở Guri, Seoul dự kiến sẽ là tổ ấm của cặp đôi này. (Ảnh: OBS).

Hyun Bin và Son Ye Jin sinh năm 1982. Cả hai được cho là đã nảy sinh tình cảm từ lần hợp tác trong phim "Hạ cánh nơi anh" (2019). Khác với nhiều cặp đôi nổi tiếng khác, Hyun Bin và Son Ye Jin nhận được sự ủng hộ từ công chúng về độ xứng đôi vừa lứa từ nhan sắc cho tới địa vị.

Chặng đường yêu "bí mật" của Huyn Bin và Son Ye Jin

Trước khi công khai mối quan hệ, Hyun Bin và Son Ye Jin nhiều lần lộ bằng chứng hẹn hò. Năm 2018, cặp đôi hợp tác trong tác phẩm điện ảnh "The Negotiation" (Cuộc đàm phán sinh tử). Không ít lần trước công chúng, Huyn Bin và Son Ye Jin dành những lời khen có cánh cho tài năng và ngoại hình của đối phương.

Tin đồn hẹn hò của cả hai trở nên "mãnh liệt" đối với người hâm mộ khi cặp đôi bị bắt gặp đi du lịch tại Mỹ. Sau đó, công ty quản lý của họ đã phủ nhận cả hai đi chơi cùng nhau cho dù loạt ảnh họ đi mua sắm trong siêu thị được phát tán trên mạng xã hội.

Sau khi một cư dân mạng đã đăng tải một số ảnh chụp màn hình từ video tại hậu trường phim cả hai cùng tham gia, có thể thấy được Son Ye Jin và Hyun Bin đang bí mặt nắm tay nhau dưới gầm bàn.



Ngay sau đó, đại diện công ty của Hyun Bin đã lên tiếng: "Trong đoạn video, có thể thấy rằng Son Ye Jin chỉ đan chặt tay của cô ấy với nhau thôi. Hyun Bin và Son Ye Jin không hề hẹn hò".

Hyun Bin và Son Ye Jin là "cặp đôi vàng" của làng điện ảnh Hàn Quốc. (Ảnh: Soompi)

Trong buổi họp báo phim "Hạ cánh nơi anh", cặp đôi đã chính thức lên tiếng về chuyện hẹn hò. Hyun Bin cho biết: “Như bạn thấy đó, chúng tôi chỉ cười trừ trước tin đồn hẹn hò. Những lời đồn thổi bên ngoài không ảnh hưởng đến quyết định của tôi khi chọn dự án này. Tôi đã làm việc và thân thiết với Son Ye Jin qua bộ phim Cuộc đàm phán sinh tử. Cô ấy là một nữ diễn viên tôi rất muốn được làm việc chung, cơ hội đã đến và tôi vui vẻ tiếp nhận nó”.

Tháng 6/2020, tại lễ trao giải Baeksang Arts Awards 2020 diễn ra ở Trung tâm triển lãm quốc tế Gyeonggi, đôi tình nhân màn ảnh lần nữa được chú ý với khoảnh khắc Son Ye Jin nhìn đắm đuối Hyun Bin. Nhiều khán giả gọi đây là "khoảnh khắc định mệnh" bởi đây không phải lần đầu nữ diễn viên làm như vậy với Hyun Bin.

Cặp đôi được khán giả Việt Nam mến mộ sau thành công của bộ phim "Hạ cánh nơi anh". (Ảnh trong phim)

Tháng 8/2020, một chuyên gia trong ngành giải trí Hàn Quốc cũng đã tiết lộ về mối quan hệ thật sự của Hyun Bin và Son Ye Jin.

Theo đó, khi được MC đặt câu hỏi về mối quan hệ của Hyun Bin và Son Ye Jin, vị chuyên gia này cho biết, cả hai đang hẹn hò nhưng không muốn công khai mối quan hệ.

Đúng ngày 1/1/2021, công ty quản lý của Hyun Bin và Son Ye Jin đã đồng thời đưa ra xác nhận chuyện tình cảm của cả hai. "Hyun Bin và Son Ye Jin đã hình thành mối quan hệ tình cảm qua "Hạ cánh nơi anh". Sau khi bộ phim kết thúc, họ đã trở thành người yêu với tình cảm tốt đẹp dành cho nhau. Mong khán giả ủng hộ cả hai nghệ sĩ".